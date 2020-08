Desapego a realidades

*Prioridades transformistas

*¿Pifia portuaria federal?

*El quebranto ecológico



Sin tener en cuenta que muchos mexicanos presumen que las cifras en nuestro país no se ajustan puntualmente a la realidad, porque en los registros oficiales muchos son los que sostienen la tesis que “ni son todos los que han sido, ni han sido todos los que están” (pese a ello) los números que se difunden cotidianamente “confirman” que son más de medio millón de mexicanos los contagiados por el coronavirus, así como una cifra escalofriante que ronda las 60 mil víctimas mortales... Todo ello incuestionablemente apunta sobre un escenario de terror, que por lo mismo ya registra sobre sí, miradas de interrogantes de diversos países del mundo.



Y si en los ámbitos internacionales llama la atención el infierno depredador que se registra en México, al interior del país tal panorama origina angustia y obvia indignación, por la impotencia gubernamental no precisamente para eliminar al coronavirus, lo que por el momento no ha logrado ningún país, pero sí por la incapacidad para reducir tanto el número de afectados, como los índices de mortandad, que siembran cinco meses de creciente duelo y espanto en el territorio nacional.



Por otro lado, pero en los mismos escenarios gubernamentales, los mexicanos no pueden evitar el advertir que cada día son más notorios los esfuerzos que en espacios gubernamentales se realizan para generar distractores, encaminados a desactivar la creciente tensión e indignación por los terribles escenarios en torno a la pandemia, porque muchos son los que refieren desapego a la verdad y las cruda realidad, en el diseño y ejecución de estrategias mayormente eficientes, tanto en el ámbito médico como en el renglón económico, para rescatar al país de los graves problemas que se afrontan, mismos que laceran cada día en significativas dimensiones y, de forma perniciosa, la confianza y obviamente la credibilidad del pueblo mexicano en sus autoridades federales.



Lo que se lee



Precisamente ante los escenarios en declive en materia de popularidad de instancias gubernamentales, no sólo federales, sino también estatales y municipales, marcos en los cuales de manera creciente se registran inquietudes en prácticamente todo país, funcionarios federales de primer nivel incluyendo a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, presentaron ante los gobernadores de todo el país (integrantes de la CONAGO) proyectos para reforzar en forma mancomunada acciones diversas a lo largo y ancho del país, mismas que podrían calificarse como objetivos primarios, hacia cuyos esfuerzos deben aplicarse tanto las autoridades federales como las estatales.



Entre las referencias que conforman parte de las acciones que por conducto del gobierno federal y los gobernadores del país, se buscará aplicar en cada una de las entidades que conforman la República Mexicana, tareas en las cuales también deberán participar los cuerpos edilicios municipales, se encuentran los siguientes:



1.- Buscar las opciones apropiadas dentro de los márgenes que se transitan en la actualidad, para aplicar acciones que conduzcan hacia mejores resultados en beneficio de la colectividad, pese a las limitantes que por efectos de la propia pandemia se registran en el territorio nacional.



2.- Todas las participaciones federales se ubicarán completas en tiempo y forma, en las respectivas tesorerías de cada entidad federativa.



3.- Se anuncia de manera formal que se continuará reforzando el sistema de Salud Pública con “recursos ilimitados”.



4.- El país entero contará con los medicamentos y las vacunas requeridas para atender a toda la población y proteger su salud.



5.- Persistirán de manera puntual la entrega de apoyos económicos establecidos para adultos mayores.



6.- Se fortalecerá la Banca de Desarrollo para impulsar a todos los Estados del país.



7.- BANOBRAS apoyará la restructuración de todos los créditos que se encuentren en problemas.



8.- De manera enérgica y amplia serán reforzados todos los programas vinculados con los renglones de Seguridad.



9.- Invariablemente y de manera clara, el gobierno permanecerá inflexible en lo que respecta al comportamiento respetuoso frente al disentimiento.



10.- En la Cuarta Transformación se tiene claro que, “El Pluralismo” fortalece y “La Diversidad” es un activo para mejorar.



11.- Los temas de Salud, Seguridad y Desarrollo Integral, constituyen senderos prioritarios e invariables para el Gobierno de la República.



12.- Es prioridad para el Gobierno de la República, mejorar la situación económica de las familias mexicanas.



13.- De manera invariable será permanente el diálogo del gobierno federal, con todos los gobernadores de todas las entidades del país.



Lo que se ve



No deja de resultar preocupante el que “nuestras instalaciones portuarias de Veracruz”, se encuentren en calidad de instalaciones portuarias de rangos privados, hasta que se cumplan cien años de sus operaciones por parte de la empresa que financió parte de su construcción...



Señala el gobierno de la transformación que mal hicieron quienes, en el sexenio pasado, no informaron con claridad tales características que, de acuerdo a los actuales datos presidenciales, se establecieron en fechas cercanas al final del sexenio del Presidente Ernesto Peña Nieto...



Sin embargo priva en la actualidad incertidumbre ante el desacuerdo del Gobierno Transformador, sobre la potestad que de las instalaciones ejerce un consorcio de un “supuesto sector privado”, directamente vinculado con la construcción de la nueva área portuaria, ello como efectos directos de versiones en el sentido que podría privar una confusión en los datos que se registran en Palacio Nacional, en tanto que se apunta que, en la construcción de dichas áreas portuarias, se encuentra vinculada una organización de rangos portuarios, relacionada clara y legalmente con las propias estructuras gubernamentales, por lo que no resultaría como verdadero lo que se sostiene en el Palacio Nacional... Ya veremos en qué termina la historia en los ámbitos de rangos portuarios... ¿Registraremos otra pifia gubernamental?



Lo que se oye



Resulta una vergüenza que los especialistas en la materia, consideren que Veracruz es una de las entidades más ricas en biodiversidad, pero que de igual forma, ocupa el último sitio en los renglones de conservación, denuncia que simplemente confirma lo que muchas veces y en variados foros, se ha informado por doctorados en la materia, referencias indicadoras de que, por más que se escuchan voces de preocupación, de alerta e incluso de reproche por el descuido a las riquezas naturales de nuestra entidad, a las autoridades ni les va y ni les viene, desinterés que indudablemente representará con el transcurrir del tiempo una imborrable mancha histórica para los veracruzanos y, en especial, para sus quienes fueron sus autoridades... Ahí la dejamos.