¿Será que AMLO perdonó a Maypo?

“No habrá cambios en el

gabinete, todos dan resultados”

Cuitláhuac García Jiménez

La pregunta que planteamos como título de nuestros Apuntes de hoy tiene que ver con la instrucción que dio el 8 de abril de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó a todas las secretarías implicadas en el sector Salud que no permitieran que tres empresas distribuidoras de medicamentos que resultaron favorecidas en el sexenio anterior participaran en ninguna licitación hasta que concluyera una investigación por presunto influyentismo o corrupción.AMLO fue muy claro y tajante: "Para las nuevas licitaciones di a conocer un oficio a las áreas competentes, encargadas de este asunto para que tres empresas que vendieron el año pasado más del 60 por ciento de todas las medicinas y materiales de curación al gobierno, (…) no pudiesen en el marco de la ley participar en nuevas licitaciones hasta que no se aclarara si no hubo influyentismo y corrupción en la venta de medicamentos el año pasado, esto está por escrito, hoy mismo les voy a dar a conocer el documento que di a conocer hace un mes al interior del gobierno”, dijo.Las empresas que recibieron el mayor número de contratos en el sexenio anterior son Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico actualmente investigadas por la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera.Sin embargo, y por segunda ocasión, el Gobierno de Veracruz entregó un contrato a la empresa farmacéuticaque considera la compra de medicamento para enfermedades lisosomales”, misma que tampoco se licitó y se entregó de manera directa como ha venido ocurriendo desde la Secretaría de Salud, violando una vez más la Ley de Adquisiciones de Veracruz.La información que tenemos indica que, de acuerdo al Contratola transacción se hizo por adjudicación directa por un monto es de 15 millones 874 mil 580.82 pesos. Este segundo contrato, duplica el que anteriormente habían dado a dicha empresa desde la Secretaría de Salud, que dirige Roberto Ramos Alor, por 8 millones 836 mil 745.22 pesos, también por adjudicación directa y sin licitación de por medio. Ramos Alor, en aquella ocasión, contrató un lote de medicamento oncológico, cuyo dictamen presupuestal es elGrupo Maypo SA de CV fue vetada y vapuleada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador en una mañanera, donde los llamó corruptos, traficantes de influencias, huachicoleros y chantajistas.Es posible que AMLO le haya levantado el castigo a Grupo Maypo SA de CV, haya negociado el porcentaje que la 4T impone y ya autorizó la compra, de lo contrario pensamos que Ramos Alor, por muy voraz que sea no se va a aventar un tirito solo así porque sí.Lo explicamos una vez pero creo que no lo hicimos bien, o no nos entendieron. El diputado Héctor Yunes Landa no tiene por qué aparecer en la lista o en videos, de los sobornados por el asunto de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, sobre todo de la energética, en las que Emilio Lozoya acusa a un grupo de Senadores de haber recibido una lana a cambio de votar en sentido favorable para aprobar las reformas.Y no lo hizo, aunque era miembro de la Comisión de Energía del Senado de la República, porque las reformas fueron propuestas por su partido, el PRI, entonces todos los priistas votaron a favor por dos razones; convencidos de los beneficios de las mencionadas reformas o por disciplina partidista. Los representantes populares que militan en el partido en el poder tienen que votar a favor de las propuestas de su presidente o gobernante, se rayan los que están en la oposición y su voto lo necesitan para hacer mayoría, es a ellos a los que compran, como pasó con los panistas que han votado a favor de los proyectos que Morena ha llevado al Congreso Local, los tuvieron que comprar pero ningún morenista votó en contra, eso significa que te expulsen de tu partido por votar en contra de los designios del Tlatoani.Por eso resulta ocioso pensar que Lozoya incluirá a Héctor Yunes pues no tendría sentido si no participó; que se preocupen los panistas Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez Servién, Francisco García Cabeza de Vaca y José Luis Lavalle Maury; los perredistas Rabindranath Salazar Solorio y Dolores Padierna Luna (hoy morenistas), así como el senador del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas. En cuanto al diputado federal que dice Lozoya también se mojó podría tratarse de dos nombres: Marco Bernal Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía, o Ricardo Anaya Cortés, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro en 2013.El “testigo protegido y consentido” de AMLO ha dicho que cuando Peña Nieto ya era Presidente, Videgaray era secretario de Hacienda y él (Lozoya) dirigía la petrolera estatal Pemex, se destinaron esos sobornos a comprar voluntades en el Congreso.Según denunció Lozoya, Peña Nieto y Videgaray le mandaron usar 120 millones de pesos (5.3 millones de dólares) para lograr el voto de cinco senadores y un diputado en favor de la reforma energética que liberalizó el mercado en 2013. El exjefe de Pemex ya entregó a la Fiscalía testigos, recibos y un video que demostrarían su versión de los hechos y que serán estudiados por la Fiscalía para decidir si llama a declarar a los señalados.Uno de los dos políticos a quienes conocemos y reconocemos su experiencia y oficio político son la directora del IPE, Daniela Griego Cevallos y el diputado local Amado Cruz Malpica, quien encabezó el pasado domingo una reunión en espacio abierto con todos los sectores y bases que integran el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Coatzacoalcos, en un evento donde se privilegió el diálogo, la pluralidad y la conducción participativa de los asistentes. Amado Cruz dijo que Morena en Coatzacoalcos es un partido que está vivo, que está actuando y atento a los procesos internos de organización para la renovación de las dirigencias partidarias.Cruz Malpica informó que Morena incrementará su presencia en la sociedad de Coatzacoalcos, conduciéndose bajo los estatutos del partido y siempre en apego a la Ley y lineamientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE).La reunión convocada por Amado Cruz fue en horario no laboral y cumpliendo con cada una de las normas establecidas por las autoridades de Salud para eliminar cualquier amenaza de contagio del Covid-19, con sana distancia y uso de cubrebocas.En el evento -al cual asistieron delegados estatales y nacionales de Morena en Coatzacoalcos- la militancia refrendó su compromiso de trabajar por el partido bajo el liderazgo de Amado Cruz, quien demostró con esta reunión como se hace política profesional.La venganza de los videoescándalos. La venganza de los videoescándalos. Por instrucciones del presidente AMLO, el Fiscal Gertz Manero filtró y se difundió el video de Lozoya sobre la entrega del dinero (en greña), para los senadores y diputados. López Obrador les aplicó el de: el que a video mata, a video muere. El puro circo.