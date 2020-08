Yunes en busca de impunidad

“Choque de trenes por la

alcaldía de Veracruz”

Morena vs PAN

Tras dos meses de permanecer fuera del escenario público, hay quienes afirman que huyendo fuera del país, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares hizo su reaparición tratando de quedar bien con el gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez, con la entrega de ocho votos en el Congreso local para apoyar las propuestas del titular del Ejecutivo para la designación de nuevos Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.Como es sabido, Yunes Linares ordenó a sus empleados Sergio Hernández, Monserrat Ortega, Judith Pineda, Juan Manuel Unanue, Josefina Gamboa, Graciela Hernández, Arturo Serna y María Martínez, a quienes impuso cuando fue gobernador como diputados locales en el Congreso, que votaran a favor de la propuesta del gobernante como una muestra de su “buena disposición” para negociar su retorno a la vida política del estado luego de comprobar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, de ninguna manera le perdonará las ofensas que le lanzó durante su campaña, cuando lo calificó de “loco, vividor, mantenido, cobarde” y otras lindezas, retándolo a debatir, quien sabe sobre qué, en una de sus tantas actitudes de bravucón pese a que tiene una larga cola de corrupción que en cualquier momento le van a pisar; ante ese temor hoy, como es su costumbre, se arrodilla ante el poderoso buscando el perdón.De paso, intentó dar una demostración de quién es quién en el PAN veracruzano, cuya dirigencia perdió en un acto de repudio generalizado a su persona y al corrupto líder que sostuvo, José de Jesús Mancha Alarcón, a quien trató de mantener para tener con qué negociar. No lo consiguió pues le ganó el líder Joaquín Guzmán Avilés, por mucho, y hoy lo trata de disminuir en vísperas de la elección para presidentes municipales, diputados locales y federales, sin contar con posibilidades para conseguirlo. Yunes trata, a como dé lugar, de ponerse a las órdenes del morenismo a fin de que le perdonen todos los delitos que ha cometido y que están documentados en denuncias en la FGR y los agravios que le lanzó a AMLO... No lo va a conseguir. Sin embargo, sus gatos en el Congreso, a los que mandó a votar por las propuestas de Cuitláhuac para las magistraturas, ya los tiene la Comisión de Justicia del CEN del PAN analizando la sanción que les aplicarán por traidores.Durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, si a algo le temían los veracruzanos era a la policía del estado comandada por el señor Arturo Bermúdez Zurita, de quien se comentaban las más despiadadas historias de abusos y crímenes cometidos por sus elementos y solapados por él en complicidad con bandas de la delincuencia organizada.La desaparición de los cinco jóvenes de Tierra Blanca por cuenta de un grupo de la policía del estado, el secuestro del cantante Gibrán en Xalapa, a quien elementos de la policía sacaron de su vivienda junto con un amigo y entregaron a miembros de la delincuencia organizada cuyos cuerpos ejecutados aparecieron en un camino vecinal por la ciudad de Córdoba, y una serie de historias de terror que mantuvieron a los ciudadanos en esa trágica administración viviendo con el temor de ser víctimas de los policías estatales e ir a sumarse a los ejecutados que se enterraban en las fosas clandestinas. Vino el cambio de gobierno, los veracruzanos con su voto echaron a los priistas y panistas del poder, cansados de tanta corrupción y abuso de autoridad, con la esperanza de que las cosas cambiaran y que, cuando menos, la tranquilidad regresara a los hogares de este estado golpeado por la delincuencia y la policía local.Sin embargo, nada mejora, al contrario. El comportamiento de la policía que está para evitar la comisión de delitos y a la que se señala como autora de crímenes cometidos dentro del cuartel de San José, su sede principal, y de otros por distintos rumbos del estado, sigue siendo señalada como la autora de muchos delitos que se cometen a diario. En redes sociales se difundió un video donde elementos de la Fuerza Civil vandalizaron y robaron un negocio en Sayula de Alemán. En las cámaras de videovigilancia, que captó en video 16 minutos (publicado en), se observa cómo dos patrullas llegan al lugar, y otro elemento bloquea el paso de la calle. Uno de los elementos señala la cámara del lugar, y se ve cómo obstruyen la vista.La cámara de la papelería de fecha viernes 24 de julio a las 13:09 minutos, capta a tres elementos quienes revisan la tienda, se llevan el dinero de la caja, y algunos artículos del negocio. También se observa cuando los elementos identifican la cámara del lugar, y otro elemento, con un gancho de metal, destruye la cámara. Otras cámaras captan cómo los elementos hacen destrozos dentro de la tienda e incluso entran con armas. Mientras los elementos hacían estos destrozos, otros vigilaban.Y de todo esto, ¿qué dice el titular de la SSP Hugo Gutiérrez Maldonado?... Nada, las mentiras de siempre: se castigará con todo el peso de la ley a los responsables.Por cuestiones de salud, en un momento en que la tensión que generan las noticias sobre la pandemia rinden frutos malogrados en la tranquilidad que se requiere para seguir en la brega, nuestra columna aparecerá hasta el lunes 10 de agosto. Un mensaje de aliento: El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha afirmado que, pese a los avances que se están produciendo en las últimas semanas en el desarrollo de una vacuna contra la Covid-19, lo cierto es que "no hay una bala de plata en este momento" y, ha añadido, "quizá no la haya nunca ".