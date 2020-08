Otro Alejandro [no el 'leal' Alito] del PRI, en el ruedo...

1.- Cada quien mata las pulgas como mejor le parece. Pero hay de pulgas a pulgas.- Señalo metafóricamente lo anterior porque hay un municipio en el estado [si hay otro lo citaremos] que ha diseñado un programa como prototipo para la recuperación económica de habitantes y autoridades que apoyan.



El prototipo se llama Modelo de recuperación económica dividido en varias etapas, que son las siguientes: 1.- Beneficios fiscales. 2.- Apoyo al comercio establecido. 3.- Apoyo al micro comerciante. 4.- Trámites digitales. 5.- Programa de Empleo temporal 6.- Otros apoyos y gestiones y 7.- Programas sociales de apoyo que, en referencia a su expedición por el cabildo municipal, fue publicado en la Gaceta del Estado del 27 de mayo del 20.



Aquí un ejemplo: En tratándose de cobros por actividades notariales, por ejemplo, la Tesorería Municipal cobra la cantidad de $112.00 pesos, por la Constancia de No Adeudos, a diferencia de los cientos que cobran otras entidades municipales; por la Certificación de Valor Catastral, se cobra la cantidad de $1.00 sí, un peso.



El Ayuntamiento de Boca del Río [al lado del Puerto de Veracruz] realiza este programa con el beneplácito de los causantes, y no agrede sus finanzas por la razón de que no son actividades permanentes, pero que sí benefician a sus gestores.



¿Cuántos municipios tendrán programas municipales de esta naturaleza en tiempos del Covid-19? Sobrarán dedos de una mano para contarlos...



2.- No se mide Alejandro Murat Hinojosa [aquí no aplica o sí ¿? El dicho de 'hijo de tigre, pintito'] con tal de convencer al presidente AMLO de que él puede ser un buen candidato para que lo incorpore a su gabinete. Ya no sabe cómo agradarlo: lo elogia por cualquier asunto y ofrece a los oaxaqueños como ejemplo de todo está bien.



Por lo pronto prohibió la comida “chatarra” para los menores de edad en las escuelas, así nomás: de un plumazo, y lo que falta, aparte de regalarle guayaberas “lustrosas”.



El hijo de Pepe Murat oculta lo PRIsta hasta en su propia casa... Así los hay...



3.- O es consigna o será verdad: De repente a secretarios del gobierno federal les ha dado por confinarse en casa por aquello del Covid-19, del que se recuperen [para bien] milagrosamente en menos de una quincena.



El turno fue para la gobernadora [que también los hay en la rama varonil] de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum.



Deben pasar la fórmula para que las recuperaciones funcionen para todos...



P.D.- Dice el senador Ricardo Monreal [de Morena] que el presidente de la próxima directiva de la Cámara Alta será elegido “democráticamente” entre los aspirantes, todos de Morena por supuesto... Sí don Ricardo: Como dijo el “clásico”: Y la nieve de que la quiere: hay de coco, de limón, de plátano, y hasta de chayote...