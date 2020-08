Las incongruencias de la 4T

“Tenemos Jóvenes Construyendo el Futuro,

y a un grupo de rucos haciéndolo añicos”

Yo

No sabemos si es cosa de falta de sentido común o de plano fanatismo exacerbado, lo cierto es que no se entiende cómo un grupo de personas, entre ellos políticos de la vieja guardia, de momento resultan beneficiados de una corriente de repudio a los gobiernos panistas y priistas; la sociedad decide encumbrarlos en el poder o darles la oportunidad y ellos prometen un cambio, el cual cumplen pero invertido. Lo que no entendemos es que haya quien justifique y defienda, a veinte uñas, el absurdo que por cierto lleva al país directito a la muerte.De los morenistas que ayer no eran nada, pero ni egresados de una primaria nocturna y hoy ocupan importantes cargos que les reditúan buenas utilidades, no hablamos, esos tienen razones para justificar lo bizarro de un gobierno, pero los demás, ¿qué pasa?No entienden que no entienden, dicen muchos mexicanos instalados en la desesperación. El presidente de México es la máxima autoridad, es quien toma las más importantes decisiones, es quien con sus dos manos maneja el timón del barco, es el ejemplo que todos los gobernados debemos seguir porque lo que haga él lo sabe muy bien, es lo más correcto. Y si los científicos más calificados del mundo recomiendan el uso de cubrebocas como medida para controlar el contagio del Covid-19, si el sentido común nos dice que esos utensilios médicos evitan que un enfermo al toser reparta el virus entre quienes lo rodean o esparza en el aire la infección y reparta de porquería, porqué demonios el presidente de México se niega a usarlo. Caso contrario, si un infectado no lo lleva y tose y yo sí traigo puesto uno, con eso evito en un 90 por ciento las posibilidades de tragarme un virus.Ya hasta el loco y arrogante de Donald Trump aceptó usarlo y aquí no, nuestro ejemplo a seguir, nuestro presidente, dice que no lo va a usar “hasta que se acabe la corrupción” en un juego de palabras de muy mal gusto, que no son nada graciosas y sí muy ofensivas para los mexicanos que estamos padeciendo los embates de la pandemia cada vez más severos, y que además estamos viendo cómo mueren nuestros familiares porque el contagio no se controla.¿Qué les costaba a nuestras autoridades haber tomado las medidas pertinentes, instalando filtros sanitarios en los aeropuertos que no quisieron cerrar a tiempo, en las terminales de camiones que vienen de otras latitudes con extranjeros contagiados, obligando a cerrar los centros de reunión, prohibiendo los eventos masivos? Pero, no, se desestimó el problema, se alentó (el propio López Obrador lo hizo) que los ciudadanos continuaran con su vida normal y hoy tenemos medio millón de contagiados y 50 mil muertos... nos encaminamos derechito a convertirnos en el país más golpeado por la pandemia.¿A poco de veras piensan que los muertos no se los van a cargar al gobierno morenista? Claro que sí, son los directamente responsables de que la pandemia encontrara el mejor caldo de cultivo entre nuestros necios e ignorantes paisanos y que el Covid-19 se propalara como lo estamos sintiendo, por la irresponsabilidad y necedad de un gobierno que prometió ser distinto y lo cumplió, los anteriores eran muy corruptos, pero nunca vimos que propiciaran un genocidio como hoy lo hacen los orgullosos miembros de la 4T.El muchacho este, guanajuatense, José Antonio a quien apodan el Marro, quién sabe por qué, y que se dedicaba a cometer algunos delitos que llamaron la atención de los miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo detuvieron y ya está en la cárcel o en algún hospital de lujo en la CDMX, como le hicieron con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y seguramente lo ubicarán en un lugar donde esté cómodo, alejado del peligro de los miembros del CJNG quienes lo tienen amenazado, y de su mami a quien las autoridades habían detenido solo para decirle que aconsejara bien a su muchacho porque era muy travieso. Ya ven que el gobierno de AMLO no es ni justiciero y menos vengador, es de besos y abrazos pero nada de balazos.Pues resulta que este peligrosísimo delincuente, Pepe Toño, en tan solo una década pasó de robar camiones a ser el líder del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), el grupo criminal que roba combustible y tiene aterrorizado al estado de Guanajuato.Y según su historial las primeras señales de la vida delictiva del Marro se remontan a 2010, cuando fue detenido por asaltar camiones de carga, pero fue dejado libre y cambió al robo de hidrocarburos de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Guanajuato, donde se asienta la refinería de Salamanca, una de las más grandes del país.El Marro acumuló poder y fuerza porque el robo de combustible fue por años una de las mayores industrias criminales, dirigiendo un suculento negocio que le redituaba 65 mil millones de pesos (unos 2.888 millones de dólares) anuales.José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, comenzó su carrera delictiva hace una década, en el trasiego y venta de drogas, sin embargo, poco después se enfocó en el robo de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante la ordeña de sus ductos, el robo de camiones cisternas y el comercio del hidrocarburo hurtado, controlando así toda la cadena delictiva del huachicol en el Bajío.Nació así, en el año 2014, el cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), que adoptó el nombre de la localidad ubicada en el municipio de Villagrán, Guanajuato, donde se asentó en un inicio el grupo criminal.A él durante el combate al huachicol que sostuvo los primeros meses de su gobierno López Obrador, no lo tocaron, es más ni siquiera figuraba entre los objetivos. Ya ven que AMLO dio por ganada la lucha contra los huachicoleros, festejó ese sonado triunfo y se olvidó del asunto mientras personajes como el Marro continuaban con el negocio en el que participan funcionarios de PEMEX, solo que tampoco se les puede tocar porque lo del gobierno de AMLO, como lo ha dicho, no es la venganza y a él no le toca hacer justicia, para eso está la FGR... Hoy se sabe que el famosísimo Marro tiene videos y una larga lista de funcionarios a quienes delatará si el gobierno permite que se acoja a la figura de “testigo protegido” como Emilio Lozoya. Así es esto de gobernar un país con los tompiates por delante.Compartimos con la familia Rebolledo, primos y sobrinos del ministro de la SCJN, el xalapeño Jorge Mario Pardo Rebolledo, el orgullo que sienten por el desempeño brillante del sobrino nieto de don Mario Guillermo Rebolledo, otro distinguido jurista xalapeño, exsecretario de Gobierno con Antonio M. Quirasco, exministro de la SCJN, de la que fue presidente. Lo hacemos hoy que en la publicación semanal del Arzobispado de Xalapa lo mencionan con reconocimiento justo a su trabajo.En el mensaje que signa el presbítero José Manuel Suazo Reyes, encargado de la Oficina de Comunicación Social, con una reconocida autoridad eclesiástica, dice: “Reconocemos y aplaudimos el proceder de los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que votaron en contra de la ponencia abortista del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, basándose en un buen análisis jurídico y no dejándose seducir por ninguna ideología. Nuestro reconocimiento a los senadores de muchos partidos que propusieron puntos de acuerdo para exhortar a la SCJN a que defendiera la vida, también a los diputados locales que hicieron lo mismo. Nuestro aprecio a la Conferencia del Episcopado Mexicano y a los evangélicos de Iniciativa Ciudadana que llamaron a sus fieles a movilizarse y rezar. Nuestro reconocimiento a todos los que se movilizaron en los distintos estados para mostrar públicamente su rechazo al aborto. Con este fallo de la Corte se mantuvo el marco jurídico internacional y nacional que reconoce el derecho a la vida; celebramos en ese sentido que la vida en Veracruz se mantiene protegida en la Constitución.”Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, quien fuera uno de los hombres más poderosos del Cártel de los Beltrán Leyva y uno de los testigos contra Genaro García Luna, fue relacionado hace más de una década con las actrices Salma Hayek y Penélope Cruz cuando ambas se hospedaron en su rancho mientras filmaban la película Bandidas.El polémico episodio, que se publicó en el diario El Universal en 2008, ocurrió en 2004 mientras se rodaba la cinta dirigida por los directores noruegos Joachim Roenning y Espen Sandberg. En se año, “El Grande” operaba como lugarteniente y mano derecha de los hermanos Beltrán Leyva en los estados de Coahuila, Sinaloa y Durango.El rodaje de la película Bandidas (estrenada en 2006) se realizó en los estados de San Luis Potosí y Durango, donde se ubica el rancho de “El Grande” y donde según declaraciones que varios testigos protegidos hicieron a El Universal, se alojaron Salma Hayek y Penélope Cruz. La información fue confirmada por los periodistas que cubrieron el rodaje, quienes aseguraron que el inmueble estaba fuertemente vigilado por hombres del narco.La información que involucraba a la española Penélope Cruz y la mexicana Salma Hayek fue aclarada de inmediato por ambas actrices. Negaron conocer a “El Grande”, pero no haber estado hospedadas en el rancho... ¿Y qué hacen las autoridades del municipio de Xalapa para tratar de contener los contagios de Covid-19; campañas para ciegos con cubrebocas en los ojos; perifoneo en las colonias a fin de orientar a los ciudadanos para que no salgan a la calle si no tienen necesidad; prohibir las reuniones "familiares" de fin de semana; ¿intervenir para ordenar el comercio informal de manera que se practique, pero con medidas higiénicas? No, no hacen nada, es más, no saben hacer nada.