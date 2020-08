PAN, el más aventajado

“Solo el 5% de los jóvenes

El terreno en Veracruz está abonado para que ciudadanos con trayectoria social sean invitados por partidos políticos para convertirlos en sus candidatos y ganen la elección, con mucha facilidad. “Será la militancia la que decida quién quieren que vaya a las candidaturas, vamos a hacer democracia”, nos comenta el dirigente estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, quien en dos ocasiones ganó la dirigencia a una corriente yunista que traía como candidato al tuxpeño José de Jesús Mancha Alarcón, que pretendía reelegirse en el cargoEl dirigente de Acción Nacional, un político profesional, pragmático, que ha logrado mantenerse en el poder en su distrito Tantoyuca y en el sur del estado, sabe que es el momento de su partido, que las condiciones en términos de confianza del electorado en el instituto político que representa, los favorecen, pero mantiene su atención para que la demanda de inconstitucionalidad contra la reforma electoral aprobada por el morenismo en el Congreso, que ellos interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les sea favorable. Ya le dieron entrada y los ministros la estudian, la razón les asiste y confían en echar abajo las aberraciones aprobadas por los diputados de Morena y otros que los apoyaron por intereses personales.Hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya desechó las demandas de inconstitucionalidad contra la Reforma Electoral de Veracruz promovidas por el PRI por no legitimar las firmas electrónicas, acción que, según se sabe fue promovida por el líder estatal de ese partido Marlon Ramírez Marín, obedeciendo instrucciones del CEN de su partido que ya se alió con Morena: contra ellos, nada, e incluyeron la falla en las firmas electrónicas del documento a fin de provocar el rechazo a la demanda.“En la lista de acuerdos publicada por la SCJN se lee:1. Desechamiento: acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y 152/2020.Vistos los escritos de cuenta de quienes se ostentan como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, remitidos con las firmas electrónicas, respectivamente, de las personas precisadas en el presente acuerdo, mediante los cuales promueven acción de inconstitucionalidad.”“Ahora bien, en el caso existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conduce a desechar de plano las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y 152/2020.”... ¿Así o más entreguista don Andrés Manuel? Dijeron los priistas.Por su parte, Guzmán Avilés comenta que todavía no se define una coalición en Veracruz, pues están enfocados en combatir la reforma electoral que recorta a la mitad las prerrogativas de los partidos y que desaparece los consejos municipales del OPLE en Veracruz, de ahí que es "antidemocrática". Y es que realmente la desaparición de los consejos municipales es lo más importante de esa reforma, ya que deja en manos de Morena el proceso y al resto de los partidos en la indefensión.El dirigente estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, tiene muy claro qué es lo que debe hacer su partido para ganar mayoría en el Congreso Local y más de las presidencias municipales que ganaron en el pasado proceso electoral (112 en alianza con el PRD).Posiblemente, como es de la CDMX no se dio cuenta, pero qué raro, ya estaba aquí, llegó en 1980, hablamos de Hipólito Rodríguez Herrero y lo tratamos de ubicar en el gobierno municipal de Armando Méndez de la Luz, que fue de 1992 a 1994, o sea Hipólito ya era maestro en Humanidades, ya había comenzado a hacer su “diagnóstico sobre el desarrollo de Xalapa”. Entonces, a qué se dedicaba que no se enteró del programa denominado “La hora Méndez” que consistía en suspender a las dos de la mañana las actividades en todos los antros y bebederos de la ciudad a fin de bajar el índice de accidentes automovilísticos que se producían en las madrugadas o por las mañanas, por personas alcoholizadas que manejaban sus vehículos. La disposición tuvo sus buenos resultados en Xalapa, pero resulta que propietarios de burdeles de Xalapa instalaron otros en Emiliano Zapata, Banderilla y Coatepec, y al dar las dos de la mañana se trasladaban a seguir la pachanga en las sucursales montadas en los municipios aledaños. La parranda nadie la detiene.Para combatir la pandemia del coronavirus que tiene a Xalapa en segundo o tercer lugar de incidencia del total de las ciudades del estado, a Hipólito se le ocurrió suspender la venta de alcohol, imponer la Ley Seca de viernes a domingo, y durante el día solo autorizar la venta de beberecua de las doce a las seis de la tarde. ¿Con qué finalidad, o en qué se bajaría la incidencia de contagios de Covid-19 sin que haya alcohol? Supone el sesudo alcalde que se evita la convivencia y con ello que los xalapeños permanezcan en montón, ya sea en un salón social, un domicilio particular o un restaurante, ingiriendo bebidas espirituosas.Bueno, pues esa ocurrencia, le ha salido por la culata; en vez de ser una buena medida le partió el queso a las tiendas de vinos y licores y a los restaurantes que no pueden ofrecer bajadera con alcohol, cortagrasa, vaya. Y los paisanos expertos en violar reglas y torpezas como esta, se están yendo a surtir a las licorerías de los municipios aledaños, y no pasa nada, las reuniones siguen en su apogeo sobre todo los fines de semana, los cuates se echan sus tragos y conviven, se contagian de Covid-19 y otras infecciones y la disposición de Hipólito se la pasan por el arco del triunfo, pero como el señor es necio, no entiende que está haciendo más daño que bien y se mantiene en lo dicho, advirtiendo que llamará a los alcaldes de los municipios vecinos para que se sumen a la medida y se cumpla con el “objetivo”, como si no existiera el mercado negro y el clandestinaje... No en balde se ha ganado el mote de “El peor alcalde que hemos tenido en Xalapa en toda la historia.”El académico John Ackerman denunció en redes sociales que ya no recibirán sus colaboraciones en la revista Proceso, pero que esto no fue por crisis financiera, y acusó "intereses ideológicos y políticos". A través de Twitter, Ackerman indicó que la revista decidió prescindir de sus colaboraciones, así como de las del escritor Fabrizio Mejía y el caricaturista Rocha.Explicó que ofreció a la revista continuar de manera gratuita y solidaria con sus colaboraciones quincenales, sin embargo, destacó que este domingo, su nombre fue borrado de la lista de colaboradores. En la misma red, recordó que durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fue excluido y eliminado de espacios en medios. "La buena noticia es que ya me he acostumbrado a los cambios y no cejaré ni por un instante en apoyar la lucha del pueblo mexicano por la verdad, la democracia y la transformación social, independientemente de la trinchera donde me toque librar las próximas batallas", escribió.En respuesta, el director de la revista, Jorge Carrasco, señaló que Proceso hace periodismo y que el proyecto político es de John Ackerman, a quien le expuso: "tus declaraciones sobre el "periodismo sicario" no pueden ser compartidas por esta casa editorial". También desmintió que la revista tenga algún interés político y recalcó las molestias de Ackerman en relación a publicaciones que ha hecho la editorial en las que destaca el nombre del académico y el de su esposa, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval."Bien sabes lo que dicen los opositores a tu proyecto desde que, en una más de sus batallas por el acceso a la información, pidió las boletas de la elección de 2006", concluyó Carrasco su respuesta.Que Morena sí está robando, pero ya es menos... afirma AMLO.“Nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir todos son lo mismo, esto es bastante usual, recurrente cuando se está llevando a cabo una transformación; eso se decía en las campañas, todos son lo mismo, todos son iguales pero no es así, no somos iguales”, sostuvo el mandatario.López Obrador aseguró que en el caso de su hermano hay notorias diferencias con respecto a los otros casos; “no sólo es lo cuantitativo, no sólo es el monto del dinero”.Retador mensaje difundido por el recaudador Pío López Obrador vía Twitter: “¡Que me investiguen todos! ¡Que se metan a mi casa y me vean los cajones! ¡A ver si muy gallos! Quiero ver que Gertz Manero abra una carpeta de investigación”. ¿No le avisaron que es carnal?...Escríbanos a [email protected]