Winckler los volvió a acalambrar

Nadie a estas alturas puede imaginar el regreso de Jorge Winckler Ortiz, a la titularidad de la Fiscalía General del Estado, como resultado de un amparo promovido por el también fotógrafo del exgobernador Miguel Ángel Yunes, todo porque su salida supuestamente no cumplió con la legalidad que se requería, pero que se operó a chaleco porque ya era demasiado daño el que estaba causando el nuevo gobierno cuyos principales operadores políticos exhibieron su falta de oficio para echar a Jorgito del cargo, con la cola entre las piernas, y una larga lista de demandas penales que lo mantendrían en Pacho.Pero el exfiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, perdió toda oportunidad de ser reinstalado en su cargo, pues su recurso de queja contra la negativa al amparo contra la remoción que hiciera el Congreso del Estado, le fue declarado como infundado por el poder judicial de la federación, que tuvo que intervenir para corregir la plana, según se informó este miércoles.La posibilidad ahí estaba y sería aprovechada por el exgobernador Yunes Linares, como moneda de cambio para que el gobierno de la 4T le ofreciera impunidad y dejen en paz a su cachorro Winckler, ofreciendo limpiar el proceso posiblemente con una renuncia voluntaria al cargo de parte de Jorge y el desistimiento de las autoridades de proceder penalmente en su contra.Y es que gracias a una nota de la periodista (lo mejorcito que tenemos en el gremio reporteril) Noemí Valdez, se supo del intento por frenar el retorno de Jorge Winckler a la titularidad de la Fiscalía General del Estado, que hizo la subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, Georgina Maribel Chuy Díaz (¿es abogada?), quien presentó un recurso de queja ante el Juez Segundo de Distrito, contra el acuerdo que admitió para dar trámite y que fue la demanda de amparo indirecto promovido por Jorge Winckler.La representante legal contestó a nombre de los 50 legisladores, sin consultarlos, al amparo indirecto 330 /2020 del Juez Segundo de Distrito. Obviamente el acto reclamado por parte de Jorge Winckler es su separación ilegal del cargo de Fiscal General del Estado de Veracruz.“La inconvencionalidad del artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, el acuerdo que resuelve separar definitivamente a Jorge Winckler Ortiz del cargo de Fiscal General del Estado de Veracruz, la ilegal determinación de mantener a una persona encargada de las funciones de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, careciendo de facultades y de competencia para ocupar dicho cargo, la ilegal emisión de convocatoria, así como la elección y designación de Verónica Hernández Giadáns como Fiscal General del Estado de Veracruz”.Los diputados que integran la actual Legislatura del Estado no fueron avisados de la contestación del área jurídica ni consultados al respecto; muchos dijeron no tener conocimiento de los oficios que, se supone, debieron recibir. Y cabe recordar que los legisladores de oposición no apoyan que no se admita la demanda de amparo y por lo tanto, no fueron notificados de los emplazamientos que envió el Juzgado, aun así, se promovió un recurso legal a su nombre lo que es un delito...es una de los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y es de las mujeres que más actividad han desplegado en favor de su partido en la ciudad de Xalapa donde, confía, ganarán las elecciones del 2021. Durante una entrevista que concedió para el espacio de «Molina y Gerónimo presentan...» CISNEROS explicó de qué manera se dará la elección interna de su dirigencia, además de las singularidades en las que algunos candidatos y candidatas a elección popular serán designados mediante encuestas. Después de participar en el gobierno municipal de Xalapa, la morenista considera de un compromiso ético pertenecer a la Comisión Nacional de Encuestas de su partido, “una altísima responsabilidad” ya que todas las designaciones que surjan de dicho órgano serán inapelables. La maestra CISNEROS LUJÁN, la excolaboradora del alcalde de Xalapa HIPÓLITO RODRÍGUEZ HERRERO, jugará uno de los papeles más importantes en el CEN de MORENA, en la elección de los candidatos que estarán participando en la próxima elección con el respaldo del partido en el poder. *****, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, insiste, a un año de las elecciones intermedias de 2021, que los de Movimiento Ciudadano van solos y descartan alianzas con otros partidos políticos. DANTE explica: “En lo personal soy partidario que en las elecciones intermedias todas las fuerzas políticas nos pongamos a prueba, se está comentando que de no ir juntos, se corre el riesgo de que Morena y sus aliados vuelvan a obtener una mayoría desproporcionada, desde nuestro punto de vista, indebida, en la Cámara de Diputados, pero esto ha sido así porque las reglas las crearon el PRI, el PAN y el PRD. Algo que debe de reconocerse del presidente de la república (Andrés Manuel López Obrador) es que se ganó con esas reglas no construidas por él. De ninguna manera vamos a permitir que se siga dando una sobrerrepresentación a la hora de asignar la representación proporcional y hay momentos procesales que tienen que ser impugnados, y eso lo va a hacer con mucho cuidado, con mucho detenimiento. El líder de los senadores de MC manifestó que su partido será la fuerza política que tenga el mejor desempeño. “Seremos la fuerza de mayor crecimiento electoral en el país y además vamos a ser, aunque ya lo somos, la oposición más frontal al presidente de la república y a sus grupos parlamentarios en las cámaras”. A ver si es cierto porque en Veracruz la expectativa de que DANTE encabece un bloque de partidos, es muy alta. *****se recupera poco a poco tras un mes de permanecer en coma inducido e intubado, infectado de Covid-19. El estimado y reconocido médico internista de Martínez de la Torre quien por su elevado sentido de responsabilidad adquirió la enfermedad, se encuentra fuera de terapia intensiva con un diagnostico altamente positivo que lo pone fuera de peligro. Pudimos comunicarnos con él vía telefónica y, aunque le es imposible hablar, su esposa le transmitió lo que le dijimos, nuestros mejores deseos de que pronto salga del hospital y con señas nos respondió. Cabe mencionar que RINCÓN AGUILAR ha comenzado la ingesta sólida, con una dieta muy especial lo que permite pensar en que su recuperación es segura aunque lenta. *****es como médicamente le llaman a un padecimiento que está afectando, como daño colateral, a la población que se encuentra en confinamiento. Este problema que tiene que ver con el sistema nervioso debilita las defensas del organismo y, en el caso de los hipertensos o diabéticos les eleva presión arterial o la glucosa. Nosotros estamos en periodo de recuperación, tras un ataque de ansiedad de estos, el cual nos puso al borde del precipicio. Los gajes de una pandemia que se agravó por la indiferencia de las autoridades y la irresponsabilidad de millones de compatriotas que no entienden, a la fecha, la importancia de protegerse y proteger a los demás, de usar cubrebocas, el cual afirma la doctora e investigadora Annie Laure Ximénez, disminuye en un 70 por ciento el contagio.Esta sí es una buena noticia: La primera tanda de la vacuna rusa contra la Covid-19 estará lista dentro de dos semanas y, de acuerdo con el gobierno ruso, se utilizará para inmunizar a médicos. Con este anuncio, Rusia además señaló como "infundadas" las advertencias por parte de expertos de la salud sobre la seguridad de la 'Sputnik V' debido a la rápida aprobación del fármaco.