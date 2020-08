El Tren Ligero, la obra del sexenio

“Vamos hacia un estado fallido”

Políticos que han ocupado la silla de la presidencia municipal de Xalapa, como fue el caso de David Velasco Chedraui, han concebido proyectos de gran importancia para la capital del estado, como la construcción del tren ligero de la ciudad, aprovechando las vías del viejo tren de pasajeros que se desplazaba por la parte sur de la ciudad, de la estación nueva, pasando por la parte trasera de la Plaza Cristal, hasta llegar a Rébsamen y, de ahí, hacia Coatepec, proyecto que desfogaría el tráfico vehicular ya que se trataba de una alternativa de transporte: Y otro, la construcción de un teleférico que fuera de la parte alta del cerro de Macuiltépetl hasta la zona del Estadio Xalapeño o el paseo de Los Lagos; obras que el gobierno de Fidel Herrera Beltrán no quiso apoyar y menos ayudar a gestionar los recursos ante la Federación para su realización.Este domingo, en el diario El Universal, nos sorprenden con la noticia del anuncio de la construcción del denominado Tren Ligero Metropolitano de la Región Capital-Banderilla-Velódromo-Coatepec-Xico, lo que sería la obra del sexenio del gobierno de la 4T que encabeza Cuitláhuac García Jiménez.En la información del mencionado diario de circulación nacional se dice: “El tren se desplazará sobre la línea ferroviaria “V” (concesionada a Kansas City Southern de México) en una longitud de 30.8 kilómetros, considerando estaciones distribuidas estratégicamente con base en los principales puntos de atracción y generación de viajes y un servicio de operación mixta (carga/pasajeros).“El tren ha sido discutido en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y se estima que podría beneficiar a 650 mil habitantes que existen en esa región.“La ARTF argumenta en este caso, que en las dos últimas décadas la movilidad de la zona conurbada de Xalapa se ha deteriorado a causa de diferentes factores, sobre todo por un desmedido crecimiento de la mancha urbana y decremento de la densidad poblacional, por un servicio deficiente de transporte público, al mismo tiempo de un deterioro de la infraestructura vial y una carencia de infraestructura peatonal y ciclista.“En los últimos años el número de vehículos particulares ha crecido más que la población, con incremento del registro vehicular de 5.3% entre el periodo de 2014 a 2018, a pesar de que el reparto modal indique lo contrario.”Si esta obra está en los proyectos del gobierno federal, afirmación que no se incluye en la nota, y si forma parte de los proyectos del gobierno estatal, estamos frente a algo que no sospechábamos iba a ocurrir, la construcción de una obra que además de ser necesaria, aprovecharía la infraestructura de vías férreas que ahí están y le darían un toque para el aprovechamiento turístico de la región Xalapa, Coatepec y Xico.Una buena noticia de las que hacía muchos años no se daban.Elena Lazos, investigadora del IIS-UNAM, describe a Luisa Paré como comprometida, responsable, tenaz, incansable, atrabancada y productora de ideas, y recordó su primera experiencia de investigación de campo con ella como estudiante, “tus ideas nos iluminaban al igual que a los campesinos, pero eras incansable. La lucha por la tierra era la idea de ese momento y se convertía en tu propiedad”, comentó Lazos, y concluyó cuestionando y respondiendo “¿cuándo dejaremos de ser tus alumnos? Creo que siempre lo seremos”.En la Universidad Veracruzana, la maestra Paré cuenta con un gran prestigio como incansable luchadora social y académica comprometida. Es autora, junto con Helio García Campos, del libro: “Gestión para la defensa del agua y el territorio de Xalapa, Veracruz”, título publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y Sendas A.C, sin duda, un trabajo que influyó para que la capital del estado cuente con agua hasta la fecha.Y se preguntarán: ¿qué tiene que ver la prestigiada maestra Luisa Paré con este espacio de comentario político?, mucho. Ella es la inspiración del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, pero tenemos entendido que en el mejor sentido no en la práctica de lo que este señor ha venido haciendo con la capital del estado. Es tal la influencia que la maestra Paré tiene en el académico universitario y alcalde de la ciudad con la tradición cultural más importante del estado que, con la mejor intención, recomendó a un “amigo” para que colaborara en la actual administración municipal, confiando en que este personaje no la haría quedar mal porque el prestigio y la honradez de la maestra Luisa Paré están fuera de toda duda, ella es una auténtica luchadora social. Sin embargo, su recomendado resultó ser un pillo siete suelas, es quien venía imponiendo los moches de 40 por ciento a cambio de la asignación directa de obras con lo que se llenó las talegas de dinero.Cuando colaboradores del gobernador Cuitláhuac García se enteraron de las irregularidades que se venían presentando en el ayuntamiento de Xalapa, solapadas por el alcalde Hipólito Rodríguez, decidieron, hace unos días apenas, concentrar la autorización de las obras del municipio de Xalapa en una importante oficina del Palacio de Gobierno, la de segunda importancia en el organigrama, donde prefieren quedarse con la mochada que dejar que sigan los recomendados de la maestra Luisa Paré poniendo en mal a la 4T... Entre pachecos te veas. Pobre Xalapa.El bombardeo informativo a que estamos sometidos por el tema de la pandemia del Covid-19 impide que se vea con objetividad qué es cierto, qué es mediático-político y qué es mentira. Por un lado el canciller Marcelo Ebrard, nos informa todos los días de nuevos “acuerdos que dice haber tenido con laboratorios que trabajan en la elaboración de la ansiada vacuna, lo que entendemos que es manejo político a favor de la 4T para que se vea que están preocupados por la vida de los votantes y, por la otra, promociones de laboratorios, que dicen tener casi terminada la vacuna, pero lo más seguro con lo que los mexicanos contamos, es el acuerdo del señor Carlos Slim con los laboratorios AstraZeneca, que eso lleva si acaso un interés económico pero también humano.Y ayer el periodista Enrique Galván Ochoa, uno de los voceros de la 4T que a veces se quiere desmarcar y ejercer un periodismo objetivo a fin de no perder la enorme credibilidad que tenía, nos dice que la vacuna contra el coronavirus producida por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, la más prometedora sobre un centenar que finalizan sus estudios clínicos, podría estar disponible el 3 de noviembre. Mejor noticia no podríamos tener, cuando el mundo sobrepasa 800 mil decesos y se encamina a un millón. La alianza que trabaja en su creación ha manifestado que los ensayos de la fase 3, con seres humanos, están en marcha y la vacuna se administrará en una dosis única.El gobierno de México participa en la iniciativa mediante un acuerdo con el de Argentina, la universidad y el laboratorio, con el apoyo de la Fundación Carlos Slim. Pascal Soriot, director ejecutivo de AstraZeneca, informó que ya se produce para tener listas millones de dosis cuando esté aprobada y pueda empezar a ser distribuida. Las de las fases I y II han sido satisfactorias. AstraZeneca también ha informado que el precio será de alrededor de 100 pesos; sin embargo, en México será gratuita... Ya sin la compañía de su machete, el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos recorrió Acultzingo, donde pudo constatar que no hay grupos de autodefensas ni gente armada (iba rodeado de un imponente operativo de seguridad). En su recorrido que consistió en la calle del centro de la ciudad, don Eric no vio nada y lanzó la advertencia que puso a temblar al más bravucón: "en Veracruz se acabó la impunidad"... ¡Qué triste, carajo!