El puro show de la 4T

“15 alcaldes han muerto

por Covid en México”

López Gatell

Al puro estilo de confrontación mediática como ha venido gobernando al país, el presidente Andrés Manuel López Obrador (quien no llega a concretar nada pero que sí provoca mucha molestia ciudadana porque los señalamientos o las acusaciones que lanza contra sus adversarios deben tener un respaldo, y en vez de castigar a los culpables de actos de corrupción solo los incinera verbalmente), dijo ayer que la protección otorgada por Genaro García Luna, como secretario de Seguridad Pública, al cartel de Sinaloa durante el sexenio de Felipe Calderón, permite decir que México fue un narcoestado.Esto ya lo traía preparado, como todos los escándalos que desata en sus inutiles mañaneras para distraer la atención de los mexicanos de los asuntos delicados, y como parte del sketch le dio por insistir a su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, para que funcionarios que se hayan desempeñado durante el período en que Garcia Luna ocupó el cargo, queden fuera de la actual administración... ¿O sea ni siquiera han investigado quiénes quedan, los mantienen ahí con el antecedente de haber colaborado con García Luna?.La semana anterior se publicó una lista de funcionarios que, habiendo ocupado cargos de importancia en el sexenio calderonista, están actualmente en la dependencia y la Guardia Nacional. “Es un asunto que debe seguirse tratando sin miramientos, sin protección a nadie”, dijo con energía el gran jefe sacando raja otra vez del asunto de García Luna pero relacionándolo con quien fuera su jefe, el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa.Por cierto, la semana pasada Alfonso Durazo dio a conocer la suspensión de dos funcionarios con cargo de dirección y algunos otros de menor relevancia en la estructura jerárquica, por haber ocupado cargos en la época de García Luna, un asunto en el que abundó el mandatario, a quien ya se le gastaron otros temas y arremetió nuevamente contra el “Comandante Borolas”, como fue conocido en su administración al expanista y hoy serio adversario de AMLO.AMLO garantizó que en su gobierno se plantea una línea divisoria, entre autoridad y delincuencia a fin de que el país no quede en manos de la delincuencia como ocurría en el pasado... Bueno, de hecho está en manos de la delincuencia solapada por el gobierno de la 4T, con cárteles como el de Jalisco Nueva Generaciòn, el de El Chapo y otras organizaciones delictivas a las que el señor presidente no ha querido tocar porque confía en que las mamás de los criminales los regañen, se arrepientan de lo que andan haciendo y por voluntad propia se retiren... Sí, parece país de retrasados mentales, ¿quien carajo va a creer eso que dice nuestro presidente cuya obligación es cumplir y “hacer cumplir” nuestra Constituciòn y las leyes que de ella emanen, como las que se refieren a castigar a los delincuentes?, titular de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del Gobierno del Estado, designado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, trabaja con todo el empeño de que es capaz, en la responsabilidad que tiene de difundir el trabajo que realiza el gobierno de la 4T en Veracruz. Rodeado de un equipo de colaboradores con los que se ha identificado para formar un buen equipo, IVAN LUNA cumple y da resultados positivos de su encargo, todos los días y en cada actividad oficial en la que se requiere difundir información para los veracruzanos. Obviamente, el Coordinador de Comunicación Social no escapa a las tentaciones de zopiloteo de quienes vienen tratando de integrar un equipo de gobierno, al margen del que encabeza Cuitláhuac García... se toparon con pared.Lo que tenía que pasar, pasó, como dice la canción de Pancho López. Ayer se nos informó que el diputado local ENRIQUE CAMBRANIS TORRES presentó una denuncia el pasado 7 de agosto por presuntas irregularidades en la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, el pasado 30 de junio, en el Congreso local. El Legislador panista consideró que se pudieron haber cometido tres delitos: ejercicio ilícito del servicio público, el delito contra la administración de justicia y el delito por informes falsos. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) y fue recibida por el Ministerio Público federal, en busca de un castigo ejemplar contra quienes resulten responsables en la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en la Junta de Coordinación Política, Trabajo Legislativo, Secretaría General del Congreso del Estado, en la Judicatura del Poder Judicial y el Consejero Representante del Poder Legislativo. CAMBRANIS TORRES dice que la responsabilidad penal podría recaer en cualquier diputada o diputado local que haya votado a favor de la designación de Alma Rosa Flores Ceballos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Itzel Castro Castillo, María Lilia Viveros Ramírez, Aileth García Cayetano y Antonio Sobrevilla Castillo, por un periodo de diez años. ¡Mocos!., lideresa del grupo Antorcha Campesina, tiene razón cuando asegura que “es clamor generalizado entre los xalapeños que el peor gobierno que ha tenido la capital, es el de Morena. Sus pésimos resultados están presentes en los 2 años 7 meses que llevan en el poder. Sufrimos los estragos de un gobierno inepto, soberbio, despreocupado por el progreso de la ciudad y, por tanto, de su población. El daño causado es tan grave, como el de la pandemia. Desde el primer año devolvieron a la Federación millones de pesos de su presupuesto, y dejaron de hacer muchas obras de infraestructura básica en beneficio de los xalapeños. Rechazaron 150 millones de pesos asignados por el Fondo Mundial del Medio Ambiente y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para mejorar el relleno sanitario de El Tronconal, con la construcción de un biodigestor. Con ello se hubiera saneado el ambiente y protegido la salud de la población. En seguridad y vialidad no hay mejoras y los problemas se acrecientan.”. Morena debe dar por perdida la elección en Xalapa (alcalde y diputados) gracias a lo que en detalle comenta la exlegisladora Salcedo Baca.. El expresidente mexicano Felipe Calderón acusó este lunes de "persecución política" al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, por las filtraciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Odebrecht. "Lo que están haciendo es utilizar la justicia o la Fiscalía, no para hacer justicia, sino para asustar o querer asustar o castigar a enemigos políticos, adversarios del Gobierno que saben que les pueden quitar la mayoría en 2021. Esta es una persecución política que no tiene base", dijo Calderón en entrevista con Radio Fórmula. El exmandatario, que gobernó de 2006 a 2012 bajo el derechista Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó la filtración de documentos de la FGR a la revista Proceso que lo implican en el esquema de corrupción de Odebrecht mediante contratos de la planta petroquímica Etileno XXI... La pregunta que nos hacemos es: Si con ENRIQUE PEÑA hubo acuerdo y como AMLO mismo afirma, no hay ninguna acusación en su contra, y en cambio contra CALDERÓN sí, ¿por qué no da la instrucción a la FGR para que proceda y se deja de mediatizar el asunto? Le sería más rentable, electoralmente hablando, meter al bote a un expresidente que tratar de exhibirlo en los medios, eso se le revierte, ayer FELIPE CALDERÓN se fue a ver a su cuate LÓPEZ DÓRIGA y en su noticiero santa madriza que le pegó a AMLO, quienes escucharon la entrevista quedaron convencidos de las falsas acusaciones de LÓPEZ OBRADOR contra el popular comandante Borolas.Con la noticia de que la impugnación a la Reforma Electoral de Veracruz promovida por el PRI de Veracruz no prosperó por la falta de la Firma Electrónica. La acémila de Marlon Ramírez se volvió víctima del Tren Del Mame: ni lo que gastó en las copias certificadas. Eso le pasa por no preguntarle a su jefe Miguel Ángel Yunes Linares, cómo se hacen estas cosas.Escríbanos a [email protected]