A Bejarano lo promovieron más

“En eso de la ventaneada, AMLO

se puso al nivel de Paty Chapoy”

Yo

Todos los politólogos opinan que, ante la estrepitosa caída de la 4T, por infinidad de razones pero sobre todo por el pésimo manejo de la pandemia que ha dejado casi 60 mil muertos, la grave situación económica en que está el país (hay millones sin qué comer) y la violencia galopante que no tiene control porque el gobierno carece de estrategia y voluntad para el combate a la delincuencia, no quedó de otra que recurrir a la caja china.El videoescándalo de Lozoya, detonado en una mañanera por el presidente López Obrador, quien ya se quejó de la falta de difusión de ese caso distinto a cuando René Bejarano fue pillado hace 16 años en otro video, es el distractor que hoy utiliza para tratar de recuperar adeptos antes de llegar a las elecciones de 2021, lo que está difícil de lograr.Y en su desesperación, porque con este extraño video no logra encender la indignación de los ciudadanos a quienes nada sorprende ya videos de actos de corrupción, López Obrador ha dicho que no es posible que el video de René Bejarano se haya difundido más cuando lo que hay "aquí no son portafolios, son maletas", y recuerda el episodio de los videoescándalos de 2004, cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal y se mostraba a René Bejarano y a Carlos Ímaz recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada.El nuevo video que involucra a panistas apareció en casi todas las portadas de los medios impresos del país y tuvo difusión en portales y canales de televisión. No obstante, el Presidente reclama que a este material no se le dé demasiada difusión como ocurrió con quien fuera su secretario particular en la capital del país."Se ha difundido el video, pero no mucho, eh, porque los medios no le están dando la importancia que tiene. No es el video de René Bejarano, ese se difundió pero a nivel nacional e internacional, y este veo que apenas se muestra en redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema, por eso a veces la gente no se entera porque no todos tienen acceso a internet, otros se informan por televisión abierta”...De cualquier forma, si Bejarano recibió dinero de una extorsión de cientos de miles de pesos y ahora vemos en ese video lo que nos cuentan que son 80 millones, es igual un robo, un peso que un funcionario se lleve a la bolsa extraído de las arcas del erario es un delito y debe ser tratado como ratero.Qué bueno que se exhiba a quienes disponiendo de los fondos públicos, el dinero del pueblo, gastan en comprar votos con corruptos representantes populares, para impulsar una iniciativa de ley que les interesa reformar, pero es de muy mal gusto y a los mexicanos ya no nos sorprenden, que este asunto solo se use mediáticamente como mercancía electoral y no se castigue, como la ley lo indica, a los responsables de esos abominables actos de corrupción. Cuidado, porque si el escándalo de Lozoya no tiene un final carcelario esa caja china será un bumerang contra AMLO y sus candidatos. Lo que los mexicanos queremos son acciones prontas, nada de seguir jugando al gato y al ratón; eso fue lo que ofreció López Obrador y por eso votaron 30 millones de mexicanos hoy desesperados porque no ven claro.Se le oyó sincero al presidente de México cuando dijo: “Me acabo de enterar de que el puerto de Veracruz se lo concesionaron a una empresa, primero, por 50 años y, 10 días después que ganamos, esa empresa recibió otra concesión ampliándole el plazo a 50 años más. Imagínense, una concesión del puerto de Veracruz de un siglo. ¿Cómo es que firmaron eso? Y así está todo”. Por ello, cuestionó la prórroga que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a APIVER S.A. de C.V., el 6 de julio de 2018, en la que se aprobó la extensión de la concesión, iniciada en 1994, por 50 años más con vigencia hasta el año 2094.“Antes, bueno, se declaraba hasta la guerra a la llamada delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco gozaba de impunidad; y a ver, un delincuente de una banda debe ser castigado, pero a ver el que otorga un contrato para que una empresa maneje el Puerto de Veracruz 100 años, ¿qué?, ¿cómo se le llama eso?, o sea, un bien público que se entrega por 100 años. Me acabo de enterar”.–¿Y van a tomar acciones en cuanto a esto?–Claro, pues hay que buscar que se revoque ese contrato para el manejo de puerto, todo.–¿Cómo cuánto es? –Le preguntaron.–No sé el mecanismo.–¿Cuál es la empresa, presidente?–No voy a darla a conocer ahora, pero sí vamos a buscar que se revoque.El Presidente dijo que, además de la concesión, la empresa que maneja el Puerto tampoco pagaba impuestos. “Lo mismo, cada año les condonaban a los de mero arriba 200, 300 mil millones de pesos de impuestos, no pagaban. Se los voy a repetir, imagínense una empresa grande, grande, grande, famosa, famosa, famosa, un banco grande, grande, grande, famoso, famoso, famoso.”...Nos tuvimos que tragar completita una carta que nos envió el corrupto tampiqueño Gabriel Deantes Ramos, en la que nos amenazó con demandar por daño moral y difamación por haberlo mencionado como uno de los funcionarios más corruptos del gobierno de Javier Duarte de Ochoa. En el comunicado se adornaba diciendo que jamás había incurrido en uno de esos actos y que era una persona honorable (¿). Nuestro problema es que el dinero que robó de las arcas fue para procesos electorales y no dejó recibo firmado de nada, era tanta la confianza que la milloniza le era entregada y él se la clavaba y una mínima parte la invertía. Ratero, no tonto, evidencias de eso no dejó y bueno, ni modo, a apoquinar su mugrosa carta.Pero el pasado martes nos enteramos que la Fiscalía General de la República citó a dos duartistas para presentarse en sus oficinas de la Ciudad de México. Se trata de Gabriel Deantes Ramos así como de José Francisco Díaz Valenzuela. Ambos personajes fueron detenidos y recluidos en Pacho Viejo durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares. Al principio del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, fueron liberados.Siempre se supo que la FGR tenía evidencia suficiente, emanada de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, para solicitar la apertura de los procesos en contra de los involucrados por el delito de peculado y los que resultaran en las indagatorias.En este momento se comenta que Gabriel Deantes Ramos “trabaja” para el partido en el poder en el asunto de las próximas elecciones. José Francisco Díaz Valenzuela, ex director de Operaciones Financieras de Sefiplan, es a quien señalan de haber liberado los 25 millones de pesos que fueron "incautados" en el aeropuerto del Estado de México, que supuestamente serían para la campaña de Enrique Peña Nieto.Mientras, se espera que este viernes acudan a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, acompañados de sus abogados. ¿No que no, Gabrielito?"Se filtró en medios de comunicación que estoy contagiado de coronavirus y para que mis familiares, amigos y seguidores no se preocupen, prefiero confirmarlo: Fernando Arteaga Aponte". Nuestros mejores deseos de que te recuperes pronto Fernando.