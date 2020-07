No entienden que no entienden...

1.- Para muestra un botón: Hace algunos días, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN], resolvieron dar por invalidados varios artículos de las leyes de adquisiciones y obras públicas de Tabasco [sí le suena] que le permitían al gobierno local, adjudicar contratos sin licitación.



En el caso, se trató de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de dicho estado, que permitían estas excepciones bajo argumentos que iban desde “la seguridad nacional hasta el desarrollo económico”.



El ministro ponente en este caso, Jorge Mario Pardo Rebolledo, explicó que estas normas eran tan indeterminadas y discrecionales que contravenían el artículo 134 de la Constitución federal, que fija que por regla general todas las licitaciones deben ser públicas.



Ambas leyes de Tabasco fueron impugnadas mediante acciones de inconstitucionalidad por la Fiscalía General de la República y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.



Lo anterior [se insiste] porque diputados de Morena han vuelto a las andadas y quieren reformar la Constitución General de la República, para que el Gobierno Federal realice compras ["por culpa de la pandemia”], sin licitación de ninguna clase, lo que prohíbe la propia Constitución General de la República.



Ya veremos hasta dónde llegan los legisladores que para violar la propia ley de leyes dicen que se pintan solos...



2.- Ayer como parte de la audiencia de imputación de pruebas por el caso Agro nitrogenados contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “L” [quién sabe que quiere decir la “N”] aseguró que “no es responsable ni culpable de los delitos que se imputan”.



Mi abogado quisiera añadir y hacer de su conocimiento con relación a los hechos objeto de esta investigación, “...que fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado”, señaló el exdirector de Pemex.



Como parte de las pruebas que presentará y en las que se descansará para demostrar su inocencia, indicó que colaborará con el Estado.



Aseguro a usted “...que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos... Vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del estado mexicano”.



Mientras esto se daba desde el hospital en que se encuentra Emilio “L”, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la vinculación a proceso del exfuncionario.



3.- No hombre, pero dice que es cierto, que tiene nombramiento de Delegado del PVEM en el Norte del Estado [Pánuco-Chicontepec-Tantoyuca-Tuxpan], pero ni él ni la realidad le dan la razón.



Alberto Silva Ramos no fue bien recibido en Pánuco de los Tres García [Ricardo I, Ricardo II y Rodrigo], porque allí el PVEM no tiene vela en el entierro: fueron del PRI; ahora del PAN y más tarde de Morena.



En Tantoyuca apenas si pisó el territorio que todo es de Joaquín Guzmán Avilés y hermanos, y es tierra totalmente azul: Aquí el PVEM tampoco nada tiene que hacer.



Y Tuxpan, vaya que Tuxpan sí lo considera “su territorio” y todo porqué ya fue presidente municipal y diputado federal, sin domicilio propio conocido, pero siendo del PRI y después se hizo como que era del PAN, pero los Mancha lo tienen bien marcado y no se espera que ahora los truene.



Bien haría Alberto en marcar su territorio porque habrá elecciones para presidentes municipales, diputados locales y también federales. ¿Por cuál es su apuesta?



Que lo diga la ciencia y si no es así, que entonces lo haga la experiencia...