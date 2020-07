La silla municipal xalapeña...

1.- Parte final del Chacuaco del Golfo.- Diego Badillo.- [La planta termo de Tuxpan]. Un diagnóstico del área de conservación de Barra de Galindo (donde está la termoeléctrica), elaborado por la investigadora de la Universidad Veracruzana, Krystyna Paradowska, señala que, con base en testimonios de pescadores de la zona, el manglar experimenta un proceso de desecación y mortandad de peces y ostión.



Lo atribuyen a la contaminación térmica de aguas costeras y química a raíz de lavado de maquinaria y producción de desechos de la termoeléctrica. Incluso destacan que hay una “mancha” amplia de manglar seco en la zona que recibe agua caliente. También influye, dicen, lluvia ácida provocada por la termoeléctrica



Los pescadores denuncian la disminución de la pesca, tanto por la actividad de la termoeléctrica, como por las descargas del drenaje de la ciudad, el aceite que tiran las lanchas y barcos camaroneros y el “arrastre” que practican barcos pesqueros.



“Enfatizan el daño causado por la termoeléctrica (sus torres de alta tensión colocadas dentro de la laguna, agua caliente que bota al mar, turbinas que jalan y destruyen las larvas) y por derrames de las plataformas y boyas de Pemex”, asegura Fernández Bremauntz.



Por su parte, Samuel Bermúdez Cortes, presidente de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera del Puerto de Tuxpan de Bienes y Servicios, subraya que en los últimos 20 años ha bajado considerablemente el volumen de pesca no solo en los cuerpos de agua del macizo continental, sino mar adentro.



Entrevistado vía telefónica, señala que existe una estrecha relación entre la operación de la termoeléctrica y la baja en la producción de pescados y mariscos en la zona, lo cual ha generado una serie de litigios en los últimos años, de los cuales poco han conseguido los pescadores.



Además, dice que le queda claro que las emisiones de la central eléctrica afectan también directamente a los humanos. “Lo que pasa es que el combustóleo que usa esa termoeléctrica, daña, los ojos y la piel y, por otro lado, la producción (pesquera) ha bajado, tanto en la mar como en la laguna y es en todas las especies tanto el ostión como el camarón y caracol”.



Según sus cálculos, en los últimos 10 años ha bajado hasta en un 85% la captura de ese tipo de productos. “Estamos en las últimas nosotros como pescadores”.



Refiere que la baja en la producción en las lagunas ha obligado a los pescadores a ir a trabajar en la mar, pero lo que antes sacaban en un día, ahora lo sacan en cuatro.



En la zona se encuentran instalaciones de Pemex y el puerto. Ambos tienen una alta contribución a la contaminación al ecosistema.



De acuerdo con el inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI), citados en el Programa de Acción Climática Municipal de Tuxpan, elaborado en 2016, ese municipio genera alrededor del 20% de la electricidad del país, a través de la Central Termoeléctrica “Adolfo López Mateos” y la Central Ciclo combinado Tuxpan II, III, IV y V, construida con tecnología japonesa a través de Mitsubishi Heavy Industries.



Todo un polo de generación de energía, necesaria para el desarrollo del país en esa orilla verde esmeralda de México, pero a un alto costo.



2.- Decíamos ayer: Morena quiere conservar el Ayuntamiento de Xalapa y no para en pintas. Tres mujeres [aparentemente] van por la candidatura: Dorheny García Cayetano [diputada federal por Xalapa] quien no para en sus visitas a las colonias de la capital, bajo la premisa de que “allí están” los votos de “los pobres”.



La también diputada Rosalinda Galindo Silva está apuntada para lo mismo, bajo la premisa de que los diputados morenos del Congreso Local le darán cobertura suficiente para impulsarla a la candidatura.



Y, finalmente Daniela Griego, actualmente directora del Instituto de Pensiones del Estado, buscaría lo mismo, aunque es oportuno apuntar que la conversión el Hotel Xalapa por la Pensión Xalapa para estudiantes, le cobrará cara factura.



Es la que menos oportunidad tiene de las tres para obtener el visto bueno.



Sin embargo, las tres quedarán quietas en la cercanía de las elecciones porque un Moreno las pondrá de cabeza: Hipólito Rodríguez, el presidente municipal de Xalapa, quien ha logrado para Morena el repudio popular de los electores y ciudadanos en general. Seguiremos.



3.- Hemos dicho: Si el denostado PRIAN [que sólo existe en las columnas de medios] PRI y PAN, suman esfuerzos e invitan al PRD y MC, los cuatro en un mismo globo, le darían un susto a quien se les ponga enfrente.



Hay sin embargo un dilema: Decidir quien vaya a la cabeza de la planilla porque, de que unidos, serían un duro escollo de quitar del camino. Y en todo caso, la tarea sería encontrar quién la encabezaría.



PT y PVEM son satélites en busca del planeta para girar a su alrededor. Ninguno de ellos, solos, llegaría a ningún lado. Bueno, hoy ya ni de patiños los aceptaría su patrón temporal.



Ratificamos: Américo Zúñiga Zúñiga y David Velasco Chedraui no pasarían la prueba de las camisetas: Américo es PRIsta militante pero hasta allí. Velasco no pondría de acuerdo a la familia: Conclusión: Dos menos en la lista... hasta hoy.