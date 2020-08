La polémica Laguna Verde

*México en escalada mortífera

*COVID en la SEP veracruzana

*"Buena vibra" si es de utilidad



Aparentemente cercanos a las etapas del decrecimiento significativo y contundente del consumo de la gasolina y productos derivados del petróleo, lo que ya no constituye un augurio sino una realidad cuyo proceso se encuentra en marcha, en México seguimos insistiendo en "apostar" con inversiones multimillonarias, para "fortalecer" la estructura productiva tanto en el renglón petrolero, bajo conceptos económicos no del todo fundamentados, en tanto que, como resultado del desarrollo de nuevas tecnologías generadoras de menor afectación al medio ambiente (los vehículos eléctricos y la energía solar) así como por los elevados rangos de contaminación que generan los combustibles derivados del petróleo, el consumo petrolero en el mundo tiende hacia la baja y, los expertos en la materia auguran, que ya no habrá (salvo muy ocasionalmente) tendencias hacia las alzas, que pudieran resultar significativas y prolongadas en materia de producción petrolera.



Hoy mismo ya se apunta que la mortífera pandemia generadora de angustia, dolor y muerte que invade de preocupación al mundo, no es posible separarla en lo relativo a sus orígenes y efectos, de los impactos climáticos que están alterando la calidad del medio ambiente, efectos que podrían registrar parte de su proliferación y consistencia, en los niveles de contaminación y alteraciones atmosféricas en lo general, tema que mucho tiene que ver con la degradación del medio ambiente, escenarios que cotidianamente se registran en rancherías, pueblos y ciudades.



La utilización de combustibles contaminantes de alto impacto y riesgo, como lo son los derivados del petróleo y de la energía nuclear, conjuntamente con productos cotidianamente utilizados como los plásticos, apuntan ante los efectos devastadores tanto hacia el medio ambiente, como de manera directa hacia los seres humanos y a toda forma vida, panoramas degradantes de nuestro habitad que deberían de ser clara, contundente y de manera inmediata, reducidos a su mínima utilización.



Sin embargo, mientras en unas regiones crece la cultura para elevar los niveles de protección al medio ambiente, en otras continuamos empantanados y salpicados internamente por los impactos de la elevada contaminación, todo ello generado por un desarrollo tecnológico que incuestionablemente nos ha resultado útil, pero que al mismo tiempo ha degradado nuestra calidad de vida al afrontar niveles contaminantes, que van conduciendo a muestro organismo hacia los límites de la tolerancia.



Llama la atención que un gobierno como el hoy encabezado por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, por un lado promueva iniciativas de elevada inversión presupuestal, para aplicar programas tales como el "Sembrando Vida", que persigue la idea de recobrar algo de la imponente riqueza forestal que antaño forma parte de nuestro patrimonio, mientras al mismo tiempo se conoce de obras con imponente inversiones para fortalecer programas en materia de generación de combustibles y energía eléctrica, en base a la utilización de combustibles, cuyos residuos atmosféricos y a flor de tierra, alterarán aún en mayores dimensiones los niveles de contaminación en diversas regiones del país.



Desde otra perspectiva se ha referido (entre dimes y diretes de los unos y los otros) que la Planta Nuclear de Laguna Verde, única en el país que opera desde hace 30 años generando electricidad en tierras costeñas veracruzanas, planta que genera el cinco por ciento de la energía que se consume en el país, lo que refiere su vital importancia en dicho renglón, se encuentra (de acuerdo a las especificaciones técnicas que se han filtrado) prácticamente en su etapa final, porque supuestamente toda instalación de tal naturaleza "tiene acreditado tecnológicamente un límite temporal para ser utilizada" y, Laguna Verde se encuentra en esos marcos...



La sociedad veracruzana que de siempre presume, pero a la vez se preocupa ante dicho portento de energía nuclear, no ha sido debidamente informada, por vía de una campaña difundida ampliamente por conducto de todos los medios de comunicación, sobre las referencias de que la nucleoeléctrica de Laguna Verde, tiene marcado un "supuesto límite de tiempo para ser utilizada, y que es de 30 años" mismos que "ya transcurrieron".



Lo que sí escucha la colectividad jarocha, es que dichas instalaciones de la CFE "serán utilizadas por varias décadas más y que, para tales efectos, ya se procede técnicamente hacia dicho objetivo", situación que ha generado las naturales contraposiciones entre la colectividad veracruzana y que, así, en esos planos de aguda polémica persisten.



¿Cuál es la realidad?... ¿Será apropiado y por lo mismo correcto? que la planta nucleoeléctrica, continúe operando después de efectuar las evaluaciones de rigor y, refrendar que todo se encuentra en orden para tales alcances...



Bien claro y definido se debe tener que una falla (por los motivos que sean) al interior de una nucleoeléctrica, podría transformarse en una tragedia de dimensiones inimaginables, incluso que en efectos no sólo de rangos mortales sino de elevado sufrimiento, paralelamente a que la radioactividad registra su dañina presencia en todos sus entornos por tiempos no del todo definidos y, no referir el medio ambiente, dirigimos el comentario hacia áreas productivas: Agricultura, ganadería, avicultura, pesca y obviamente rancherías, pueblos y ciudades del entorno a muchos kilómetros de distancia.



Bien se debe valorar la conveniencia en tierras veracruzanas, tanto del fin de operaciones de la nucleoeléctrica de "Laguna Verde", como el de continuar generando fluido eléctrico con base a la energía nuclear en dichas instalaciones, la responsabilidad habrá de resultar histórica, tanto para bien, como para mal... Deseando que fuera lo primero.



Lo que se lee



Ayer nuestro país superó la cifra de 53 mil muertos originados por la pandemia y, probablemente hoy arribemos al medio millón de mexicanos contagiados, eso sin sumar los no registrados que fueron o son atendidos en la discrecionalidad por médicos privados, cifra de escalofríos que no se puede disimular y que, por sí misma, acredita la tragedia cotidiana por la que transitan los mexicanos, escenarios de muerte que tomaron mayores dimensiones precisamente cuando las autoridades federales, autorizaron al doctor López-Gatell el anunciar la "nueva normalidad", que consistía en volver a salir de compras a la calle e incluso a caminar por las banquetas, es más, se reabrieron comercios, restaurantes y empresas diversas, hecho que de inmediato se reflejó en las estadísticas pandémicas, con un incremento en el ritmo de contagiados así como de pérdidas de vida, que al propio Gobierno lo tomó por sorpresa.



Claro que las autoridades argumentarán eternamente que aplicaron tales medidas de distensión, porque se pensó en la necesidad de reactivar la economía "en beneficio de todos", lo que entre sus efectos resultó que se disparara el desarrollo de la pandemia, incluso con niveles superiores a los que se venían previendo.



La realidad es que nunca en la historia de las actuales generaciones, se habían suscitado escenarios como los que hoy transitamos, pero ello no evitará que a futuro (he incluso ya se hace en el presente) se hagan referencias sobre los efectos mortales de la entonces identificada como "nueva normalidad"... Y vaya que los historiadores tendrán mucha tela de donde cortar.



Lo que se ve



A unos cuantos días de que se reinicie el nuevo periodo escolar, ahora con la modalidad de vía electrónica, el Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar, fue declarado como "positivo" en los ámbitos pandémicos del COVID-19, escenario sobre el cual el mismo titular de la SEV, refirió que se encontraba en buenas condiciones y que afrontaba con positiva respuesta las agresiones del coronavirus, por lo que, desde su domicilio privado continuará supervisando y girando instrucciones para el ya cercano inicio del periodo escolar.



En desafortunadas fechas sobrevino el manto de la pandemia sobre la Secretaria de Educación en tierras jarochas... Le deseamos al Titular de la SEP veracruzana muy pronta recuperación.



Lo que se oye



Refieren expertos en el renglón de la fisioterapia, que tratar de mantenerse incluso dentro de su habitación pero en constante movimiento, ya sea ejercitándose, bailando, pero siempre en actitud optimista, haciendo a un lado las malas referencias de nuestros entornos y concentrándonos en la música que disfrutamos, si ello lo practicáramos con recurrencia, podríamos fortalecer nuestro organismo incluso contra las agresiones del coronavirus, como si lográramos adquirir ciertos niveles de inmunidad, que no son factibles de registrar si, por el contrario, mantenemos actitudes depresivas ante el temor de la pandemia.



Y la verdad, siempre se ha dicho que vive más y mejor quien piensa en renglones positivos, que quienes adoptan tendencias negativas, no sólo de lo que se registra en el exterior, sino de la misma forma de lo que acontece al interior de cada uno de nosotros... Ahí la dejamos.