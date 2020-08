Justicia politizada

Este domingo, en los corrillos políticos de Xalapa, corrió como reguero de pólvora la noticia de que el Segundo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México había concedido en última instancia el amparo a la Auditoría Superior de la Federación para reabrir una investigación por presuntos desvío de recursos del Seguro Popular en el gobierno de Fidel Herrera, pesquisa que la entonces PGR turnó indebidamente a la Fiscalía General del Estado que la archivó en el sexenio siguiente, el del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, ex secretario de Finanzas de Herrera Beltrán.Según la opinión de algunos abogados, el brazo de la justicia difícilmente alcanzará al ex mandatario cuenqueño, quien desde hace tres años convalece de un problema neurológico que lo mantiene semiparalizado. Y es que estaría por prescribir la acción penal del presunto peculado y otros probables delitos no graves que se le pudieran imputar.De hecho, por este mismo caso, al inicio de la administración del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, en enero de 2017, Leonel Bustos Solís, ex director general del Régimen Estatal de Seguridad Social de Veracruz, fue puesto en prisión preventiva como presunto responsable de un desvío por dos mil 300 millones de pesos destinados para el Seguro Popular y el Programa Oportunidades. Sin embargo, a mediados de mayo de 2018, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, le otorgaron el amparo y la protección de la justicia federal al ex funcionario en contra de la orden de aprehensión que se giró en su contra un año antes al ser requerido por la Fiscalía estatal por los probables delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado y tráfico de influencias.Por la politización de la justicia que se ha venido dando en el ámbito nacional con el caso del ex director de Pemex, Emilio “L”, es que a esta resolución del Tribunal Colegiado se le atribuye también una connotación política más que jurídica.Y es que pese a su disminuido estado de salud, todo mundo sabe que el ex gobernador Herrera Beltrán sigue moviendo algunos hilos de la política en el estado que gobernó de 2004 a 2010. Por ejemplo, su hijo Javier Herrera Borunda y su ex colaborador Alberto Silva Ramos –ambos muy allegados al ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, actualmente bajo sospecha por la filtración del video donde su ex asesor David León Romero le entrega un millón de pesos en efectivo a un hermano del presidente López Obrador– son los operadores electorales del PVEM en la entidad, mientras que en el PRI maniobra a través de su ex secretario Jorge Carvallo Delfín, quien ejerce gran ascendiente sobre Marlon Ramírez Marín, presidente del CDE del partido tricolor, en el cual han sido designados otros fidelistas como la ex alcaldesa de Paso de Ovejas, Ana Rosa Valdés Salazar, secretaria de Gestión Social, mientras que a su esposo Adolfo Ramírez Arana, también ex munícipe y ex diputado, primo además del dirigente priista, le dieron la Secretaría General de la CNOP estatal.Aunque Gabriel Yorio González tomó posesión de la Subsecretaría de Hacienda desde el 31 de julio de 2019, sus datos personales y curriculares fueron subidos al portal de la SHCP hasta un año después, en junio pasado.Sin embargo, pese al bajo perfil con que se conduce, el nombre de este economista nativo de Papantla y egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey cada vez resuena más en los altos círculos políticos y financieros de la capital del país y, en breve, comenzará a escucharse también en su entidad natal.De acuerdo con el link del portal de la Secretaría de Hacienda ( https://www.gob.mx/shcp/estructuras/gabriel ), antes de ascender a Subsecretario, Yorio González fue titular de la Unidad de Crédito Público y encargado de la Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda (diciembre 2018 – agosto 2019). Anteriormente trabajó en el Banco Mundial como analista de proyectos orientados al sector público (con participación de 12 países de varias regiones del planeta), y en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos como Subdirector de Asistencia Técnica y Financiera (2011 a 2013) y como Gerente de Asesoría Crediticia y Financiera (2007 a 2011).Desde hace 19 años, Gabriel Yorio empezó a colaborar en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México durante las administraciones perredistas, incluida la del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Inició como Subdirector de Operaciones Financieras (2001 a 2002); luego Director de Fondos, Operaciones y Custodia de Valores (2002 a 2004); posteriormente como Gerente de Asesoría Crediticia y Financiera (2007 a 2011), y más tarde como Subdirector de Asistencia Técnica y Financiera (2011 a 2013), donde se vinculó con el ahora secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con quien mantiene una fuerte amistad y una gran afinidad ideológica y profesional.En su formación académica, Yorio González es maestro en Economía por el Colegio de México y en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown en la Escuela McCourt de Políticas Públicas, de Washington.