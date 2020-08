Peña y Videgaray, dice Lozoya

"Calderón ¿era corrupto

o era incompetente?"

AMLO

La nota más importante de ayer fue la del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien dio a conocer que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, presentó una denuncia de hechos ante la instancia que representa, en la que denunció formalmente que el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario Luis Videgaray le ordenaron la entrega de sobornos en el caso Odebrecht -empresa que habría inyectado recursos a la campaña del priista-, así como para aprobar reformas.El monto de los sobornos que según Lozoya se entregaron asciende a más de 400 millones de pesos.En el caso de Odebrecht, "está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la Presidencia de la República."El que después fue presidente (Enrique Peña Nieto) y su secretario de Hacienda (Luis Videgaray) son las personas que señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas.""Después viene la compra de votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014; se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y 5 senadores", detalló, pero se reservó los nombres.Lozoya se refiere a la operación de "maiceo" que normalmente hacen los gobiernos que pretenden una aprobación del Congreso y no cuentan con la mayoría calificada de representantes populares, por lo que tienen que recurrir a la compra de votos como la que hizo recientemente la Legislatura Local para aprobar seis nombramientos de nuevos magistrados, algo que podría decirse era común, aunque inmoral y corrupto.En cuanto a la planta de Etileno XXI "hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esta empresa que también está vinculada con una empresa mexicana que es socia de Odebrecht y que ahí también se le dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy grandes"."En todos estos casos los sistemas que él señala que se usaron es que estas dos personas (Peña Nieto y Videgaray) le dieron instrucciones para que entregara 84 millones de pesos a varios legisladores, a un secretario de Finanzas de un partido político y después también le dieron una cantidad superior a 200 millones de pesos para dirigirlos a la reforma electoral a través de un enlace que él da el nombre."Sobre estas afirmaciones que hace, ha señalado cuatro testigos, ha entregado recibos y un video. A partir de este momento la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias", indicó Gertz.En el caso de que sea procedente, llamarán a declarar a Peña y Videgaray, adelantó.Con esto, el gobierno de López Obrador se coloca en el umbral de pasar a la historia como el que combatió con hechos la corrupción, castigando a los corruptos porque hasta hoy solo los ha mencionado, la mayoría de las veces indirectamente y lo que quieren los mexicanos es acción, aplicación estricta de la justicia, que se castigue de acuerdo a la ley a quien haya usado el poder para hacer negocios o dispuesto de los fondos públicos para su beneficio personal... ¿Lo hará AMLO?, con eso podría aspirar a ganar las elecciones del 2021., titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) acompañó al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, (uno de los leales del equipo) en el anuncio que se hizo de que con recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), la Secretaría de Finanzas dispersará a los municipios 169 millones de pesos correspondientes al mes de julio, para apoyarlos ante la emergencia sanitaria. Aunado a lo anterior el mandatario también anunció que derivado de las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el titular de la Sefiplan, JOSÉ LUIS LIMA FRANCO, y sus homólogos en los estados, adecuaron las reglas de operación del FEIEF y los montos a compensar, lo que permitirá a los ayuntamientos disponer mensualmente del Fondo, ya no trimestralmente. "Estamos tratando de recuperar rápidamente la situación económica y compensar los ingresos de los municipios (...), para agosto haremos una gestión similar y en septiembre la correspondiente, a fin de que este ingreso les vaya llegando mes con mes. Está garantizado que tendrán el dinero al cien por ciento durante los meses siguientes". En cuanto a los cambios en las normas operativas, la primera brinda la posibilidad a las entidades de acceder mensualmente al fondo; inicialmente, los anticipos sólo podían obtenerse cada trimestre. Esto propiciará una mayor liquidez durante la pandemia. La segunda consiste en el monto a compensar, pues antes de la reforma al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria únicamente era factible compensar el 75% de las disminuciones en las participaciones; ahora, será en un 100%. *****, la Secretaria de Energía del gobierno federal, el diario capitalino El Universal ha dado a conocer el resultado de la evaluación mediática que mes con mes realiza la empresa "Central de Inteligencia Política" sobre los miembros del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. El llamado Análisis de Reputación Mediática de Actores se basa en información recabada durante 30 días en los principales medios masivos de comunicación nacionales, que incluyen más de 35 diarios, 35 canales de televisión y 30 emisoras de radio. En el mes de julio, que acaba de concluir, los secretarios de Estado que más notas y comentarios negativos recibieron fueron Rocío Nahle, titular de la Sener, el de Salud, Jorge Alcocer; el de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien presentó su dimisión; Jorge Arganis, nuevo titular de la SCT, a los cuales les afectó las malas notas a las políticas energéticas, los pronósticos fallidos sobre la pandemia del Covid-19, los reacomodos y renuncias en el gabinete. Y ni cómo ayudar a la paisana que aspira a gobernar el estado después de Cuitláhuac. *****lo anunció; el Partido Acción Nacional (PAN), analiza presentar una denuncia penal por la asignación de contratos al "dedazo", por parte del titular de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), ROBERTO RAMOS ALOR. Y es que está comprobado que la Secretaría de Salud de Veracruz ha beneficiado por "dedazo" a la empresa Servicios Estrella Azul de Occidente, SA de CV, propiedad de su homólogo, el Secretario de Salud del Estado de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren. De acuerdo a documentos obtenidos desde el interior de la propia SESVER, apenas hace unas semanas la empresa del funcionario de aquel estado, obtuvo por parte de la oficina de RAMOS ALOR el contrato número 83/2020. Se trata de un contrato al dedazo otorgado a la compañía Servicios Estrella Azul de Occidente, por un monto de 5 millones 44 mil 942 pesos, mismos que se le pagarán de manera mensual por concepto de Servicio Subrogado de Lavandería de la Red Hospitalaria de Veracruz. *****. Es de mencionarse que en los 800 centros de la Secretaría de Salud del Estado no hay vacunas esenciales como la BCG, rotavirus y tétanos. Esta semana, padres de familia señalaron que algunas de las dosis son recuperables, pero en el caso del rotavirus si no se aplica a menores de 8 meses ya no se podrá rescatar. En el caso de la vacuna BCG que protege contra la tuberculosis se aplica a niños y niñas recién nacidos hasta los 14 años de edad, por lo que se puede decir que es recuperable sin límite de tiempo.