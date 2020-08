1.- Fernando del Collazo hizo pública una entrevista que le dispensó en su Tragaluz a Dante Delgado Rannauro; es larga y con muchos detalles que, sin embargo, de ella pueden extraerse algunos trazos que lo pinta tal cuál es.



Dice Fernando de él: Veracruzano. Altivo. Directo. Está empeñado en construir una ciudadanía crítica, independiente, comprometida. Dice no ver al poder sino para servir a los demás. Y así sí inició lo suyo: las preguntas de todos tipos y en todos sentidos. Esto es parte de ello:



¿Sentido? Preocupado. ¿Resentido? De ninguna manera. ¿Enojado? Mucho menos. ¿Deberíamos estar enojados? No, indignados. En fin, ¿feliz con las prerrogativas? Movimiento Ciudadano plantea que no haya prerrogativas a los partidos. ¿Cuánto le va a tocar a Movimiento Ciudadano? No lo sé, pero hay un financiamiento ordinario y uno especial para gastos de campaña. ¿Eso es proporcional a lo que se merecen? En este momento, es el partido del gobierno el que se está llevando la tajada del león. ¿Es buen negocio MC? No es negocio.



Es un vehículo para que transiten mujeres y hombres libres en la construcción de un proyecto de nación, con visión de futuro y de grandeza. ¿Cuántos militantes tienen? No recuerdo en este momento, pero hemos cumplido todos los requisitos legales. ¿Usted cuántos años tiene dirigiéndolo? Soy presidente del Consejo Nacional, lo dirige el senador Clemente Castañeda. ¿Diría que MC está trabajando por México? Desde luego que trabajamos por México. ¿Diría que ha formado a los liderazgos que hoy necesitamos? Estamos trabajando en una nueva generación, porque mi generación le ha fallado al país.



¿Diría que eso los ha hecho mejores personas? Desde luego que sí. ¿Cómo usted? Desde luego. Ya en serio, ¿qué ciudadanos están construyendo? Mexicanos comprometidos con la idea real de servir al país. Senador, ¿qué son las virtudes públicas? Es la capacidad de estar comprometido con las causas de la sociedad. ¿La obediencia es una virtud cívica? No, es un acto denigrante. ¿Y la legalidad? El Estado de Derecho es una de las principales banderas de MC. ¿El gobierno de AMLO aún le está pareciendo dantesco? Es trágico que el gobierno no entienda que las medias verdades dañan la conducción del país.



En política no puedes excluir y lastimar a quienes no van a alcanzar la victoria, expresa. (Pablo Gasca Gollás) Por cierto, ¿el Presidente ya le ha contestado sus cartas? No son cartas de o para Dante Delgado. Son cartas que envío a un Presidente que, desde mi punto de vista, no está asumiendo su responsabilidad de Jefe de Estado. ¿Le dará tiempo de rectificar? Por el bien de la patria esperemos que lo haga. ¿En dónde se perdió el Presidente? Creo que el ejercicio de un poder que no nada más le dio la Presidencia, sino la mayoría en la Cámaras lo hizo desubicarse. ¿Todavía lo convoca a ser un Presidente con "visión de grandeza"? Ese es el mayor compromiso que tiene Andrés Manuel. ¿No le exige más de sus capacidades? Debe de concentrarse más y gobernar para todos los mexicanos.



2.- Dice la Secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero “...que la difusión de información en las conferencias matutinas del Presidente, en torno al caso Emilio Lozoya, ex director de Pemex, no afecta el debido proceso...” [Pero hay personas que tienen otros datos]



“Yo creo que este señor Lozoya desde que llegó ha estado soltando información a los cuatro vientos “, expresó la ex ministra.



3.- El PRI recientemente ha estado silencioso [por supuesto que sus dirigentes] no sea que se les vaya a “caer” la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que, algunos avezados, vaticinan ya para Dulce María Sauri Riancho.



De Alejandro Moreno Cárdenas para abajo, el staff del tricolor anda con cautela; y así deben seguir hasta el próximo lunes 31 en que se elegirán de entre los diputados, quienes se sentarán en las sillas del estrado.



Pero el silencio de hoy es importante para ellos.



4.- Y para que vean que también en San Juan hace aire, esto es mayor que lo sucedido en el Teatro de Actopan o al misanteco:



La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) que se conformó para hacer frentes comunes de lucha cuando se sientan agraviados, boletinó: “... que el partido Morena eliminó de facto a las oposiciones en el congreso de Baja California Sur y lo controla, luego de destituir mediante un juicio político, a cinco legisladores y sancionar a tres más...”



Y usando “las benditas” [¿?] redes sociales, destacó que “...este es un grave atentando contra la democracia representativa y contra la ley”, ya que lo hicieron violentando una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y un amparo de un juez Federal.



Hay un desacato. gritan a los cuatro vientos porque de “... persistir, sería una condena a la democracia, la división de poderes y la Constitución, argumentan.



Los integrantes de la GOAN [Asociación de Gobernadores de Acción Nacional] afirmaron “...que esto no lo van a permitir...”



Hacen un llamado a toda la sociedad para defender la ley y la democracia representantiva.



Causa, razón o motivo de esa arbitrariedad: Los diputados locales de oposición fueron acusados de faltar a más de cinco sesiones del congreso.