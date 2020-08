Nuevos magistrados habemus...

1.- Es de desearse que los torniquetes y piquetes que algunos advenedizos en el Poder Judicial del Estado, han propiciado hasta hoy, la designación de seis nuevos magistrados, no traigan consigo alguna violación de derechos de alguno de sus integrantes.



Los nuevos magistrados designados: Ailett García Cayetano [suena, suena] sustituye a Edel H. Alvarez Peña; María Lilia Viveros Ramírez hace lo propio con Marco Antonio Lezama Moo, y Alma Rosa Flores Ceballos sustituye a Gladys de Lourdes Pérez Maldonado.



Entran, también: Antonio Sobrevilla Castillo y Lizbeth Aurelia Jiménez.



Obvio que se manifestaron en contra de esta medida “elementos de la oposición” por no estar de acuerdo con las propuestas que se aprobaron.



Ya se verá en que acaba esta decisión del Congreso del Estado.



2.- Lo que tope me lo llevo y así también se sintió la modificación a la Ley Orgánica del Colver [Colegio de Veracruz] que tendrá nueva estructura en la que el Gobierno el Estado tendrá mano, dada precisamente también el día de ayer en el Congreso del Estado.



Seguramente en los días que siguen se conocerá estructura y destino del Colegio de Veracruz que había sido un “ícono” en diversas actividades académicas a favor de estudiantes con limitaciones económicas.



3.- También ayer, en la ciudad de México, El Senado de la República concluyó su segundo período extraordinario de sesiones, danto un hit de tres esquinas: Realizó una reforma que establece la prisión preventiva oficiosa para desaparición forzada, feminicidio, corrupción, robo de hidrocarburos y delitos electorales, entre otros ilícitos graves, en duro round entre la fuerza Morena con los opositores por “el caso de Emilio Lozoya y su calidad de testigo protegido”.



En una sesión larguísima, de más de 12 horas, poco después de las cuatro de esta madrugada de ayer, se aprobó, con 53 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, los cambios legales que reglamentan la controvertida reforma al artículo 19 Constitucional, del año pasado.



“...Durante el debate, senadores del PAN advirtieron que de nada sirve la prisión preventiva oficiosa y pusieron como ejemplo el del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quién, fue extraditado, resaltaron, pero no pisará la cárcel. Xóchitl Gálvez sostuvo en tribuna que podrá seguir disfrutando de las residencias, de “las casotas” que adquirió de manera ilegal...”



La senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, afirmó que están manipulando la impartición de justicia con el populismo penal”. Es una “vergüenza”, agregó, que Lozoya no vaya a la cárcel y quede sin castigo por los daños generados a Pemex.



Ante las protestas de senadores del PRI, PAN y MC, que consideran que esa reforma lesiona derechos protegidos en la Carta Magna, como la presunción de inocencia, el dictamen que contempla armonizar al menos siete leyes y dos códigos en materia penal con la reforma al artículo 19 de la Constitución sobre prisión preventiva oficiosa, fue aprobado por Morena y sus aliados del PT y PES.



La reforma precisa que la prisión preventiva de oficio, podrá no imponerse cuando las partes lleguen a un acuerdo reparatorio.



El catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficios incluye también dañar, perjudicar o destruir vías de comunicación, medios de transporte o interrumpir la construcción de éstos.



La minuta fue remitida a la Cámara de Diputados, que ya había cerrado su período extraordinario. [o sea: le falta algo del protocolo legislativo para ser ley].