1.- El grito callejero de protestantes motivados en razón de decisiones abusivas de quienes tienen el poder y que cuestionan en marchas callejeras, se protocolizó en Palacio Nacional en palabras del Presidente AMLO en la mañanera de ayer: “el pueblo se cansa de tanta pinche tranza”, ahora por la denuncia de presuntos hechos delictivos que atribuye el impoluto [limpio, pulcro, inmaculado] Emilio “N” Los Olla, a diversas personas.



Por ahora y al reaparecer, Luis Videgaray Caso señala, en una misiva fechada en Cambridge, Massachusets, USA: Emilio “N” miente...



2.- Después de auto designarse como “Presidente de la Mesa Directiva” del tercer período de sesiones de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, el bárbaro del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña guarda silencio [o lo obligaron a cerrar la boca] para no “empantanar” los acuerdos entre los coordinadores de las bancadas legislativas.



En el PAN, a través de su coordinador, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, ha manifestado que la presidencia corresponde al PRI, y que los acuerdos legislativos deben respetarse, y seguramente el MC y el PRD harán lo mismo.



Sin embargo, a pesar de que el Coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, se ha manifestado por el respeto a los acuerdos al iniciarse los trabajos de los legisladores en el 2018, el silencio en San Lázaro, a 11 días de que se inicie el período legislativo, podría indicar que los parásitos de amarillo-rojo serán premiados por la sumisión sin límites en la aprobación de acuerdos y votaciones.



El Presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ha venido ofreciendo boletines de prensa con mucho glamour partidista: Que están vivos; que están renovando dirigencias estatales; que la militancia decidirá candidaturas, etcétera, apisonando el camino para su partido obtenga la presidencia de la Mesa Directiva, que dicho sea, en rigor, les corresponde.



Pero en fin, no sería sorpresivo que los morenos privilegiaran la sumisión de los parásitos en esta etapa final de su mandato legislativo, “dándoles” la presidencia como premio.



Ya se verá.



3.- Puede interesarle: Ayer se conoció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó “...que no es violatorio a la Constitución que se exija la entrega de un billete de depósito, como requisito para promover una recusación, que es el proceso cuando una de las partes de un juicio impugna al juez de la causa, por dudar de su imparcialidad...”



El Pleno de Ministros “...resolvió una contradicción de tesis, en donde dos tribunales federales sostenían opiniones distintas sobre si pedir la garantía económica del billete de depósito viola los derechos acceso a la justicia, y a un juicio imparcial, previsto en el artículo 17 constitucional...”.



Sin embargo, “...por unanimidad, la SCJN determinó que la exhibición de esa garantía busca asegurar el pago de la multa correspondiente, en caso de que el señalamiento de parcialidad del juzgador resulte infundado...”



Añadió en su fallo “...que la entrega del billete de depósito, previsto en el artículo 59 de la Ley de Amparo, busca además evitar que se recurra a la recusación como una estrategia para alargar un juicio, cuestionando la imparcialidad de los juzgadores...”



Los Togados han aclarado con precisión que los billetes de depósito, no prejuzgan nada, solo garantizan que “si hay multa” ésta se garantice en dinero...



P.D.- ¿Y el debido proceso? ¿Hay violación por el show que se ha realizado por las filtraciones? ¿Viciado de origen el debido proceso por las filtraciones? José María Soberanes Diez: Votos por justicia...