Lo del 'Marro', la novedad...

"Solo a AMLO le corresponde pedir renuncia de López-Gatell, dice el senador Monreal a gobernadores". Quid pro quo*



*[El viernes, nueve mandatarios estatales de partidos de oposición [al gobernante] pidieron que el subsecretario de Salud dimita por su manejo de la pandemia del nuevo coronavirus].





1.- Dice Vidal Llerenas Morales que los Tecnicismos del Derecho a decidir lo ha definido [por hoy, agrego] la SCJN en esta entidad [Veracruz] de la Federación.- Así comienza: "...Desde hace varios años hemos construido, como el más amplio consenso social y político, un marco legal constitucional, que garantiza de manera amplia los derechos de las personas. No sólo fue lo correcto, fue lo que deliberadamente elegimos. Como resultado, la legislación que limita esos derechos, como la que no contempla el matrimonio igualitario, o la que penaliza de manera excesiva o impide el libre desarrollo de la personalidad, como las leyes de drogas, ha sido declarada inconstitucional por la Corte y se ha llamado a los órganos legislativos a legislar en el sentido de que garanticen los derechos de las personas. En realidad, las decisiones sobre que no se puede discriminar a las personas, en ninguna circunstancia, por su preferencia sexual, o que no se puede imponer pena corporal a personas que no infringen un daño a la sociedad por producir mariguana para su autoconsumo, por ejemplo, ya las tomamos cuando decidimos garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. No es solamente un debate jurídico, sino que conlleva el tipo de sociedad que queremos ser y la nuestra es una en la que los derechos de las personas son eje fundamental para la creación de leyes internas y la adopción de tratados internacionales. Tal es el caso del tema del aborto en Veracruz, donde el ministro presidente presentó un proyecto, el cual, la Corte decidió desestimar por un tema meramente procedimental, es decir, no se revisó el fondo del asunto, lo que trajo consigo el hecho de no avanzar en garantizar a las mujeres la interrupción legal del embarazo; por lo tanto, darle continuidad a la criminalización y los castigos con penas corporales.



Una sociedad que garantiza derechos necesariamente implica que no se pueda discriminar a alguien por su preferencia sexual, incluso en la crianza de los hijos, o que no se criminalice a quien consuma una sustancia ilegal y que, desde luego, no se penalice a una mujer que decida interrumpir su embarazo. La cárcel, en un país que garantiza derechos, no puede ser una opción en esos casos. Ese tendría que ser un debate zanjado. En este sentido, es urgente garantizar la interrupción legal del embarazo, no sólo en Veracruz, sino en el resto de las entidades federativas, donde está tipificado como delito, como un mecanismo que impida que el sistema penal se utilice en contra de acciones de personas que hacen uso de sus derechos y que no dañan al resto de la sociedad. Es evidente que las opiniones que tenemos sobre asuntos como el matrimonio igualitario o la interrupción del embarazo pasan por ideas religiosas y costumbres sociales arraigadas; sin embargo, esto no se debe traducir en un marco constitucional democrático y en donde impera el principio pro persona. La sociedad no va a ser mejor si se encarcela a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, al contrario, se ha demostrado que los costos económicos, sociales y de salud para ellas y para las familias de las personas en situación de reclusión son muy altos, aunado a que en pleno siglo XXI es inconcebible que se siga penalizando el hecho de que las mujeres decidan sobre sus cuerpos bajo argumentos del orden patriarcal.



El pacto social, traducido en la Constitución, va encaminado a ser garantista de derechos, por lo que únicamente se debe considerar tener mecanismos jurídicos de prevención; es decir, tanto en el tema de política de drogas, como en el tema del aborto y otros, se deben impulsar políticas públicas preventivas y de reducción de riesgos y daños. Hay que dejar a un lado la normatividad prohibicionista en temas de ejercicio de derechos que no afecten a terceros y que, por el contrario, potencialicen los mismos.



Hubiese sido un acto revolucionario de la Corte admitir el proyecto presentado por el ministro Alcántara Carrancá, en términos de la progresividad de los derechos y de su exigibilidad a través de tratados internacionales, de los cuales, México es arte. Cuando el proyecto se vuelva a presentar, la corte tendrá otra oportunidad de servir de garante de los derechos de las personas, en particular, de las mujeres."



Lic. En Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.



2.- Si las elecciones [diputados locales, federales y municipales] fueran ahora, las cuentas no serían tan alegres para el partido en el poder: Dicen los enterados: Dejarían de ser mayoría en el Congreso Local; de los 212 municipios apenas rescatarían un tercio, y de los federales al Congreso de la Unión irían también por un tercio.



Que conste: no se escribe de presuntas alianzas o frentes de partidos como el PAN, PRI, MC, PRD, que tendrían que postular candidatos competitivos y si fueren competentes, pues mejor para ellos: Pero esto es harina de costal diferente.



Y es explicable: En el 2018 hasta desconocidos en sus propias casas ganaron elecciones en todas partes, por el jalón de "ya saben quién". Bueno, hasta se dieron el lujo de postular candidatos mediante el "muy democrático método de la tómbola"



Pero en lo que viene, no es lo mismo ayer que hoy, después de casi dos años de ejercicio en poder.



Porque, sabido que gobernar gasta y desgasta si los electores y sociedad en general no aprueban los resultados.



Cosa de hacer evaluaciones serias y corregir lo corregible. Pero si la soberbia [gran pecado político] impera, el tiempo y los votos lo cobrarán.



Cuestión de quererlo ver, salvo que quienes deciden, tengan "otros datos".



P.D. En USA no se cumplen caprichos ni el Poder Legislativo trabaja al gusto del presidente Trump: Habrá elecciones cuando agonice el año; denlo por seguro, como aquí en el estado de Hidalgo las habrá. La pandemia exige disciplina, y si no la hay, la ley también sirve para exigirla.