Alito [no Amlito], el priista dictador...

1.- Bien lo decía antier: El dictador que todo hombre lleva dentro, ya afloró en Alito [dícese de Alejandro Cárdenas Moreno], todavía presidente del CEN de los despojos de lo que un día fue un partido dominante como lo era el PRI.



Sepa mad..es qué moscó picó al campechano y de un solo golpe se apoderó de todas las decisiones del tricolor: Decidirá quién será el presidente en cada estado; quiénes serán candidatos a algo; quiénes irán en lista de candidatos plurinominales; con cuáles partidos “se alía” y de ser necesario, decidirá si lo que fue “su partido” se convierte en chairo de “ya saben quiénes”.



Deben estarse revolcando de coraje en sus tumbas priistas ilustres que dieron prestigio al Partido Revolucionario Institucional, como lo fueron Manuel Pérez Treviño, Emilio Portes Gil, Lázaro Cárdenas del Río, Silvano Barba González, Rafael Pascacio Gamboa, Alfonso Corona del Rosal, Jesús Reyes Heroles [veracruzano de Tuxpan], Javier García Paniagua, Luis Donaldo Colosio, por citar algunos, con la actitud cretina del campechano, que ha hecho, además, que el PRI caiga en el ridículo y se arrastre en el lodo del desprestigio político...



2.- Que con su pan se lo coma el tal Amlito que se acerca cada día que pasa, al ridículo papel de chairo y mandadero de los dueños del poder.



Ya se veía venir.



3.- En Coahuila e Hidalgo se realizarían elecciones este año [en octubre, inicialmente]: La definición sobre las fechas para esos eventos corresponde única y exclusivamente al Instituto Nacional Electoral (INE) [hemos dicho] y a nadie más.



Sin embargo, la Secretaría de Salud deberá definir los protocolos de cumplimiento sanitario para que esos eventos se realicen sin que se agravie y contagie [con el Covid-19] la sociedad de esas entidades federativas.



Y será entonces que, a partir de estos protocolos, el INE como un organismo autónomo, tendrá que decidir el cómo, el cuándo y si se realizan las elecciones.



De lo que decida el INE dependen muchas cosas: La viabilidad política; la seguridad sanitaria, y un buen preámbulo para los asuntos políticos de cumplimiento cercano.



4.- Víctor Manuel Toledo, Secretario Federal del Medio Ambiente, dijo: Lo que tope me lo llevo y tiró raya. Ha descargado un huracán de nivel 5 en contra de la 4T y puesto al descubierto el Centro de Negocios en que está convertido la 4T y obvio; sus responsables, con la cabeza visible de Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.



El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, en un audio que circula en redes sociales, señaló “...que el gobierno está lleno de contradicciones, no tiene objetivos claros, hay luchas de poder a su interior y que la visión a favor del ambiente, la agroecología y la transición energética “no está para nada en el resto del gabinete y me temo que no está en la cabeza del Presidente”. Añadió que “no debemos idealizar a la 4T, es un gobierno lleno de contradicciones brutal”.



Al comienzo del audio Toledo se refirió a “lo que he vivido en diez meses. La 4T como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe. El gobierno está lleno de contradicciones, se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete”.



Sobre la planta de cerveza en Mexicali, de la empresa Constellation Brands, dijo que el subsecretario de Gobernación (del cual no mencionó su nombre) “convocó a una reunión para convencernos a cinco secretarías que apoyáramos a la cervecera” y que incluso asistió el vicepresidente de la empresa. Agregó que desde una subsecretaría de Economía se impulsa la minería.



Dijo que lo mismo pasa con Energía, “en este grupo (de la reunión) debería estar la secretaria de Energía, no la tenemos porque también hay diferencias con la secretaria Rocío Nahle. A lo que quiero llegar es que estamos haciendo un esfuerzo en Semarnat, pero no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro. Adentro hay contradicciones muy fuertes, la verdad es que veo muy difícil”.



P.D.- No cabe duda: Mario Delgado Carrillo, líder de la Jucopo en San Lázaro, es tan transparente como dirigente, como los muros de Trump... Quiere dejar al PRI sin la directiva de los diputados... El poder de los soberbios...