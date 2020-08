El grito a tiempo...

1.- En el pasado inmediato [1997-2000] el PRI perdió la mayoría en San Lázaro y en la siguiente elección, por primera vez en el siglo perdió la elección presidencial para dar paso al poder presidencial al PAN, con Vicente Fox Quesada a la cabeza.



Críticos, columnistas y en general "comunicólogos” festinaron la transición porque, el alguna vez llamado invencible, entregó el poder que en más 70 años había detentado. Todos los presidentes de la república, desde que fue fundado, en 1929, hasta el 2000, emergieron de sus filas.



Hoy, el 2020 contempla cómo la dirigencia del PRI, otrora poderoso, arrastra la cobija. Su "líderes” se han entregado a la euforia de la oposición gobernante, comenzando por el presidente del CEN al que motejan, por alguna razón, Amlito. Nadie levanta la voz o la cabeza para cuestionar las medidas contra el COVID-19 o las económicas que tienen al país de cabeza.



En las cámaras, salvo excepciones, hoy en ese partido tricolor no saben cómo debe ser una oposición seria, valiosa y valiente. Sus legisladores son una caterva de levanta dedos. No tienen ni son valor de oposición.



Bueno, hasta los ex candidatos perdedores creen que tienen derecho a la crítica.



A criticar lo que hace o deja de hacer su dirigencia nacional, como el grisáceo Francisco Labastida Ochoa o como legisladores chapulines que se van donde les suenan la morralla, siempre con la muletilla de "que se van del tricolor porque éste se alejó de sus orígenes", "que porque el partido y sus dirigentes le perdieron el respeto a la militancia"; "que porque a la militancia: a hombres. mujeres y jóvenes, 'les quitaron la voz y el poder de participación'”, como si con la fuerza de los fusiles les impidieran participar.



Si en las próximas elecciones federales y estatales el PRI no levanta, entonces sí habrá que ir pensando en que su tiempo terminó.



Antes no.



2.- Lo que son las cosas. En todo el país se quejan de que el elefante reumático que alguien metió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y así en el resto del país, hay que sacarlo de su marasmo.



Por lo pronto Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente del Poder Judicial ha enfatizado en declaraciones que "...Al urgir a los legisladores aprobar la reforma al poder judicial para recuperar el tiempo perdido”, y que es fundamental descargar de asuntos a la SCJN.



"La Corte debe dejar de ser una máquina de tramitación de recursos dilatorios o un guardián de la legalidad de las leyes estatales que absorben un porcentaje demasiado alto de sus recursos institucionales y de sus energías sin beneficio tangible para la sociedad”, ha advertido ante la avalancha de asuntos que les envían "por quítame estas pajas”.



Durante el primer encuentro nacional digital "Desafíos de la justicia mexicana”, organizado por la junta de coordinación política del Senado de la República, destacó que "...la reforma permitirá a la SCJN consolidarse como tribunal constitucional y fortalecer el federalismo...”



Se plantea también, dijo, "... la creación de plenos regionales como órganos permanentes encargados de unificar criterios de tribunales estatales. Igualmente, crear una verdadera carrera profesional de carrera en el que el acceso a todos los cargos sea por concurso...”



El objetivo es hacer llegar al pueblo la justicia con enfoque humanitario, subrayó el ministro Zaldívar.



"Requerimos una corte que resuelva menos asuntos, sólo aquellos que revistan importancia para el orden jurídico nacional y que permitan establecer pautas de interpretación constitucional sólidas y bien fundamentadas que oriente a todos los jueces del país sino de todas las autoridades de todos los poderes y órdenes del gobierno”.



Debemos dar a las sentencias de la corte, "...un peso moral y jurídico que permita avanzar hacia una cultura de la constitucionalidad, característica de un pleno estado de derecho...”



Para ello, proponemos "...que las razones que justifiquen las decisiones de la SCJN constituyan jurisprudencia obligatoria para todos los órganos de jurisprudencia del país, para que todas las resoluciones de la Corte sean relevantes."



Dijo que "...se plantea modificar las reglas de procedencia de la jurisprudencia constitucional y del amparo directo en revisión, para que la SCJN resuelva menos asuntos y se enfoque sólo en resolver sólo violaciones directas a la Constitución y aquellos que revistan un interés excepcional en materia constitucional y de derechos humanos...”



Allí queda su planteamiento para quien lo quiera hacerlo llegar a quien corresponda. Aún hay tiempo...



3.- Los hombres públicos [que están el gobierno, en sus tres niveles y en todas las instancias] deben mesurarse. Con cualquier pretexto, al amparo del poder, denostan e insultan a los que no "militan en sus movimientos o partidos” sin el menor respeto para la ciudadanía que un día los oyen y ven como se insultan, al otro también.



Ya no hay respeto para el elector; vamos, para el ciudadano que ahora más que ayer, se angustia porque el Covid-19 le está arrebatando todas las oportunidades de una vida mejor.



Se pierden los empleos; la renta de viviendas los endeuda; las enfermedades no paran y la oportunidad de trabajo se achica.



Ese es mejor tema de atención que la rijosidad que ahora exhiben los que tienen el poder y suponen que les durará toda la vida.



El tiempo y la realidad los despertará más pronto de lo que se imaginan...y más les vale estar preparados...