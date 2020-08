Cochinos y trompudos

“Más nefasto que un político

corrupto, un tonto que lo defienda”

Yo

Este tema no es nuevo para nosotros, desde hace varios sexenios supimos, al cubrir las campañas de los candidatos al gobierno del estado, de las “aportaciones voluntarias” que hacían empresarios o civiles cuya identidad era reservada con mucho celo, para que las jornadas electorales salieran bien. Y eso que ni necesidad había de entrar con el cuerno porque a la maquinaria del PRI nadie le ganaba, un político que era nombrado candidato de ese partido automáticamente se convertía en el titular, es más, los gobernadores en funciones comenzaban a compartir las decisiones y se hacían para atrás de manera que el nuevo tomara los bártulos desde antes de la elección: salían del arrancadero sin competencia, vaya.Sin embargo, los “moches” que hoy se siguen practicando entre los candidatos de todos los partidos políticos han sido históricos. Empresarios de la construcción garantizan con eso que les den obra; de hecho, el caso de René Bejarano, hace 16 años, con el constructor Carlos Ahumada, eso fue, se cayó con una lana para tener derecho a obra pública en las delegaciones del entonces DF.Y los misteriosos personajes que entraban con su lana para las campañas eran jefes de bandas de la delincuencia organizada que, con esos apoyos, compraban impunidad y cargos dentro del área de la seguridad pública en el gobierno entrante: comandancias, alcaldías y hasta subdirecciones se llegaron a vender a los capos de la droga que después se recuperaban con sus actividades delictivas cuya impunidad se compraba con la “aportación voluntaria” a la campaña.Fue una práctica normal entre los políticos que, incluso, vieron en esa práctica la primera forma de comenzar a hacer fortuna en la administración que venía y para la que ya se habían enganchado. Luego venía el cargo que les tocara y ¡a hacer negocios y llenarse las talegas con dinero público!La consigna que lanzan los ciudadanos que a veces toman las calles para salir a protestar por la corrupción y que dice “el pueblo se cansa de tanta pinche transa” tiene su origen ahí, en la tremenda corrupción que rodea a los políticos, a los funcionarios públicos y a los representantes populares.Y en un afán por engañar más al pueblo, para que crea que se combaten esas cochinas prácticas, han surgido infinidad de instancias oficiales tales como las contralorías, los órganos de fiscalización, los de transparencia, las fiscalías para los servidores públicos... y el montón de burocracia que termina coludiéndose con los rateros para aparentar que las cosas se hacen bien, de forma honesta, pero lo cierto es que no, que se gasta mucho dinero en aparentar y el robadero sigue para desgracia del pueblo.El fin de semana la pasamos, en el confinamiento que ya es de casi seis meses, divirtiéndonos y, al mismo tiempo, haciendo coraje, enterándonos de los videoescándalos que promueve el gobierno para mantenernos distraídos, alejados de nuestra trágica realidad, pero con el ingrediente de la respuesta que los miembros de mafia le reviraron en plena cara al presidente AMLO, con otro video donde su hermano Pío se ve recibiendo las maletas de lana “para la campaña”, dinero que de acuerdo a la ley electoral no es legal que ingrese de esa manera, porque ya se han hecho leyes para el manejo de los fondos en campañas, junto con otra foto que pusieron a circular del mismo recaudador presidencial, en las islas Caimán, para que la imaginación del pueblo se eche a volar, pero lo más divertido para nosotros fue que pese a esas demostraciones de corrupción en las que ha incurrido la autollamada la 4T y su representante Andrés Manuel López Obrador, que se muestran y que el mismo AMLO admite existieron, hay mexicanos que lo defienden, que lo justifican, que siguen creyendo en su “honestidad”... esos defensores de lo indefendible son peores que los propios corruptos.Como dice el paisanaje, hay que ser cochino pero no tan trompudo, porque AMLO ya se instaló en el cinismo.Si algo le hemos reconocido a Javier Duarte de Ochoa es su extraordinario sentido del humor, una cualidad que no dudamos gustaba mucho a quien lo inventó políticamente, al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, a quien traía siempre botado de la risa con sus buenas puntadas o su ingenio.Claro, eso no le quita lo ratero, de ninguna manera, pero como ser humano es con defectos y cualidades; ahorita que se encuentra preso, sin esperanza de obtener su libertad en el corto plazo, a menos que se arregle con los pillos de la 4T, debe ser espantoso pasar el tiempo, la vida, en una celda de cuatro por cuatro, como la oficina del Senado de la República donde Fidel lo tenía haciéndole la síntesis informativa a cambio de cinco mil pesos mensuales.Bueno pues cada que hace declaraciones, cada que lo dejan filtrar algo a los medios lo hace poniéndole pimienta a los asuntos como ahora que Emilio Lozoya, el protegido de López Obrador, lo embarró en sus denuncias acusándolo de haber obsequiado un Ferrari a Enrique Peña Nieto, la respuesta que dio es genial, mofándose de Lozoya.En un hilo en su cuenta de Twitter, Duarte afirma: “Con todo respeto a @EmilioLozoyaAus, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno”.La alusión del exgobernador priísta refiere a una familia de caciques priístas y restauranteros en el municipio de Boca del Río. Ramón Ferrari fue secretario de Agricultura en el sexenio de Miguel Alemán, Alfredo Ferrari fue líder estatal del PRI en el sexenio de Duarte y Antonio Ferrari fue secretario de Finanzas en el ocaso del último sexenio priísta en Veracruz.Prosigue Duarte: “en mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno”.Por otra la periodista Dolia Estévez reportó desde Washington que el Ferrari 1960 250 GT del expresidente Adolfo López Mateos (azul, interior piel gris), que Emilio Lozoya argumenta que el ex gobernador Javier Duarte le regaló a Enrique Peña Nieto, fue vendido en California en 2011. Afirma que en 1966 López Mateos se lo vendió al coleccionista Francisco Diez Barroso.“Terminó en EU donde se cotizan mejor. ¿Cuántas mentiras más habrá dicho?”, informó la investigadora y analista internacional en su cuenta de Twitter... Duarte corrupto y payaso.Sobre el video que exhibe el modus operandi de AMLO, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Alfonso Delgado Rannauro, da su punto de vista en voz del Senador de MC, Clemente Castañeda Hoeflich, quien también funge como Coordinador Nacional del partido de Dante.La postura de MC, que por más que le guiña el ojo a AMLO éste no le hace caso, dice que el espectáculo de cinismo e hipocresía que dio el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “no nos merece ningún comentario. Desde Movimiento Ciudadano subrayamos solo hechos que se muestran en el video que protagonizan Pío López Obrador y David León, y que deben ser esclarecidos e investigados por las autoridades:1- Exhibe una historia de corrupción que se empezó a tejer en Morena cuando menos desde el 2015 y que alcanza al actual Gobierno Federal.2- Expone una red de corrupción para financiar una campaña política en la que están involucrados funcionarios del actual Gobierno Federal y colaboradores cercanos del Presidente de la República.3- La participación de David León, recientemente nombrado titular de la empresa distribuidora de medicamentos, evidencia un presunto pago de favores a través de su nombramiento.“El titular del Poder Ejecutivo Federal pretende minimizar y justificar un delito que por oficio el Estado Mexicano debe investigar y sancionar. En Movimiento Ciudadano insistimos que el video exhibe un caso grave de corrupción que las autoridades deben esclarecer para deslindar responsabilidades lo más pronto posible... Ojalá con este mensaje AMLO los llame a la cordura y vuelva a incluir a MC en su 4T.Extraña forma de concebir el ejercicio del poder del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos. Dice que quienes critican a los funcionarios que salen a chapear en su vida han utilizado un machete (¿). Los de la 4T sí porque tienen un concepto distinto de gobernar. O sea, en su concepción de buen gobierno es necesario saber agarrar un machete para estar en condiciones de dar resultados como gobierno, ¡ah, chinitas!, está fácil, ¿no?, con razón tanto improvisado con machete.Escríbanos a [email protected]