Hay que 'chapear' al PVEM...

1.- "Hay que chapear" gritaron algunos y que se van corriendo a alcanzar al ejército de servidores públicos morenos que en eso andaban en el Circuito de la entrada a Xalapa viniendo de Veracruz, o al revés.



Pero se decepcionaron al ver quiénes andaban en esas labores. Ellos [algunos] se referían al “chapeo” que está haciendo Morena de tantos patiños que le han resultado ahora que tienen al poder de los cuernos.



Y tendrán que ser enérgicos si se quieren comer solitos los cargos electorales que se disputarán el año próximo. El menú, como se sabe, estará integrado con Ayuntamientos [presidentes, síndicos y regidores]; diputados locales [de elección directa y los pluris de gratis], así como diputados federales aquí en el estado.



Y por de pronto, el primer damnificado ha sido el PVEM, propiedad del ex niño Verde de las similares, Emilio González, y gerente general, el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y con ellos una larga fila de chaqueteros que, valiéndose de esa camisa política, ya se preparaban para el asalto de nuevo.



En el estado son cabezas visibles de ese partido acomodaticio que es el “verde ecologista”, Javier Herrera Borunda y Alberto Silva Ramos que se frotaban las manos [será que no pierden las esperanzas ¿?].



Silva Ramos ya se sentía sentado en el sillón del poder que da frente al río Tuxpan dado que irían como chinches de los morenos: pegados a la ubre del poder.



Pero, al parecer, los morenos ya no quieren pegotes que para nada les sirven. Ahora ellos quieren el menú completo para ellos y tendrán la escoba lista por si los Albertos, los Silvas o los Ramos sobreviven a la poda, en tanto buscan a quién o quiénes pegárseles.



Pero de “chapeo” de a de veras nada quieren saber.



2.- La reunión de ayer en San Luis Potosí tuvo destellos. Este es uno de ellos: “... Al inicio de la reunión de gobernadores y funcionarios federales, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el encuentro servirá para construir “un proyecto renovado de pacto federal”, y los invitó a hacer un “frente común en favor de México”, con acciones que trasciendan a las diferencias y respondan a los reclamos sociales.



Destacó también los acuerdos, por consenso, de la reunión de esta semana en el Consejo Nacional de Salud (Conasa) y les manifestó su reconocimiento por su “inquebrantable labor” en sus estados, en favor de la población “y para sacar a México adelante en este bache”.



“La crisis que afrontamos ha subrayado la importancia de consolidar un federalismo cooperativo y corresponsable entre los tres órdenes de gobierno; uno que esté guiado por objetivos claros y nutridos por la pluralidad de opiniones, en el que las responsabilidades y competencias quedan perfectamente establecidas y quedan con claridad y transparencia, la cual se traduce en certidumbre para la ciudadanía” expresó.



3.- Quiénes llevan el marcador ya nos dirán como quedó el resultado de la reunión entre el gobierno federal con el Presidente AMLO en la silla principal, y los gobernadores del país que se esforzaron para no parecer relleno.



La alianza federalista tiene que reflejarse en todos los aspectos: sanitarios, económicos y sociales. La Conago no peleó con el Presidente. El Presidente no peleó con los gobernadores. La llave: entrega rápida de recursos a los estados que se entregaban por goteo.



Quid pro quo [como dice: Dame y te doy]