Velasco, bajo sospecha

María Elena Pérez-Jaén Zermeño fue durante seis años, desde 2003 hasta 2009, consejera y comisionada ciudadana de los órganos de acceso a la información pública del gobierno del entonces Distrito Federal. Posteriormente fue propuesta al Senado de la República por el presidente Felipe Calderón para integrarse al IFAI.



La noche de este viernes, en pleno escándalo por la publicación del video en el que David León Romero, ex asesor del ex gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello, entrega dinero en efectivo a Pío López Obrador, esta ex funcionaria publicó en su cuenta de Twitter que “León era peón de Velasco” y que al hermano del Presidente “le pusieron una trampa”, “haciéndole creer que apoyaban a AMLO.”



Según la versión de la ex comisionada del IFAI, “Velasco entregó a (Enrique) Peña (Nieto) los videos”, y asegura que “hace unos días, los peñistas advirtieron que si ellos mostraban los de Lozoya, ellos lo harían con el hermano de AMLO.”



Este sábado, el ex mandatario de Chiapas y actual coordinador del grupo legislativo del PVEM en el Senado, negó nuevamente que en su administración haya apoyado financieramente al movimiento lopezobradorista.



Sin embargo, lo que Velasco no podrá negar es que sí operó políticamente para AMLO, como se presumió en junio de 2018, veinte días antes de la elección presidencial, con su visita a Veracruz para reunirse en un popular café porteño con el entonces gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, acérrimo enemigo político del tabasqueño que pretendía heredarle el poder a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, abanderado por La coalición PAN-PRD-MC.



Coincidentemente, después de su encuentro con el mandatario chiapaneco, presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Yunes Linares dejó de arremeter públicamente en contra de López Obrador, quien terminó arrasando con más de dos millones de votos en Veracruz, y además, contra el berrinche de su primogénito, lo obligó a reconocer también el resultado que en la elección de gobernador favorecía oficialmente por casi 6 puntos de ventaja al morenista Cuitláhuac García Jiménez.



Por este presunto acuerdo tácito de Yunes con Velasco es que se presumía que el ex gobernador de Chiapas sería uno de los interlocutores y protectores del ex mandatario panista de Veracruz con AMLO, tal como se suponía también lo estaba haciendo con el ex presidente Peña Nieto.



Sin embargo, luego de la filtración del video de su hermano Pío López Obrador, se duda que el Presidente siga prodigándole la misma confianza a Velasco.



De hecho llamó la atención que el pasado lunes 17 –tres días antes de la filtración del video–, el dirigente nacional del Partido Verde, Carlos Puente Salas, anunciara que ya no irán aliados con Morena en la elección de 2021, confirmando lo que desde el viernes 24 de julio, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya había anticipado el dirigente nacional interino Alfonso Ramírez Cuéllar, quien afirmó que los morenistas de esa entidad y “en la mayoría de los casos la gente no quiere alianzas con el PVEM”.



FIDELISTAS EN LA MIRA



Por cierto, otros de los aliados de Manuel Velasco Coello en Veracruz que también deben estar preocupados son los vinculados a los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, los cuales tienen a su cargo la operación electoral del PVEM para los comicios locales y federales de 2021.



Y es que el diario REFORMA publicó este domingo que el Segundo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México concedió en última instancia el amparo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para reabrir una investigación por presuntos desvíos de recursos del Seguro Popular en el gobierno de Herrera Beltrán (2004-2010), pesquisa que la entonces PGR turnó indebidamente a la Fiscalía General del Estado, y que fue archivada en tiempos de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016).



Por este caso, al inicio de la administración del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, en enero de 2017, Leonel Bustos Solís, ex director general del Régimen Estatal de Seguridad Social de Veracruz, fue puesto en prisión preventiva como presunto responsable de un desvío por dos mil 300 millones de pesos destinados para el Seguro Popular y el Programa Oportunidades. Sin embargo, a mediados de mayo de 2018, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, le otorgaron el amparo y la protección de la justicia federal al ex funcionario duartista en contra de la orden de aprehensión que se giró en su contra un año antes al ser requerido por la Fiscalía General del Estado (FGE) por los probables delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado y tráfico de influencias.



Según la versión del diario capitalino, el Tribunal Colegiado concedió en última instancia el amparo a la ASF para que la Fiscalía de Veracruz revoque el “carpetazo” que dictó el 3 de junio de 2015 en la Averiguación Previa I.M.FESP/041/2015/III-02.



Acto seguido, deberá devolver esa investigación a la ahora Fiscalía General de la República (FGR), para que continúe con el trámite de esta indagatoria que hace seis años estaba registrada en la dependencia federal con el número PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-VI/379/2014.



Esta investigación es una de las 13 averiguaciones previas que en conjunto suman desvíos por 4 mil millones de pesos, denunciados por la ASF, iniciadas por la PGR y luego turnadas a la Fiscalía de Veracruz, que las archivó en cuestión de minutos el mismo día en que las recibió, según consigna el diario REFORMA.



HOY, DANTE EN ‘TRAGALUZ’



Muy interesante, la entrevista que el periodista Fernando del Collado le hizo al coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado Rannauro, la cual será transmitida este lunes a las 20:45 horas por Milenio TV.



Del Collado le pregunta al ex gobernador sustituto de Veracruz si cree que enjuiciarán al ex presidente Carlos Salinas de Gortari y si ya se rompió el pacto de AMLO con Enrique Peña Nieto; si confía en el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero –quien fue legislador por el partido naranja– y si no está utilizando los expedientes para intimidar; además, entre otros temas, le inquiere si la FGR viene por el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y si también “debe estar preocupado” el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, su compañero de escaño senatorial y coordinador de la bancada del PRI en la Cámara alta del Congreso de la Unión.