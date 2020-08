Alternativas catastróficas

*¿Y... La memoria de papel?

*Linchamientos... No abrazos

*El sonar del río y la violencia



En los Estados Unidos preocupa profundamente a los especialistas la situación que priva en ese país, en tanto que en las últimas semanas los efectos de la pandemia se han desarrollado aceleradamente, con impactos de elevado nivel ahora también en los pueblos y rancherías, situación que refiere una cifra de prácticamente medio millón de norteamericanos invadidos por el coronavirus, sin que se aprecien acciones realmente contundentes que permitan predecir la proximidad de una tendencia hacia la baja, sino por el contrario, en la opinión de especialistas, todo hace indicar que la mancha contaminante proseguirá con su tendencia de implacable expansión.



La evaluaciones de los profesionales en materia pandémica en los marcos estadunidenses, destacan en entrevistas concedidas a los medios de comunicación, que en principio ha sido la distención en medidas de autoaislamiento y autoprotección, lo que está ocasionando que Estado Unidos vaya en camino de una crisis en los ámbitos de salud, (probablemente sin paralelo en todo su historia) escenario que, por el momento, sigue incrementando tanto el número de pacientes en los centros de asistencia médica, como de los que son atendidos bajo normas de reclusión en sus respectivos hogares.



Pero lo claramente notorio que apuntan especialistas, todos ellos preocupados por las cifras de cientos de miles afectados por el Covid-19 es que, el no haber respetado y aplicado con energía los programas de autoaislamiento familiar, alentando apropiadas prácticas como lo es la adecuada distancia entre unos y otros, con mecanismos de reducción enérgica en las actividades comerciales y empresariales en lo general, incluyendo a los centros recreativos, restaurantes, oficinas y playas, sumando a tales escenarios el uso del cubrebocas y de todas las medidas recomendadas por especialistas, ha dado curso a un panorama de significativa preocupación entre especialistas estadunidenses.



Y es que algunos de los augurios que citan estudiosos sobre el tema, refieren que los efectos pandémicos en los Estados Unidos no son (por el momento) científicamente posible calificarlos en marcos del optimismo, en tanto que son rangos de pesimismo lo que otorga curso a un panorama de “factible alto riesgo” para los norteamericanos, los que constituyen una realidad reflejada en éstos mismos momentos, tanto por la cifra de afectados por el virus como sus efectos colaterales, que sobrevienen como resultado de que no han sido efectivas las murallas médicas y de actitudes cotidianas de la ciudadanía, para reflejar un comportamiento de autoprotección realmente eficaz, que sólo puede ser marcado y diseñado por especialistas en renglones pandémicos, no por quienes su especialidad es la economía o la política.



Y los mexicanos que siempre estamos y estaremos “más cerca de Estados Unidos que de Dios”, como ya lo han apuntado por siglos los historiadores, tanto de México como de Estados Unidos, seguimos igual que siempre, por un lado sumándonos y por el otro restándonos, por un lado copiándonos y por el otro lado dejándonos copiar... Dicen que los orígenes terrenales no es posible erradicarlos y, en esas rutas hemos contemplado al presidente Donald Trump en prolongados espacios sin utilizar el “cubre-bocas”, lo que ha imagen y semejanza acontece en tierras mexicas con el presidente de los mexicanos, Don Andrés Manuel López Obrador.



Es por ello casi un desenlace largamente anunciado el que, si el presidente estadunidense no utilizaba “tapabocas”, pues lógico resulta la referencia de que el presidente mexicano tampoco lo utilizara... Pero pareciera que en los últimos días “ambos dos” ya decidieron utilizarlo, escenario que podría ser indicador de que los dos mandatarios están advirtiendo que el problema de la pandemia es mucho más grave de lo que suponían y que, por lo mismo, más vale prevenir que lamentar.



Así las cosas, en México se decidió, al igual que en el país de las barras y las estrellas, reactivar la economía reabriendo las puertas de comercios, de restaurantes, de empresas en lo general, el estilo de las tierras libertarias de legendarios “Súper-Héroes” como el Águila Negra mexicano y el también enmascarado Batman norteamericano... Porque había “que salvar” la economía, lo que no debería ser criticable a la ligera porque representa una acción de “buena fe”, pero de “buenos están llenos los panteones” y, precisamente eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos de Norteamérica, así como en Estados Unidos Mexicanos, lo que refrenda lo ya históricamente se ha referido, que en materia de gobernanza, con frecuencia “la buena fe resulta ser mala consejera”.



Los hechos al dispararse los contagios por mantener los usos y costumbres empresariales, obligan en la actualidad ha dimensionar la posibilidad, de una catástrofe mayor que la ya registrada... La referencia lamentable la está marcando Estados Unidos incluso externada por sus propios especialistas, en el sentido de que la distención o no aplicación de medidas restrictivas en la actividad empresarial, puede originar (o está generando) efectos dramáticamente negativos en los espacios pandémicos.



Claro que los gobiernos lo niegan y lo negarán, ya lo estamos observando en los ámbitos gubernamentales, tanto estadunidenses como mexicanos, pero los escenarios dramáticos y las cifras en referencia, por sí solas son indicadoras de la realidad...



Es en tales marcos por lo que se aplauden las modificaciones en el entorno escolar mexicano, pero de la misma forma se deben encontrar alternativas apropiadas en todos los rangos y renglones de la actividad, tanto familiar, como gubernamental y empresarial... De lo contrario, tengamos por seguro que las víctimas mortales se incrementarán.



Lo que se lee



Se ha referido en los marcos del actual Gobierno de la República, que en México con el uso de medios de comunicación radiofónicos para transmitir programas, que incluyen clases para estudiantes mexicanos, se ejecuta un paso histórico sin antecedentes en el pasado de nuestro país...



El apunte gubernamental carece de fundamentación en tanto que, desde 1968 (si no es que desde "andenantes") existen programas educativos transmitidos en sistemas radiofónicos de nuestro país, dato del que seguramente no fue informado por sus asesores y colaboradores el actual Ejecutivo del Gobierno de la Transformación.



Recuerdo que nuestros abuelos e incluso nuestros padres, nos referían cuando escuchaban expresiones vinculadas con nuestra desinformación u olvido: “Si te falla la memoria... Búscate una de papel”.



Lo que se ve



A raíz de la impresionante difusión en las redes de Internet, de un video en el que un grupo de personas viajeros dentro de una combi de pasajeros, prácticamente linchan a un asaltante que practicó su actividad delictiva el interior de la unidad, se han difundido escenarios semejantes incluso no dentro de unidades de transporte, referencias que indudablemente apuntan sobre un pueblo que, ante la impotencia gubernamental, está inclinándose hacia el linchamiento como vía para “administrar justicia”.



Los escenarios se están complicando para los ámbitos gubernamentales, lo que incuestionablemente originará efectos...



Y ciertamente habrán de registrarse reacciones en el marco oficial de alto nivel, porque en el ánimo social pareciera que no ha tenido impacto aquello de “los abrazos, no balazos”.



Lo que se oye



Que de manera inesperada, los brotes de irritación social agregados a elevados rangos de preocupación y tensión, están originado escenarios de violencia que, de persistir, podrían originar un México altamente iracundo, lo que formaría parte de los escenarios de insatisfacción por los que transitan amplios sectores de la población: Cuidado, cuando el río suena agua lleva... Ahí la dejamos.