El repugnante cubrebocas

“Que se queme al copetón

como al que le dio el avión”

Enrique Galván Ochoa

Es increíble que, mientras en otros países del globo se entusiasman con los resultados que dan sus científicos en torno a una vacuna, que ya la tienen, para el Covid-19, en México donde ya hay más de 55 mil muertos por la pandemia, seguimos en la discusión de si sirve o no el cubrebocas, con millones de ignorantes y necios paisanos que se resisten a usarlo porque no les da la gana, porque si el presidente no lo usa quiere decir que no es necesario, porque les resulta molesto o... porque siguen pensando que la enfermedad del coronavirus es un invento. Ya ni la joden.Y el responsable del manejo del problema, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell sale con la babosada de que no se puede obligar a los ciudadanos a usarlo porque es atentar contra sus derechos humanos, poniéndose en el lugar de un representante popular y no de un encargado de cuidar la salud de los mexicanos. Sí que estamos fregados.Mientras tanto el gobierno federal utiliza dos argumentos para afirmar que logró un manejo “exitoso” y “adecuado” de la pandemia de Covid-19: la mortalidad por cada millón de habitantes y el número de camas hospitalarias disponibles. Estos indicadores se contradicen frente a los saldos negativos del nuevo coronavirus.Un análisis del coordinador de Ciencia de Datos del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sebastián Garrido, revela que, en el caso de la mortalidad por millón de habitantes, México subió de la posición 64 que tenía el 17 de abril –cuando cumplió un mes la Jornada Nacional de Sana Distancia–, al 11, que ocupa actualmente.Este indicador, sostiene el investigador del CIDE, coloca a México entre los peores países en la contención y mortalidad de la epidemia, pese a la insistencia de López Obrador de comparar las cifras del caso mexicano, donde todavía no ha concluido la fase ascendente, con la mortalidad registrada en naciones europeas, donde la pandemia ya fue controlada, aunque todavía existe el riesgo de que se registre una segunda oleada de contagios.“Podemos utilizar estas métricas que toman en cuenta el tamaño de la población y ahí también el resultado es malo, porque ya estamos en la posición 11 de 83 países que tienen 1 millón de habitantes y más de 10 mil contagios o casos. Entonces, México tiene muy mala métrica internacional. Incluso, si nos enfocamos en los 15 países más poblados del mundo, México tiene el tercer lugar en el número de defunciones, todo ello considerando únicamente cifras oficiales y sin tomar en cuenta el exceso de mortalidad, que en nuestro país es muy grande”, indica Garrido.Un día antes de que México rebasara la cifra de 50 mil muertes por el virus SARS-CoV2, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) de la Secretaría de Salud reconoció que la mortalidad asociada con el nuevo coronavirus se ha incrementado por la atención tardía a miles de pacientes que llegan a hospitales públicos y privados. Para acabarla de joder López-Gatell afirma que es cierto, los números que ellos (oficiales) manejan no son los correctos: “hay que multiplicarlos por tres” porque la mayoría escapa al control oficial.El uso del cubrebocas, según los expertos, disminuye en un 60 por ciento los contagios. Si se hubiera obligado su uso, y si las autoridades predicaran con el ejemplo miles de mexicanos seguirían entre nosotros, vivos, y otros miles no se habrían contagiado.Como es condición nuestra, damos entrada a los comunicados que nos mandan y que están debidamente confirmados por nosotros. Este es otro caso que ponemos a consideración de la opinión pública:“La que suscriben Maura V. trabajadora del Dif Municipal, me atrevo a denunciar al director del DIF Municipal de Xalapa, Eduardo Maggio Chena, quien muy lejos se encuentra de promover la igualdad de género; contrario a eso, deja ver su actitud de odio hacia las mujeres, y el desprecio con que ve el respeto a todas las que laboramos en esta institución.”“Me atrevo a escribir esto hasta ahorita, por que por fin gracias al apoyo a una compañera de presidencia tengo un audio donde palabras más o menos, Maggio Chena se burla del lenguaje inclusivo de la presidenta del DIf como por ejemplo:”“Hoy la doctora Córdova en su discurso hablaba de que nunca se han dicho las heroínas sino los héroes, pero el lenguaje incluyente se ha dado en los últimos años y antes decías buenos días tengan todos ustedes y nadie se ofendía, hoy si dice uno buenos días todos ustedes, las mujeres dicen ¿y todas dónde estamos?, antes era lo mismo, no digo buenos días, buenas día.”“Que burla de este despreciable tipo, que se puede esperar de un tipo que se burla a espaldas de la esposa del alcalde después de hablar, incluso hay varias trabajadoras que son víctimas de sus abusos y trabajadores victimas de su acoso.”“Pedimos la intervención inmediata del Instituto Municipal de las Mujeres y del presidente municipal para librarnos del acoso del cual se demuestra que no puede estar al frente una institución tan importante.”El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, dio a conocer que no habrá más cierres viales en dicho municipio como medida adoptada por el Gobierno del Estado para evitar más contagios por Covid-19. Cabe recordar que este martes, el secretario de Salud de Veracruz Roberto Ramos Alor, informó que el Comité Técnico de Salud recomendó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez emitir un Decreto para disminuir la movilidad en 27 municipios durante el fin de semana, es decir, del viernes 14 al domingo 16 de agosto."No cerraremos una sola vialidad más, porque no sirve de nada. Las mismas cifras del gobierno federal han indicado que la movilidad no se ha reducido con los cierres que trata de imponer el Gobierno Estatal. No va de la mano el cerrar el bulevar y el centro con que bajen los contagios" sentenció.Este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard anunciaron que inició la producción de una vacuna contra la Covid-19, en colaboración con la farmacéutica AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Slim, pero ¿cuánto costará?Durante la conferencia matutina del jefe del Ejecutivo en Palacio Nacional, la directora de AstraZeneca México, Silvia Varela, reveló que la vacuna producida en México no excederá el precio de 4 dólares, es decir, menos de 90 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio de este miércoles. La directora señaló que la creación de la vacuna contra el virus SARS-COV 2 es sin fines de lucro, pues su objetivo es traer la vacuna a México y Latinoamérica lo más pronto posible, y reiteró que será gratuita y de acceso universal. Detalló que si la vacuna vuelve a dar resultados positivos en la Fase 3, procederán a registrarla a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para luego comenzar su producción y comenzar a distribuirla durante el primer semestre de 2021.Qué cachaza del presidente López Obrador, él ha hecho todo lo que ha podido por evitar que la pandemia tenga cuando menos control, López-Gatell es la mejor prueba de ello, su ineficiencia es evidente, pero ahora que el empresario Carlos Slim decidió invertir en una vacuna y el laboratorio AstraZeneca lo secundó, de inmediato que le arrebata AMLO el mérito para cobrarlo en las urnas el año entrante...