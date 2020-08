El “no mentir, no robar, no traicionar”, que como mandamientos forman parte del discurso político del ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador desde que era aspirante a este cargo de elección popular, son el claro ejemplo de lo que en México se conoce como un llamado a misa, que si bien es escuchado por muchos por el tañer de las campanas, no todos responden al llamado y prácticamente va el que quiere.Eso mismo sucede con el “no mentir, no robar, no traicionar” del primer morenista del país, pues no todos sus correligionarios le hacen caso y por ende no lo cumplen.Ejemplos “negrean”, como dicen en la Cuenca del Papaloapan, pero como botón que sirva de muestra va el caso del alcalde del municipio de Agua Dulce, Veracruz, el morenista Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, quien con bombo y platillo persiste en anunciar que en breve se contará en esa localidad con un nuevo campus de la Universidad Veracruzana.En uno de sus anuncios le acompañó el diputado local también morenista Amado Jesús Cruz Malpica, quien obvio, se congratuló del anuncio del alcalde del municipio de Agua Dulce. Obviamente le creyó.Desafortunadamente la noticia fue desmentida por el vicerrector de la zona Coatzacoalcos - Minatitlán de la Universidad Veracruzana, Carlos Lamothe Zavaleta, pues la UV no cuenta con los recursos económicos suficientes para edificar un nuevo campus en el sur de la entidad.Lo que si fue cierto es que el pasado 11 de noviembre, la rectora de la Universidad Veracruzana Sara Deifilia Ladrón de Guevara González, firmó un convenio general de colaboración con los ayuntamientos de Agua Dulce y Minatitlán para la ejecución de acciones que impactarán en el desarrollo económico y social de sus habitantes.En evento realizado en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), la rectora y los alcaldes de Agua Dulce, Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, y Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez, signaron acuerdos con los que se establecieron las bases generales para realizar acciones de interés mutuo en materia de: gestión municipal, medio ambiente, desarrollo sustentable, vialidad, infraestructura turística, desarrollo comunitario, difusión cultural, divulgación artística y salud, pero ello no implicaba la creación de un nuevo campus en el municipio de Acayucan.La pregunta que se queda en el aire es ¿si el alcalde Sergio Lenin Guzmán Ricárdez entendió mal o simplemente fue un anuncio que lleva jiribilla?... El penoso y grave estado en que se encuentra el Parque Zoológico “Miguel Ángel de Quevedo”, es prueba fiel de la apatía que ha caracterizado a la administración municipal de Fernando Yunes Márquez, quien nuevamente vuelve a ser tema nacional al haber sido señalado por dejar morir de inanición a los pocos animales que aún le quedan al famoso “Parque Viveros”.Po ello la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) intervino haciendo un llamado no solo al ayuntamiento local, sino al gobierno del estado de Veracruz y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para atender este parque zoológico que poco a poco va muriendo junto con sus residentes.Por cierto, la voz de alerta la dio el activista y ex regidor del ayuntamiento de Veracruz puerto, José González Martínez, quien al igual que en este caso, ha alertado del relleno de lagunas y de la invasión de predios dedicados a la conservación ambiental.... Los empresarios que pretenden el desarrollo inmobiliario “Mandara” en la zona de la llamada Riviera Veracruzana, han decidido abrir un acceso alterno al que originalmente pretendían utilizar y que fue motivo de controversias, incluso de tipo legal, de parte de residentes del fraccionamiento “Lomas Residencial”, que se oponen a que sus vialidades sirvan de paso para unidades pesadas.Con la construcción de su propio acceso al pretendido fraccionamiento “Mandara”, se supondría que se acabarán las controversias. Hay que ver.... Comentarios o sugerencias al correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar