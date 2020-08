El sol, dicen, 'sale para todos'...

1.- Apenas antier asentamos: Que el Poder Judicial funcione y funcione bien. Pues bien, ayer hubo nuevas:



Resulta que un Juez Federal resolvió: Que la licenciada Sofía Martínez Huerta "tiene la autoridad para impedir cambios en cargos administrativos realizados por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial".



Como quien dice: Los "nuevos funcionarios" designados por el Consejo, valieron Wilson.



A esperar que los "los asalta cargos" instrumenten nuevas argucias para lograr el objetivo: Tumbar a la presidenta.



Ya se verá si pueden.



2.- Luego entonces: ¿Roberto Dorantes Romero y Marco Antonio Lezama Moo han dejado de ser magistrados? Porque los que sí lo son, en palabras de la Presidenta del Tribunal, lo son: 1.-Alma Rosa Flores Ceballos, 2.-Itzel Castro Castillo, 3.-María Lilia Viveros Ramírez, 4.-Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, 5.-Aileth García Cayetano y 6.-Antonio Sobrevilla Castillo.



Que funcionen, entonces...



3.- La fiebre de "reformitis electorales" en diversos estados tendrán el mismo destino: El cesto de la basura porque aparte de que son inoportunas, tienen hedor a continuitis en el poder.



Así lo vemos en la reciente resolución de la SCJN en que "La mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció por invalidar las reformas en materia electoral a la constitución de Nayarit, que permitirían la existencia temporal de un tribunal electoral estatal con cuatro magistrados, lo cual podría entrampar en empates las decisiones de este organismo jurisdiccional"



El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá advirtió que esta integración "es contraria al sentido lógico para alcanzar votaciones de mayoría, pues se corre el riesgo de continuos empates".



Cuando veas las barbas a tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar...



4.- Ayer asenté: "La conciencia se obnubila; la razón se doblega y el dictador que 'todo hombre lleva dentro', aflora; sale a la luz y sus acciones arrollan todo. Nadie tiene mejores argumentos; todos son unos pend...jos. Nadie tiene la razón; ellos, a los del poder, les asiste la verdad en todo.



Esto a punto de suceder en San Lázaro. Los operadores de Morena jalan a los diputados del PES; a los PVEM y, sobre todo, a los del Partido del Trabajo. Se resisten a cumplir acuerdos; a entregar la Presidencia de la Mesa Directiva como está acordado. Pero no quieren. Por encima de la civilidad y el compromiso político está su interés; el interés de quienes tienen el poder y lo quieren todo, al precio que sea, incluido el sentimiento de los electores a quienes conviene el equilibrio del poder".



Y hoy [ayer] Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados federales del PAN, dijo: "... que no hay ninguna duda en torno a que el PRI debe presidir los trabajos de la Cámara baja para el siguiente año, según el acuerdo fundacional de la actual Legislatura.



Ante el intento del Partido del Trabajo de presidir San Lázaro y para lo cual legisladores de Morena se han sumado al grupo parlamentario del primer partido, el panista consideró que el traslado de diputados de una bancada a otra, no debería tener consecuencia alguna, porque la Ley Orgánica del Congreso y el acuerdo "ético" al inicio de la legislatura, estableció con claridad quién debe encabezar el tercer año tomando en consideración el número de legisladores que cada grupo tiene.



Recordó, además "que cuando se instaló la legislatura, Morena registro 252 diputados, el PAN 79, el PRI 47, Partido del Trabajo 31, Movimiento Ciudadano 28, Encuentro Social 30, el Verde Ecologista 11, el PRD 20 y sin partido dos personas.



Romero Hicks agregó que esta es la legalidad que no se negocia y que el PAN no va a secundar planteamientos como los del PT. "Pedimos que haya seriedad".



Pero no dejé de recordar que, a algunos mandos en Morena, "todo les vale madres"...



P.D.- Ahora bien: Se desató una fiebre de encuestas telefónicas inusitadamente y vaya coincidencia: quieren saber si Morena está gobernando bien; que si volverían a votar por ellos; y si no es así, por qué no votarían por Morena, y así por el estilo... Vaya: son madrugadores...