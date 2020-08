PRIMOR no era una locura

“De las cifras que nosotros damos

hay que pensar en tres veces más”

Hugo López Gatell

Ante la participación en los modernos medios de comunicación, como Internet, de tanta gente que ejerce el “periodismo” de opinión, todos con la firme convicción de haber incursionado en esta actividad para convertirse en los oráculos de la política veracruzana, de plano da pena poner a consideración de la opinión pública algunas hipótesis resultado del trabajo de investigación que hacemos, de entreverar acontecimientos importantes con resultados a futuro, porque nos ganamos el mote de locos o nos acusan de estar chocheando.Los días anteriores han sido particularmente difíciles porque hemos tenido comentarios de lo que publicamos el jueves 18 de junio, cuando afirmamos que en las elecciones del 2021 el PRI y Morena irían juntos, o como parte de esa alianza que está construyendo el partido de AMLO con sus morenos, los del PVEM y el PT que seguirá colgado del partido del presidente para poder sobrevivir.Con el título de PRIMOR, los APUNTES de la mencionada fecha advertían:“Las circunstancias van empujando al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus compañeros de aventura política, a una eventual alianza con el PRI para poder garantizar, en las elecciones del 2021, mayoría en el Congreso y, con ello, continuar con su proyecto político, cuando menos hasta terminar el sexenio”.“Esto a los simpatizantes (fans) de AMLO, a quien ven como un líder de izquierda decidido a cambiar al país para darle un nuevo rumbo con igualdad social, no les hace ninguna gracia, es como dice Porfirio Muñoz Ledo, equivale a dar un salto hacia atrás cuando menos de treinta años, sin embargo, dentro del esquema pragmático del político tabasqueño lo más importante es mantenerse en el poder y pasar a la historia como el político que echó del gobierno a los mafiosos del PAN y del PRI con un partido nuevo tras 18 años de lucha, a ras de piso”.“El asunto es que como López Obrador no tuvo la visión de estadista que se requiere para manejar un país como México, no fue capaz de formar un equipo de colaboradores eficientes que le ayudaran a resolver los grandes y graves problemas que enfrenta el país, y además abrió frentes por todas partes en vez de sumar todas las fuerzas políticas en torno a su gobierno. Al llegar a este tiempo se da cuenta que el partido político que fundó para brincar a la silla presidencial no existe, lo que hay son diversos grupos de carroñeros que ven en ese partido la oportunidad para brincar a importantes cargos públicos, incluso, a la candidatura presidencial en 2024 y, entonces, todo es un desorden. Están los morenos como cuando AMLO decidió abandonar el PRD por las tribus que se formaron al interior del partido del sol azteca que impidieron la unidad en torno a un proyecto político”... Por ahí nos fuimos en nuestro vaticinio que hoy se hace realidad.APRETÓN A AMLITO. Concretada la alianza PRI-MORENA, luego de que AMLITO, por instrucciones de su jefe el presidente López Obrador, ordenó concentrar en la dirigencia nacional del PRI que él preside, la decisión de las candidaturas para la próxima contienda, deja en la orfandad a los líderes estatales, como el de Veracruz MARLON RAMÍREZ MARÍN, a quien solo le queda mantener encendida su veladora para que le den una pluri local aunque sea, como premio de consolación, y a chambear en favor de los candidatos de Morena porque esa es la misión. Los candidatos que ellos impulsen como propios, o sea los que AMLO palomee del PRI participarán con la condición de que tras ganar se olviden del PRI y tomen conciencia de que ahora son Morenos, propiedad de AMLO, que irán a los congresos a votar a favor de la propuestas del partido en el poder. ***** ANILÚ Y NOROÑA. Y echándole las ganas que siempre le pone a la actividad política, con un estilo (las reynis) desarrollado durante el sexenio de la fidelidad en Veracruz, la hoy diputada federal Anilú Ingram, nos comentan que ya compartió el pan y la sal con el poderoso e influyente diputado federal morenista-petista Gerardo Fernández Noroña, en el Suntory del Pedregal, donde se aventaron unas carnitas con vinito tinto en medio de un salpicadero de saliva de Noroña quien no controla su placa dental superior lo que no importa mientras se trate de esfuerzos por ganar la candidatura a la alcaldía de Veracruz. ¿Chong?, a ese ya le andan pisando los talones, es prueba superada. ***** MARIO TEJEDA Y ERIC CISNEROS. Primero se cabildeó para suceder en el cargo al gobernador Cuitláhuac García, a quien zopilotea con especial empeño, pero ahora se sabe que su nueva tirada es la candidatura a la diputación federal por Cosamaloapan. Tan es así que el sábado anduvo por el distrito repartiendo regalos y haciendo proselitismo, una curul federal lo pondría en el proyecto del 2024. Por cierto, el político de gran experiencia que aspira a coordinar esa campaña es el priista Mario Tejeda Tejeda (más listo que un calcetín), con lo que se estaría granjeando, con sus nuevos aliados, la buena voluntad. Ya vemos a MARIO y ERIC recorriendo el distrito, repartiendo tamales de elote, la especialidad de “Dany de Vito”. ***** PEPE YUNES, SIN PROBLEMAS. El que no tiene problema para enganchar una de las contadas candidaturas del PRI que AMLO autorizará a Alejandro Moreno, es el político peroteño José Francisco Yunes Zorrilla, uno de los dos activos de peso que quedaron en el PRI veracruzano tras la chililliza que les propinaron en la pasada elección. PEPE YUNES es triunfo seguro en el distrito de Coatepec, donde lo conocen ampliamente y como de él solo se saben cosas positivas, de trabajo político profesional, no hay quien se le pueda poner enfrente en el distrito que pretende representar. ***** HÉCTOR YUNES LANDA es el otro priista con peso en Veracruz. Diputado federal y el que mayor ascendiente tiene en el CEN de su partido, que aunque se haya aliado con Morena ha tenido el cuidado de tender puentes con destacados miembros de ese partido. HÉCTOR YUNES es el único miembro de un partido distinto al que está en el poder, crítico, que muestra dignidad pero que además conserva un activismo que trae desde que fue candidato al gobierno de Veracruz. Lo seguiremos viendo en la vida política activa, sin duda. ***** VICTORIA RASGADO PÉREZ, alcaldesa de Moloacán, falleció ayer en el Puerto de Veracruz víctima del Covid-19. Desde que se sintió mal y decidió internarse se supo que la salud de la presidenta municipal era delicada pero estable, sin embargo, este fin de semana comenzó a presentar complicaciones que le generaron su muerte. Vicky, como era conocida, se convierte en el tercer alcalde en fallecer a causa de la pandemia, después de su homólogo de Coetzala, Gerardo Tirso Acahua Apale, e Irma Delia Bárcena Villa, alcaldesa de Miahuatlán. ***** HUGO GUTIÉRREZ MALDONADO, el secretario de Seguridad Pública el Estado, dice que seguirá combatiendo con toda su entereza a la delincuencia que opera en la entidad. HUGO GUTIÉRREZ MALDONADO, el secretario de Seguridad Pública el Estado, dice que seguirá combatiendo con toda su entereza a la delincuencia que opera en la entidad. Qué bueno que lo diga, falta que lo comience a hacer porque cada día que pasa el estado se tiñe de sangre: ejecutados, embolsadas, descuartizadas, crímenes dolosos por todas partes y la impunidad en todo su esplendor, ya nomás escuchamos: se está investigando, tenemos una línea que estamos siguiendo, pronto se aclarará y nada, ya ven el crimen de la rectora que según ya había, no sospechosos, identificados a los que estaban siguiendo de cerca... ¡Uffff!Lo que nos faltaba, el grupo FRENAAA hizo su aparición en Xalapa con un tremendo espectacular colocado en 20 de Noviembre, abajito de Caxa, pidiendo, lo único que quieren, que se vaya AMLO... Ahí la llevan, en marchas, redes y espectaculares.