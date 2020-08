Turismo sexual en Xalapa

“Soy dueño de mi silencio

y rey de mis palabras”

René Bejarano

Cuando se entera uno de cosas que ni imaginamos que suceden en Xalapa, es obvia la sorpresa. Resulta que el turismo sexual es tan socorrido en la capital del estado que hasta secretarios del gabinete de AMLO, como es el caso del ecologista Víctor Manuel Toledo, se dan sus escapadas a esta ciudad donde visita una “casa de masajes” en la que se ofrece “toda clase de servicios”; viene a bajar el estrés que provoca su permanencia en la Secretaría del Medio Ambiente desde donde, aparte, se ha convertido, como muchos funcionarios de la 4T, en un controvertido servidor público y miembro activo de Morena o de la 4T.Este asunto nos lo cuenta el periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna “Estrictamente Personal”, que publica en El Financiero y una veintena más de medios tanto impresos como digitales.La curiosa columna la titula: “Las travesuras eróticas del secretario”. Aquí vamos a compartir solo unos párrafos, los que tienen que ver con el asunto, porque Riva Palacio se extiende mucho y nosotros no contamos con mucho espacio para colocar textos kilométricos. Dice el periodista:“Víctor Manuel Toledo es un ecologista reconocido, por su trayectoria académica y por sus posiciones ideológicas. Desde que fue nombrado secretario de Medio Ambiente, en mayo del año pasado, ha sido un funcionario con poca visibilidad, aunque cuando habla siempre genera controversia. Algunas de sus declaraciones rozan los linderos del absurdo, como cuando se pronunció contra la energía eólica porque “atrapa los aires de los pueblos indígenas”, o una más reciente que lo puso al umbral de su cese, al mostrar las contradicciones al interior del gobierno y al desinterés del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el medio ambiente.“Pese a que desnudó las limitaciones del cambio que busca el Presidente, lo defendió, como un hombre honesto. La honestidad, lo hemos visto bien, es concebida por López Obrador como símbolo de pureza, integridad y de lo incorruptible. También ya sabemos que su concepto es discrecional y que los impuros y corruptos son aquellos que no están con él. Para sus fieles e incondicionales, nunca hay sanción, sino eterno perdón y tolerancia.“Toledo entra perfectamente en la dicotomía del Presidente, aunque muy probablemente, López Obrador no conoce de las travesuras eróticas de su secretario. Desde antes de que fuera nombrado secretario de Estado de un gobierno que presume de moral, Toledo mostraba proclividad por lugares de masajes donde ofrecen todo tipo de servicio, y un interés particular por información y atención en sitios en internet especializados en ese tipo de prestación. El secretario no fue cuidadoso y dejó huella a su paso regular por empresas en ese ramo de la sexualidad, en la Ciudad de México y otras entidades.“Un expediente sobre las debilidades del secretario fue conocido por esta columna, donde se aprecia el perfil demográfico por el que se inclina, pero, sobre todo, la forma irresponsable, al ser un secretario de Estado, como establece contacto con algunos de esos lugares en zonas calientes, donde se registra en particular uno que hizo en una colonia de Xalapa, Veracruz, conocida por el control que tiene la delincuencia organizada sobre esos negocios. Al encontrarse en los niveles donde se encuentra, la prudencia y contención deberían ser dos faros que lo guiaran.”Por cierto, aunque Raymundo Riva Palacio le ofreció ejercer su derecho de réplica, antes de hacer la publicación, Toledo optó por el silencio. Así son todos, creen que los medios no son necesarios y que pueden hacer cualquier tipo de escándalo o torpeza, que nadie tiene derecho a reclamarles su torpe conducta.En el Pueblo Mágico de Coatepec recuerdan con afecto y reconocimiento, por su honestidad y vocación de servicio, al marino Aldo Hernández Huitrón, una persona educada con los atributos que debe contar un funcionario ejemplar, de esos que quisiéramos tener en todos los cargos públicos. Hernández Huitrón se desempeñó como delegado de Tránsito y, durante su corta estancia, logró erradicar la corrupción en la dependencia que le encargaron y poner orden en las actividades de tránsito y vialidad de la vecina ciudad, pero fue llamado para que se reincorporara a la Marina,Fue entonces que, procedente de Acayucan, llegó un delegado diametralmente opuesto, el hampón Lucio Chiguil Aculteco quien se ha dedicado a atracar a automovilistas y motociclistas en mancuerna con Mauricio Rafael Sosa García y sus lugartenientes Rubén Santos Báez, alias “Galleta”, y Allan Neztali Contreras Rodríguez, alias “El Gato”, quienes cuentan con la complacencia del alcalde Enrique Fernández Peredo y del edil que preside la comisión de seguridad pública Benjamín Sánchez Flores, entre quienes tienen asolada a la población que tiene auto o motocicleta a la que extorsionan con cualquier pretexto.Por desgracia, las innumerables denuncias que se hacen al respecto no tienen respuesta, los ciudadanos sólo tienen las redes sociales para defenderse de estos pillos, para quienes es un delito tener un vehículo automotor o motocicleta; la población de motos anda a salto de mata cuidándose de no toparse con la policía municipal o el nefasto delegado de tránsito, quien por cierto fue destituido del mismo cargo que desempeñaba en Río Blanco en 2018, señalado por corrupción; otra destitución la sufrió en la delegación de Poza Rica en 2019, y una más, señalado por coacción y extorsión, en Los Tuxtlas en 2010.Los coatepecanos piden a las autoridades tomar cartas en el asunto. Basta de soportar corruptos en la administración.Este lunes, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que, resultado del buen manejo de las finanzas públicas, está validado el pago de 48 millones de pesos a 80 empresarios que prestaron algún servicio en pasadas administraciones. Tras las gestiones con Nacional Financiera y Grupo Banorte, el costo para el proveedor bajó del 25 al 9 por ciento, lo que implica un alcance mayor de la liquidación, misma que continuará por etapas hasta finalizar.Por otra parte, el mandatario expresó que era fundamental retribuir a los empresarios, sobre todo en este momento de contingencia sanitaria, con el objetivo de que tengan capital y sigan apoyando en la economía local.“Han hecho un gran esfuerzo al cerrar sus comercios para disminuir la velocidad de contagios por COVID-19 y merecen el pago de un servicio que ya prestaron”, aseveró.Para acordar el resto de las fases del proceso, las secretarías de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) mantendrán cercanía con las cámaras y asociaciones de comercio, construcción, industria y servicios, así como con los entes financieros que faciliten los mecanismos más viables. De esta forma, el Gobierno del Estado brinda certeza al sector y las 80 empresas anunciadas este día se suman a las 135 liquidadas en 2019.Ese contrato se tiene que cancelar, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se refería al documento que supuso una inversión de 5 mil 200 millones de dólares por Braskem, filial de Odebrecht, firmado con Pemex. Es mi opinión, por ser un contrato leonino, se tiene que revisar, dijo sobre la planta Etileno XXI, ubicada en Veracruz, y que ha aparecido en la causa abierta por corrupción contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.López Obrador señaló que se analizaba si legalmente era viable su cancelación. El consorcio Braskem-Idesa negó la existencia de actos de corrupción e indicó que la fórmula de precios que incluye y que ha sido criticada por el gobierno es utilizada por otras empresas.El contrato se rige por un modelo take or pay/ deliver or pay, que es típico en suministros de largo plazo asociados a inversiones de infraestructura, en el que la empresa se obligó a comprar cierta cantidad de gas etano a Pemex y ésta a suministrarlo. El incumplimiento supondría penalidades para cualquiera de ambas partes. Pemex no ha podido entregar el etano y acumula multas por alrededor de 3 mil millones de pesos, más las que se acumulen esta semana. Eran unos verdaderos genios para hacer negocios los directores de Pemex.Una buena noticia es la de que el PVEM, fundada por una familia de parásitos que se enriqueció con ese negocio, es que ya no irá en alianza con Morena y el PT en la próxima elección. Ese partido, que sobrevivió trepándose a otros partidos importantes como el PRI y el PAN, ya lo había logrado con Morena pero se les cayó y es que no aguantaron la ambición y se fueron encima de las candidaturas; en Veracruz, los “chamacos de la fidelidad” ya andaban en campaña y a la goma... vaya suerte de los veracruzanos.Escríbanos a [email protected]