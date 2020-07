Antorcha se lanza contra el gobierno

“Yo apoyé por convicción

la reforma energética”

Diputados panistas

Minerva Salcedo Vaca, dirigente regional del Movimiento Antorchista en Xalapa, puso a circular un interesante artículo que confirma el espíritu de lucha de la organización que representa, acusando al gobierno estatal de “corrupto y represor”.La lideresa comienza comentando el incidente del pasado jueves 16 de julio, cuando se dio a conocer la destitución del Director de Patrimonio del Estado, Belisario Reyes Herrera, por actos de corrupción y quejas del personal de dicha institución. A Belisario lo sustituyó Arturo Sosa Vázquez, quien era Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública.“Lo notorio de este cambio –dice la dirigente– es que fue necesaria la presencia de Seguridad Pública para quitar al Director General y al Jurídico a quienes se les exigió en poco tiempo entregar las oficinas para que no fueran a sustraer documentos. Lo común en los cambios de funcionarios son entregas recepción tranquilas, en orden y sin personal de esa Secretaría.”“¿Qué significan estos cambios fulminantes en el gobierno de Cuitláhuac García?”, se pregunta Salcedo Vaca.“Primero. Se les dejó actuar libremente 19 meses para que hicieran sus corruptelas; no es posible que la Contraloría General del Estado y la SEFIPLAN, de donde depende la Dirección de Patrimonio del Estado, no revisaran y les exigieran resultados. Algunas funciones de esta Dependencia son la entrega y regularización de lotes de interés social, regularizar los terrenos de las escuelas, de palacios municipales y crear reservas territoriales para asegurar vivienda digna a los veracruzanos. Parece que eso no le interesa ni está en la agenda de trabajo del gobierno de Cuitláhuac, pues por el tiempo transcurrido, debieron exigirle estos resultados a Belisario Reyes. ¡Después de ahogado el niño, tapan el pozo!“Segundo. Han sido múltiples comisiones de veracruzanos en la Dirección General de Patrimonio del Estado y en las 11 Delegaciones Regionales, muchas mesas de trabajo y varias protestas públicas hechas en todo el estado, por la cerrazón e indiferencia de los funcionarios de esta dependencia. A la fecha, ningún asunto de los más de 60 que ha planteado el Movimiento Antorchista atendieron y sí se dedicaron a generar conflictos en varias colonias fundadas por esta organización en el estado. Al mismo gobernador desde febrero del 2019 se le entregó relación de las regularizaciones pendientes.“Tercero. Los funcionarios del gobierno morenista de Veracruz resultaron más ratas y corruptos que los anteriores, hablan y critican mucho, pero desde su arribo al poder llegaron con las uñas muy largas y afiladas, que por su evidencia tuvieron que destituirlos; ejemplos de estos son la directora del DIF Estatal, el Director de Gobernación, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, ahora el Director de Patrimonio, más todos los que falta se acumulen. Por eso la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Inegi), evaluó al gobierno de Cuitláhuac García en el 2019 como uno de los más corruptos de la 4T, pues la corrupción creció en el estado en 24.9% referida a la de 2017.”A su larga lista de denuncia, la dirigente incluye esta otra: “En Invivienda las cosas no son muy diferentes, está en parálisis la escrituración, pero con otros agravantes. El Gerente General, Hazael Flores Castro, ya era parte del personal del Instituto, lo conoce muy bien, hasta formó el Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de Invivienda Veracruz (SETSIV). No llegó a aprender como muchos funcionarios morenistas que le ha costado millones de pesos a los veracruzanos su aprendizaje e ineptitud. Pero igual, ni oye ni atiende a la población, trata a los colonos que acuden a sus oficinas con marcados desplantes de prepotencia. El personal debiera centrar más su atención en dotar y regularizar los terrenos a las familias; pero pareciera que las gerencias están más distraídas y ocupadas en el otorgamiento de contratos de obras de cuartos para dormitorio del "Programa Calidad y Espacios para la Vivienda", que el año pasado generó algunas inconformidades en las asignaciones y con riesgo de subejercicio.”Y así continúa este escrito, muy duro, con denuncias concretas sobre irregularidades y corruptelas en las que han incurrido funcionarios de la 4T, las cuales por falta de espacio hoy no incluimos, pero las dejamos para una segunda parte... no tiene desperdicio este artículo.Cuitláhuac García ha demostrado que no usa el poder a favor de los veracruzanos. Está realizando las mismas prácticas que los gobiernos anteriores y violentado la ley. La política que aplica es agresiva y corrupta; los veracruzanos debemos saber que de nosotros depende cambiar esta situación. No hay otra salida que poner el poder en manos de un gobierno que se identifique mejor con las capas más desposeídas, que le dé su lugar al bienestar de la gente. Necesitamos un gobierno distinto y eso lo podemos lograr. El pueblo somos la mayoría del país y, por tanto, del estado de Veracruz. Con nuestro voto en el 2021 y 2024 debemos decidir quién se va y quién debe venir. Padecemos mucho con Morena en el poder, pero cada vez le queda más claro a la población que lo que diga para ganar votos en las próximas elecciones serán puras mentiras, ya vivimos lo que hace contra el pueblo. Morena ya no debe gobernar, es represor y agrede a los más humildes.En el hangar presidencial, donde se guarda el lujoso avión que adquirió Felipe Calderón, pero disfrutó Enrique Peña Nieto, volvimos a recetarnos la misma cantaleta del presidente AMLO con el rollo de la opulencia con que se gobernaba en el pasado. “Se le daba la espalda al pueblo –dijo teniendo como fondo la aeronave- sobre todo a la gente humilde y los altos funcionarios vivían colmados de privilegios, de atenciones. Era un gobierno de ricos con un pueblo pobre.”“Este avión es un ejemplo de los excesos que se cometieron. Se iban a terminar de pagar por este avión cerca de siete mil millones de pesos, porque fue un financiamiento. Nada más el costo de mantenimiento de viajes al año significa pues alrededor de 150 millones de pesos. Este hangar, costó casi mil millones de pesos para guardar el avión (...) Es un insulto al pueblo, habiendo tanta necesidad y tanta pobreza, este lujo”.Hizo hincapié en que esa fue la forma de gobernar durante el periodo neoliberal y dijo que tiene que subrayarlo porque “hay quienes quieren regresar a esa forma de gobierno, añoran, aspiran a que continúe la corrupción los privilegios.“Esa es una característica de la oposición conservadora, y hemos hecho el compromiso de transformar a México. Se va a acabar con la corrupción, se va a desterrar la corrupción del país y ya se está avanzando.”Ni modo que digan otra cosa los diputados involucrados en los “moches” que les dieron a cambio de votar la reforma energética del gobierno peñista, todos ellos militantes del PAN, quienes estaban en contra de ese cambio Constitucional y al final todos votaron a favor... El problema para la Fiscalía será obtener pruebas que demuestren que sí recibieron sus buenos millones porque son corruptos, pero no tontos. Las evidencias desaparecen o procuran evitarlas, no son como el “señor de las ligas” Bejarano, a quien mandó AMLO a recoger un billete con el empresario Carlos Ahumada y que lo graban. Bueno estaban empezando en eso de corromperse o eran muy cínicos, no como los panistas y priistas que se volvieron expertos en esos menesteres.“Yo apoyé la reforma con enorme convicción. Jamás ha cometido un acto indebido. Es claro el interés de golpearme, nuevamente, en el contexto del proceso electoral que está por iniciar”, aseveró el también exdirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés.A su vez, el exsenador Ernesto Cordero se sumó a los reclamos y señaló que las acusaciones son falsas, sin sustento ni pruebas.“Rechazo categóricamente las acusaciones en mi contra que aparecen en diversos medios de comunicación, atribuidas a Emilio Lozoya.“Son falsas, sin sustento ni pruebas. Siempre he actuado con legalidad en las responsabilidades que he desempeñado como servidor público”, escribió el exsenador en su cuenta de Twitter.En ese mismo sentido se pronunció Lavalle Mauri, quien también en una carta rechazó haber recibido sobornos y desconocer la intención de las acusaciones en su contra.“Es absolutamente falso que haya recibido algo a cambio de mi voto y trabajo para lograr la aprobación de la iniciativa panista que se transformó en la reforma energética.A su vez, el Gobierno de Tamaulipas, a cargo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, emitió un comunicado en el que rechazó que el entonces senador hubiera recibido un pago ilegal... todos serán inocentes, lo sabe AMLO que no podrá entambarlos pero el madrazo mediático no se lo quitarán, cuando menos.“Es tan grande el avión presidencial que hasta se ve uno chiquito”. Qué bueno que AMLO esté consciente de su estatura real.Escríbanos a [email protected]