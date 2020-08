La omisión por indiferencia lleva al desacato...

1.- Nada parecido puede suceder en el Estado, pero de que existe la posibilidad, ni dudarlo; y aquí nada tiene que ver que sea el SENADO de la república: La ley es la ley por la simple razón de que un Amparo sirve para aclarar dudas y enderezar entuertos.



“...El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, ordenó al Senado concluir a la brevedad con el proceso para nombrar a quienes ocuparán los puestos en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), vacantes desde la renuncia de uno de sus integrantes, el año pasado, y al término del periodo de otro.



Aunque el Senado lanzó la convocatoria para ocupar estos cargos, el proceso se vio interrumpido por la pandemia y no se ha podido reiniciar, lo que llevó a tres de los integrantes del CPC, junto con organizaciones de la sociedad civil a promover el amparo, que fue admitido a trámite por el juez Juan Carlos Guzmán Rosas, quien otorgó además la suspensión provisional.



Así se advierte en el acuerdo judicial: "Procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que cesen las omisiones atribuidas a las autoridades responsables y se realicen las acciones establecidas en la Ley General del Sistema Anticorrupción, necesarias para designar a los integrantes del CPC".



El juez afirmó que la suspensión se justifica debido al interés social que significa la aplicación de las políticas para combatir la corrupción y ante “la omisión atribuida a las autoridades responsables refleja una actitud de indiferencia ante el cumplimiento de las obligaciones que la ley les impone atendiendo al ejercicio del cargo, pues abandonan o dejan de prestar el servicio público encomendado y soslayan el bienestar social que supone observar ese deber...”



2.- Hubo una temporada política en la que me avecindé temporalmente en Guanajuato. Recorrí y conocí muchos de los 46 municipios que lo componen. Las actividades del PRI que me asignó funciones electorales al lado del extraordinario político sureño que fue Manuel Ramos Gurrión, me posibilitaron ver ganar la última gubernatura del estado para los tricolores. [con Rafael Corrales Ayala]



Después vino el Salinazo y se encumbró al PAN que, desde finales de los noventa, se hizo de la gubernatura donde la vida no vale nada.



“...Carlos Medina Plascencia, a 25 años de la gubernatura interina que ejerció en Guanajuato, en medio de un ambiente convulso, a la mitad del sexenio del presidente Salinas de Gortari, que dos años atrás había soltado la elección para que el PAN gobernara Baja California, sostuvo que haber negociado la llegada del PAN a ese estado del Bajío fue un acierto para la paz social...” lo dicen ahora suavemente para no abrir cicatrices.



Y traigo esto a colación porque la prensa de ayer nos dio la noticia de que una priista enjundiosa y arraigada en León, deja el partido tricolor.



Así se consigna en medios: La ex alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, anunció que renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI), fuerza que representó como regidora, diputada local, federal y como presidenta municipal.



Después de 25 años de militar en el PRI, Botello Santibáñez, explicó que tomó la decisión porque “no estoy de acuerdo en cómo se han manejado las cosas en la dirigencia nacional y sobre todo en la dirigencia estatal del partido”.



Bárbara Botello fue la primera mujer en gobernar León —en el periodo 2012-2015—, y en arrebatarle el poder al Partido Acción Nacional (PAN).



En la elección del año 2012 derrotó al candidato panista, Miguel Ángel Salim Alle, cuyo equipo lanzó una campaña contra Botello con espectaculares con imágenes de la muñeca Barbie que decían: “Las Barbies son para jugar (...) no para gobernar”, y “Las Barbies son para jugar, tu seguridad, no”.



En ese contexto, recordó: “En el 2012 logramos un triunfo histórico que fue la mejor noticia para el priismo en mucho tiempo, no solo en Guanajuato si no en el país”.



“Nadie le ha regalado nada en su vida política, así que se va con la cara en alto por haberse entregado al 100 por ciento al PRI...”



Los tricolores que aún quedan en Guanajuato, seguramente la extrañarán...



3.- Va la de arena: El día de ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en reunión “para hechos”, determinó “...que las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no se podrán difundir de manera íntegra en los estados de Coahuila e Hidalgo, a partir del 5 de septiembre próximo, ya que es la fecha en se inician las campañas electorales.



Con el voto en contra de los “nuevos consejeros” [y qué esperaban], el tema fue avalado como parte de una adenda que se circuló desde el martes por la mañana, en la que se plasmó un acuerdo para determinar qué campañas de propaganda de los gobiernos estatales, ya no se podrán transmitir por la etapa de proselitismo.



La consejera Carla Humphrey [de las nuevas] llamó la atención para argumentar sobre el hecho de que el resolutivo concernía [según su punto de vista] a la propaganda de los gobiernos estatales, y no a “las conferencias mañaneras”.



Sin embargo, Lorenzo Córdova, Consejero presidente del INE, recordó que la Constitución General de la República establece que en las campañas electorales, no está permitida la promoción gubernamental y que “las conferencias mañaneras” se convierten en ellas, [campañas electorales] debido entre otras cosas, a que se habla en las mismas, de logros de gobierno. Así de simple.