Prioridades

“El decreto dice exhorta,

un exhorto no es una orden.”

Fernando Yunes Márquez

Si Veracruz no tuviera problemas tan graves como el avance incontenible de la pandemia que cobra vidas, deja en la orfandad a gente, satura los hospitales; la inseguridad fuera a la baja y no tuviéramos los alarmantes saldos de ejecutados que se presentan; si el desempleo no fuera un problema tan grave para la economía del estado, pues sí se justificaría la conducta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien se presentó el pasado sábado en el trébol de la entrada a Xalapa, frente a Plaza Américas, donde en compañía de colaboradores y machete en mano cumplió con una jornada de trabajo que consistió en chapear ese espacio lo que levantó una ola de críticas entre xalapeños que desaprobaron la acción.Qué bueno que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dé muestras a sus gobernados de voluntad para cooperar en tareas que van en beneficio de todos. La jornada de chapeo de la que hacemos mención, también recibió buenos comentarios de parte de algunos xalapeños en la que vieron empatía del gobernante con sus paisanos, demostrando que sabe hacer trabajos como ese que ennoblecen pero... Pero esa responsabilidad no le toca a él, es del alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero; lamentablemente, hay colaboradores del alcalde que no muestran interés por cumplir con sus obligaciones. Tenemos entendido que Hipólito ordenó contratar a particulares para que limpiaran la ciudad de tanta maleza que ha crecido en parques, jardines, camellones de avenidas, pero estos colaboradores ponen todo tipo de impedimentos para autorizar un contrato hasta que les sueltan su mochada, a lo que se han negado los empresarios y por eso no hay quien haga el trabajo.Es cierto, a los trabajadores de Parques y Jardines los están protegiendo para que no se contagien del Covid-19, sobre todo los mayorcitos de edad y eso hay que reconocerle al alcalde, que es consciente, pero si autoriza que se contrate a particulares para que hagan esas tareas y que la ciudad luzca limpia, que lo apoyen, no que aprovechando el viaje los recomendados de las artistas de la UV se van al agua con los porcentajes de moche que les imponen a los particulares por sus servicios.No la jodan, qué no se dan cuenta que el góber, que tiene responsabilidades mucho más importantes que andar chapeando... Por voraces y corruptos hacen quedar mal al presidente municipal y de paso al góber que, como dice AMLO, “es un hombre honesto”.Lo que las autoridades estatales venían negando se les apareció en la realidad. El fin de semana, 23 representantes de autodefensas de comunidades de la zona limítrofe de Veracruz y Puebla hicieron su aparición para sostener una reunión para organizarse y protegerse contra la delincuencia organizada que los tiene asolados con secuestros, extorsiones, robos, según lo informó el representante nacional de los Autodefensas en el estado de Veracruz, David Villalobos.Esta declaración es contraria a lo dicho por el secretario de Gobierno, quien descartó la presencia de los llamados grupos de “autodefensas” en el estado de Veracruz.El líder dice que los pueblos de la región de Acultzingo y Maltrata se organizan para combatir a la delincuencia y subrayó que se agruparon ante la necesidad de seguridad para la población: “no más secuestros, extorsiones, robos, cobro de piso y violaciones”.“Se dieron cita en una comunidad alta en la sierra, donde la lluvia, el frío y el hambre y sed de justicia fueron los mejores testigos de que sí hay autodefensas a lo largo y ancho del territorio veracruzano”.Asimismo, expresaron su hartazgo por la inseguridad que priva en toda esta zona donde operan bandas delincuenciales dedicadas al secuestro, robo al transporte, entre otros delitos de alto impacto.Todos los mexicanos que tenemos hijos estamos de acuerdo con la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que con los hijos no se vale que se metan; en política, ellos no tienen nada que ver y es de cobardes agredirlos por no estar de acuerdo con lo que hacen sus padres.La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó a la red social de Twitter de permitir mensajes que denigran a menores de edad."Ay @TwitterMexico @TwitterSeguro @TwitterLatAm tú y tu permisividad con mensajes que denigran a los menores de edad. ¿Todo eso por dinero? Qué mal. Necesitamos redes sociales con ética y transparencia. ¿Cuándo nos informas cuánto te pagan por esa sucia tarea?", escribió en su cuenta de Twitter la doctora Gutiérrez Müller.El reclamo vino luego de que un usuario de esa red social difundió un video del hijo menor del Presidente caminando en un hotel de Acapulco, Guerrero y que desató críticas e insultos. El pasado 6 de agosto, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador celebró que Facebook transparente la contratación de propaganda política con miras a las elecciones de 2021 y pidió que Twitter haga lo mismo porque en esa red social –dijo- es donde mayor manipulación de información existe."Celebro esta decisión de Feis, de Facebook, que bien que va a transparentar todos los contratos, cuentas, que se utilizan para denigrar, para la guerra sucia, es algo muy importante es un paso a la transparencia de Facebook, ojalá y Twitter haga lo mismo".El titular del Ejecutivo señaló que en el caso de México se nota más manipulación en redes sociales en lo relacionado con Twitter tanto uso de robots, de cuentas artificiales, de compra de espacios para fines políticos electorales fuera del control de las instituciones encargadas de la verificación sobre el uso del dinero en campañas. Esto que hace Facebook es oportuno para que haya control, que se sepa qué personajes de la política y del sector privado usan estos métodos, es decir el anonimato para insultar y enlodar a adversaros, es muy bueno y ojalá que Twitter haga lo mismo", dijo.En respuesta, la red social aseguró que, desde 2019, retiró todo tipo de propaganda política.El arzobispado de Xalapa, a través de su mensaje dominical, vuelve a poner los puntos sobre las íes con relación a los temas de mayor importancia que nos afectan a los mexicanos. En el texto del comunicado que hizo circular ayer la oficina de Comunicación Social a cargo del presbítero José Manuel Suazo Reyes, dice entre otras cosas:“Los decesos por causa del virus SARS-COV-2 superan ya los 55 mil casos en todo el país. A estas tristes defunciones hay que agregar el número de víctimas de la violencia. En síntesis ni el País se ha pacificado ni la pandemia se ha controlado. Esto más bien nos está conduciendo a una crisis humanitaria alarmante. El mal manejo de esta pandemia nos está orientando a la ruina. Se necesita humildad para reconocer los fracasos y valor para cambiar las estrategias. Vivimos amenazados por una enfermedad invisible que no sabemos en qué momento nos puede alcanzar. Nadie está exento de ser contagiado. Esta situación genera angustiosos temores, un ambiente de incertidumbre, de impotencia y un sufrimiento físico y moral generalizado. Como Iglesia Católica queremos expresar nuestra cercanía a todas las víctimas del COVID-19. En primer lugar a los enfermos que se encuentran en los hospitales o recuperándose en casa, les aseguramos nuestra oración clamorosa a Dios nuestro padre fuente de misericordia y dador de todo consuelo para que se detenga esta terrible pandemia. Cada día ofrecemos la santa eucaristía y la oración oficial de la Iglesia para que Dios les conceda su fortaleza y les alivie en su soledad; oramos para que pronto recuperen la salud. A los familiares que sufren por no poder estar cerca de sus enfermos para acompañarlos en sus últimos momentos, les ofrecemos también la certeza de nuestras plegarias. Que Dios nuestro Padre sea su luz, su consuelo, su fortaleza y su paz.”La semana anterior publicamos un comunicado o denuncia, el cual nos entregaron en mano en contra de la directora del DIF municipal. Decidimos dar una pista sobre la identidad de la autora de esa justa queja y pusimos Maura V. Ahora nos escribe la señora Maura Vázquez Hernández desconociendo la autoría de la denuncia, al parecer muy espantada, por lo que le aclaramos que en efecto no se trata de ella, el apellido de la persona que nos dio el documento es Varela, pero coincide con el nombre de Maura.Respetable señora no se preocupe, si hay que aclarar esto la persona que lleva el mismo nombre que usted, no el apellido materno, está dispuesta a enfrentar a la directora del DIF y decirle personalmente lo que en este espacio se publicó.Hace su reaparición en Veracruz el joven Miguel Ángel Yunes Márquez, frustrado candidato a la gubernatura del estado, y se desatan las conjeturas: será el abanderado del PAN a la alcaldía de Veracruz, dicen voces cercanas al grupo panista del estero. Si así fuera, no habrá quien le gane la elección, es como Xalapa, para que gane Morena tienen que poner a Ricardo Ahued, ningún otro morenista la gana.Escríbanos a [email protected]