Otro martillazo de la Corte...

1.- Ayer el martillazo volvió a repetirse. Véase: Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que proponía amparar a diversas organizaciones sociales, en contra de la presunta omisión legislativa sobre la interrupción legal del embarazo en Veracruz.



Como se contó, la mayoría de los ministros de esta sala señalaron que no existe en la constitución federal ni en los convenios internacionales firmados por México, una obligación para que los congresos estatales legislen sobre este tema en determinado sentido.



Al respecto, dice la reseña: “...la ministra Norma Lucía Piña Hernández señaló que las asociaciones que promovieron el amparo, no reclaman en el fondo una omisión legislativa, sino la supuesta discriminación que existiría por no incluirse en la ley actual, las causales para la interrupción del embarazo en estadios tempranos...”



“...En este sentido, como no hay en la constitución federal una definición sobre estos términos, la SCJN sólo podría ordenarle al Congreso de Veracruz que legislara, pero no en qué términos hacerlo.



De lo contrario, advirtió, la SCJN estaría incurriendo en un activismo judicial que desbordaría sus facultades constitucionales.



El ministro González Alcántara Carrancá, según consta, sostuvo su proyecto y argumentó “...que si existe en convenios internacionales, como el de Belém do Pará, la obligación constitucional de eliminar normas discriminatorias que permitan la violencia contra las mujeres o limiten su acceso al derecho a la salud, lo cual, sostuvo, es el caso en la legislación de Veracruz...”



Debido a que la propuesta del ministro González fue rechazada por la mayoría, el asunto será retornado a otro ministro, que deberá hacer otro proyecto de sentencia, acorde con el sentido de los argumentos expresados en esta sesión.



2.-Ayer los Diputados aprobaron una reforma a Ley de Adquisiciones para realizar “compras directas” de medicamentos en el extranjero.



Con 290 votos a favor, 71 en contra y cero abstenciones, aprobaron el Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 1° [primero] de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



El proyecto, que se origina en medio de la pandemia de coronavirus (COVID-19), se turnará al Senado para su complementación protocolaria.



3.- Ojo: Los genios de la diputación de Morena pretenderán en breve, modificar la ley que rige el quehacer del Poder Judicial. Y no hay programas que anuncien hasta donde quieren llegar...