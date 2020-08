Fuegos artificiales...

1.- A ciencia cierta [según noticieros vespertinos de la capital mexicana] hasta esta hora, nadie se adjudica o adjudican la entrega del video que ha puesto por lo pronto, un cese fulminante en el gobierno del estado de Querétaro, por la presunta entrega de sobres con billetes en algo parecido a las instalaciones del Senado de la República.



El video “de marras” si existe, su fuerza legal será muy cuestionable, pero el caso es “que allí está”.



El dinero en “costales” que aparecerá en videos [bajo el supuesto de que aparezcan] más bien tiene tufo de circo.



2.- Emilio “Equis” es hora de que salga de la cúpula de cristal en que se ha encerrado [o lo han encerrado] para que se justifique todo el ruido mediático que ha generado desde que se dejó venir desde España.



Ya el impacto mediático atribuible a los “corruptos” se va desvaneciendo porque ni hay certidumbre ni hay quien se responsabilice del servicio que se “hará a la justicia”.



3.- El PAN ha puesto el grito en el cielo, habida cuenta de lo que ha sucedido en Querétaro, estado en el cual el gobernador se ha desprendido, por lo pronto, de su secretario particular.



Exigen los azules que se presente a quienes tienen cara y nombre para que no se politice la justicia.



4.- Aquí en el estado las planchas se están calentando antes de saber en qué consistirá el guisado.



Pronto saldrán del clóset los que buscarán los reflectores políticos para el proceso electoral del año próximo. Y en tanto esto sucede, será saludable que los responsables de los Poderes que en unión del Ejecutivo, constituyen el Estado.



Y contra Veracruz no tendremos razón [como se afirmaba en el sexenio de don Fernando López Arias], y será saludable que esto se entienda en todos los niveles de la política, con chapeos o sin chapeos, que esto es lo que menos importa.



A todos los funcionarios les son permitidos estos escenarios, para su bien o en su perjuicio.