Aspirantes en ascuas

Esta semana será de gran expectación para los centenares de veracruzanos que aspiran a ser postulados a las alcaldías y diputaciones por las organizaciones que buscan obtener del Instituto Nacional Electoral (INE) el registro como partidos políticos nacionales para contender en las elecciones federales y locales el año próximo.



Y es que la Unidad Técnica de Fiscalización del órgano electoral federal les detectó a varias de ellas diversas irregularidades por las que podrían negarles el registro antes de que concluya este mes. Algunas, por ejemplo, recibieron aportaciones de personas no identificadas y de entes prohibidos, donaciones de personas sin capacidad económica para hacerlas y contribuciones en especie en las que no se acreditó la relación entre el aportante y el proveedor de los bienes y servicios.



Por el momento, el Consejo General del INE ya les aplicó multas por un total de 6.1 millones de pesos. La asociación política sancionada con el monto más alto por haber presentado el mayor número de anomalías fue Libertad y Responsabilidad Democrática, del ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, que promueven el partido México Libre. La multa que se les impuso fue de 2 millones 707 mil pesos, pues además usaron una aplicación que impidió identificar quién hizo las aportaciones.



En Veracruz, uno de los principales promotores del partido calderonista es el ex alcalde y ex diputado boqueño Ángel Deschamps Falcón, quien el 23 de enero de este año le organizó en el fraccionamiento El Estero una cena al ex mandatario para recaudar fondos, a la cual acudió más de un centenar de matrimonios. El costo del platillo fue de 10 mil pesos por persona.



Las otras agrupaciones políticas sancionadas son: Fuerza Social por México, del sindicalista Pedro Haces Barba, senador suplente y aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue multada con un millón 141 mil pesos; Grupo Social Promotor de México, antes Partido Nueva Alianza (PANAL), con 907 mil pesos; Redes Sociales Progresistas, de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, con 875 mil pesos; Encuentro Solidario, antes Partido Encuentro Social (PES), con 159 mil pesos; Súmate a Nosotros, del ex panista Manuel Espino, con 290 mil pesos, y Fundación Alternativa, del ex priista chiapaneco Cesar Augusto Santiago, con 63 mil, sobre la cual, por cierto, corren versiones de que en Veracruz habría sido financiada por Víctor Flores Morales, líder nacional del sindicato ferrocarrilero, y hasta por Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario duartista de Seguridad Pública del estado.



En la sesión del viernes pasado, el consejero Ciro Murayama destacó que hubo aportaciones que no se apegaron a los criterios de transparencia y certeza, lo cual será valorado cuando el INE determine a quién le dará registro como partido político.



Resaltó, por ejemplo, que de cada 100 pesos, la agrupación Redes Sociales Progresistas registró 22.5 pesos de origen no identificado; Fuerza Social por México 25.6 por ciento, y México Libre, de Calderón, 8.18 por ciento.



En sus informes de enero de 2019 a febrero de 2020, las siete asociaciones reportaron ingresos por 113.3 millones de pesos y gastos por 111 millones. El monto de las aportaciones de personas no identificadas ascendió a 13.3 millones. De este, 5 millones son de Redes Sociales Progresistas; 6.8 millones de Fuerza Social por México; 1.2 millones de Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre), y 139 mil pesos de Súmate a Nosotros.



El Consejo General del INE acordó dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) sobre el caso de estas cuatro organizaciones, ya que rebasaron la cantidad de 130 mil 320 pesos de contribuciones de personas no identificadas.



Además determinó abrir un proceso sancionador oficioso para determinar si hubo recursos de sindicatos en la realización de asambleas de tres agrupaciones.



El próximo 31 de agosto decidirá quiénes obtendrán el registro para contender en 2021 en sus primeras elecciones. Entonces se sabrá cuántos veracruzanos que pretenden ser postulados para alcaldes y diputados locales y federales se quedarán sin partido.