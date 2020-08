Hartazgo por la violencia

*Década del quebranto

*Escolares sin radios

*Vacuna y desempleo



Al consultar los medios de comunicación en la casi totalidad de entidades de la república, podrá el lector advertir que los asaltos, las extorsiones, los secuestros, los robos de vehículos, los levantones y los asesinatos, tal como si constituyeran escenarios irremediables, refieren una constante que incluso ha influido en un radical cambio de usos y costumbres del pueblo mexicano, incluyendo la repetitiva instrucción gubernamental puesta en práctica ante la amenaza pandémica, en la que se solicita a los mexicanos (entre sugerencia y ordenamiento) el ya pandémico “Quédate en casa”.



Pero desde antes del actual coronavirus que nos ha enclaustrado, al tiempo de cerrar empresas, generando a sus anchas angustia y duelo, así como por la notoria determinación entre la colectividad hacia medidas de autoprotección, derivadas de los espantosos índices delincuenciales, decenas de millones de mexicanos habían dejado de disfrutar de sus plazas públicas, se habían ausentado de centros de diversión y de los entonces afamados antros, prefiriendo organizar “el reventón” en el departamento de algún amigo o en el jardín de alguna residencia, porque las familias mexicanas decidieron abrir sus espacios privados para recibir a los jóvenes, ello ante los rangos de inseguridad claramente dominantes en tierras mexicanas, con sus espantosos efectos de elevados riesgos, sensación registrada incluso en los antros que disponían de cuerpos y sistemas cibernéticos de seguridad.



Los prolongados listados de agresiones delincuenciales cotidianamente ejecutados contra la población (al igual que referencias numerosas sobre corrupción) cultivaron y anidaron al interior de la mayoría de los mexicanos, la urgente necesidad de hacer sentir su total inconformidad y desacuerdo con el estado de cosas imperantes, que por sí mismas conducían a la urgente e impostergable necesidad de mostrar su reclamo e inconformidad insisto, ante la ineficacia en materia de seguridad... por tales escenarios las mayorías de electores “reprobaron” a quienes habían y proseguían al frente de los diversos ámbitos que conforman la administración pública en lo general, disminuyendo la presencia de priistas y panistas de los ámbitos legislativos, al tiempo de proceder hacia la instauración de una alternativa gubernamental, diferente a los militantes partidistas rojos y azulados.



Por lo mismo y ante los escenarios que hoy transitamos, quien hoy gobierna al país, así como quienes despachan en diversas gubernaturas y en los espacios mayoritarios de cuerpos legislativos, se equivocan si sostienen la idea que fueron sólo las propuestas del Movimiento de Renovación Nacional (MORENA), por lo que alcanzaron tales ámbitos del poder público en el territorio mexicano... Y yerran en tal conclusión, porque de ninguna manera es tal la realidad, en tanto que la verdadera causa del resultado electoral lo constituyó fundamentalmente el cansancio, la irritación, el hartazgo de las mayorías que conforman el padrón de electores en el país, sobre la ola de violencia imperante en gran parte del territorio nacional...



Porque ha sido la inseguridad en México, factor determinante en el severo decrecimiento de los procesos hacia el bienestar de la colectividad, no sólo en el notorio desgaste en los ámbitos de tranquilidad social (joya primordial de cualquier sistema de gobierno) sino que, esa sensación de inseguridad creciente que en los pueblos y ciudades se advierte, ha dañado la economía de los mexicanos, efectos de hartazgo social, mismos que originaron la determinación de un golpe de timón por parte del electorado, para “castigar” a los partidos políticos PAN y PRI, responsabilizándolos de un desarrollo delincuencial que dañó el más notable valor de todo conglomerado social, tal como los especialistas califican a la “sensación de seguridad”, lo que consecuentemente afectó de manera dramática tanto empresas productivas como a quienes en ellas trabajaban.



Escuché y leí en varias ocasiones a prestigiados expositores, quienes refieren que un gobierno que no brinda seguridad se convierte en “desgobierno”, en tales marcos el Presidente López Obrador, obtuvo su triunfo electoral precisamente por criticar “al desgobierno que originó inseguridad” y, si encontrándonos a escasos tres meses de que se cumplan dos años del Gobierno de la Transformación, las mayorías advierten con preocupación e incluso en estado de indefensión, que la violencia sigue imperando en el territorio nacional, por simple lógica se puede concluir sobre cuál es la causa que origina tales efectos, lo que es indicador que en México no se logró el efecto deseado por electorado, pero a más de ello en el renglón económico el panorama está peor que en los tiempos de Peña Nieto, claro, como respuesta de autodefensa oficial, se podría referir que “La pandemia, con todo y el saldo de escalofriante mortandad” al sistema político nacional “le vino como anillo al dedo”, dado que ha sido utilizado como distractor de la realidad, que permite encubrir el otro panorama pandémico, que es el de la ineficacia... Ni de más, ni de menos.



Lo que se lee



En los mismos marcos de “quédate en casa”, se inicia hoy el nuevo ciclo escolar cuya característica fundamental, es que los estudiantes recibirán su instrucción en su propio hogar, utilizando para ello las redes de Internet, así como las señales de radio y televisión, para cumplir con su capacitación bajo nuevos esquemas, los cuales efectivamente no se originan en ámbitos caprichosos, sino en la necesidad de evitar el que se rompa con “la sana distancia” y, los estudiantes pudieran verse obligados a enfrentar el alto riesgo de convertirse en víctimas del agresivo coronavirus, generador de una de las pandemias más impactantes de la historia.



Mucha es la expectativa que priva tanto entre el Gobierno de la República, como entre directivos escolares y maestros en lo general, al igual que entre los propios alumnos y sus familiares, sobre los resultados que se obtengan en torno a la “nueva normalidad” en ámbitos escolares, y no porque los medios cibernéticos, televisivos y radiofónicos resulten impropios para tales fines, sino porque muchos son los pueblos e incluso ciudades en donde existen familias que no disponen de una radio y mucho menos de una televisión o Internet para atender el renglón en referencia...



Por ello se confía que las autoridades municipales se muestren atentas y auxilien en éste renglón a las familias que atraviesan por tales carencias... Ya se sabrá de qué dimensiones fueron los resultados.



Lo que se ve



Resulta inquietante y hasta lastimoso referirlo, pero de acuerdo a los especialistas, e incluso a estudios que se catalogan como optimistas, México en materia de empleo y de recuperación económica en lo general, no logrará recuperarse de inmediato de una caída significativa en el Producto Interno Bruto, tanto así que los expertos refieren datos preocupantes como el hecho que la inversión decreció a un -19.5 por ciento, las exportaciones un -9.3 por ciento, mientras que la producción industrial decayó al -12.3 por ciento.



Tales calamidades en materia financiera son indicadoras que México tardará muchos años en reponerse de lo ya perdido, incluso se habla que con buen ritmo y “buena fortuna”, así como “buen gobierno” y “buenos empresarios”, para finales de la presente década se podría pensar que, apenas nos reencontremos con los mismos ámbitos financieros que transitábamos antes de iniciarse la pandemia... De ése tamaño es el quebranto que hemos registrado en unos cuantos meses del presente año... Y ello si no sobrevienen mayores efectos negativos contra nuestra economía.



Lo que se oye



Todo hace notar (si la pandemia no vuelve a ejercer su dominio) que efectivamente la etapa de mayor recesión y desempleo originada por el coronavirus en México y el mundo, se encuentra en decrecimiento y que se ha iniciado la reapertura de fuentes de empleo... Por el momento lo más importante para nuestro país y para el mundo es erradicar los mortíferos soplos pandémicos.



La vacuna y la reactivación económica de manera exitosa, son por el momento las esperanzas que privan entre la mayoría de los mexicanos... Habrá que ver que tan eficientes resultamos en los ámbitos de la Transformación, para que se recuperen las plazas laborales canceladas... Que tenga Usted la mejor de las semanas.