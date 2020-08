Somos primer lugar en dengue

“El que se lleva se aguanta”

Eric Cisneros a Bertha Malpica

Si no fuera suficiente con la presencia entre nosotros de la mortal epidemia del Covid-19, ahora tenemos otra cuyo avance se apronta gracias a la falta de prevención de las autoridades que, en esta ocasión, no han realizado ninguna campaña de descacharrización, y menos han quitado los herbazales donde se reproduce, por miles, el mosco trasmisor de esa enfermedad.Nos referimos al dengue, la enfermedad infecciosa causada por el virus del mismo nombre que es transmitida por mosco Aedes aegypti que transporta en su organismo cuatro tipos del virus de dengue. Esta infección, como es sabido, causa síntomas gripales y, en ocasiones, evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, llamado dengue grave o dengue hemorrágico.Según las enciclopedias, en la actualidad, más de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer la enfermedad. La prevención y el control del dengue dependen exclusivamente de las medidas eficaces de lucha contra el vector transmisor, el mosquito.El número de casos de dengue ha aumentado dramáticamente desde la década de 1960, con entre 50 y 528 millones de personas infectadas anualmente. Las primeras descripciones datan de 1779 y su causa viral y la transmisión fueron entendidas a principios del siglo XX. El dengue se ha convertido en un problema mundial desde la Segunda Guerra Mundial y es endémica en más de 110 países, entre ellos México. Aparte de la eliminación de los mosquitos, se trabaja en una vacuna contra el dengue, así como la medicación dirigida directamente al virus.¿Cómo ven mis queridos paisanos? El Covid-19 lleva en Veracruz 28 mil contagios y tres mil 700 defunciones, según cifras de la Secretaría de Salud, más casi seis meses de confinamiento para quienes nos cuidamos por padecer enfermedades crónicas que nos ponen en riesgo de muerte si nos contagiamos de coronavirus. A las angustias que estamos pasando ahora tenemos que agregar la presencia del mosquito del dengue que ya está presente entre nosotros sobre todo en una ciudad que está que ni mandada a hacer para que se reproduzca con cacharros por todas partes, baldíos en el abandono, parques, jardines, camellones y yerba crecida por todas partes, en una ciudad completamente sucia donde, a no dudarlo, habrá muchos casos de dengue en unos días.Uno de los pocos colaboradores honestos del alcalde Hipólito Rodríguez nos comentaba que el ayuntamiento no cuenta con personal suficiente para quitar la yerba porque no los quieren arriesgar al contagio del Covid, y los particulares no le quieren entrar por no pagar la mochada que les exigen, pero hay voluntad para contratar personas que quieran trabajar en esto, que se haga un programa en el que participen los vecinos de las calles con mayor problema de yerba crecida para que sean ellos mismos los que la corten a cambio de un dinero que se les pague, del que se tiene, porque sí hay, y así se resolvería pronto el problema antes de que se siga reproduciendo el mosquito y haya contagiadero... No está mal, falta que las autoridades le entren a resolver el problema de esta manera que, entendemos, es lo más práctico y rápido.En este momento, de acuerdo a estudios que hizo el IMSS, Veracruz está entre los tres estados con mayor número de casos de dengue.El senador morenista suplente de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a líder nacional de su partido, ha lanzado una seria advertencia al secretario de Gobierno, el señor Eric Patrocinio Cisneros Burgos, de denunciarlo, por las amenazas que acaba de lanzar en contra de la directora editorial del impreso más antiguo de México, El Dictamen, Berta Malpica, por una columna que publicó en sus páginas en la que se hacen cuestionamientos al funcionario de la 4T, experto en meter en problemas al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En un video que circula en redes y en declaraciones hechas a periodistas de diversos medios, Rojas Díaz Durán afirma que denunciará al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, por amenazar a la directora de El Dictamen, a quien define como una extraordinaria mujer y periodista, y a quien el secretario de Gobierno amenazó luego de que se publicara una columna en la que ponen en evidencia la calidad moral de Cisneros.En el escrito periodístico se menciona que el Secretario ya ni le toma las llamadas a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, "quien lo trajo de Baja California a Veracruz y ni conoce Veracruz".Alejandro Rojas acusa a Cisneros Burgos de ser un altanero hasta con el Gobernador."La amenazó, yo tengo las pruebas y ahora sí que a las pruebas me remito. Él está violando la Ley y la Constitución porque está coartando las libertades públicas y la máxima libertad que es la libertad de expresión. No la puede coartar y mucho menos amenazar a periodistas, porque ya bastante tenemos con tantos periodistas asesinados en Veracruz. Usted –le dice a Eric Cisneros- será el responsable de lo que le suceda a Bertha Malpica o a cualquier otro periodista por decir la verdad y además, por defender la libertad de expresión. Yo lo voy a denunciar", afirma contundente.El punto de reunión de cinco jóvenes el jueves 2 de julio fue en una barbería de la avenida Pípila, para viajar por 40 minutos, y llegar al negocio “Michelukas”, ubicado en la comunidad de Palo Gacho, municipio de Emiliano Zapata, a beber unas micheladas; se tomaron unas fotografías y, desde entonces, nada se sabe de ellos.Aquella tarde calurosa de verano, fue el último lugar donde se vio a los cinco jóvenes con empleos de mecánicos, conductor de taxi y de barbería, y de no haber enviado las fotografías a sus familias para avisar que ahí estaban, ni siquiera eso tendrían las víctimas indirectasA casi dos meses de su desaparición, la propietaria y el propietario del negocio se han negado a asistir a declarar ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y tampoco han proporcionado las videograbaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en el local. Se trata de los jóvenes Cedrick Abdiel Ramírez Aguilar, de 19 años, Iván Aurelio Aguilar Villa, de 26 años; Mario Figueroa Domínguez de 32 años; Iván de Jesús Sosa Lagunes, de 32 años, y Marco Javier Reyes con edad de 30 años, quienes se conocían porque sus centros de trabajo confluyen en la avenida Pípila, colonia El Mirador de esta ciudad, y por los cuales hay una Carpeta de Investigación 118/2020 en la FGE.Todos viajaban a bordo de un taxi de Xalapa hacia Palo Gacho el jueves 2 de julio, y las fotografías en las que aparecen fueron enviadas a sus familiares alrededor de las 17:00 horas; después, las horas pasaron y las familias sólo recibieron llamadas y más llamadas telefónicas para avisarles que no los encontraban, que si los habían visto, que si alguien sabía dónde estaban.A 56 días de la desaparición, las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) no avanzan, y no hay una declaración que precise los hechos ocurridos esa tarde, porque la dueña del negocio de las Michelukas se negó asistir a declarar, tras obtener un amparo, con la representación de tres abogados defensores.Quince días después de que desaparecieron los cinco jóvenes, el taxi de Xalapa que manejaba Mario Figueroa fue abandonado en un camino de terracería de Chichicaxtle, municipio de Puente Nacional, a unos 20 kilómetros de dónde se ubica el negocio de Michelukas. Lamentablemente, expresaron los familiares, no se pudo conocer de las huellas dactilares que había dentro del taxi y en la carrocería, dado que no se respetó la cadena de custodia, porque el automóvil fue arrastrado por una grúa, y quedó a disposición de la FGE, donde no han hecho nada por investigar el paradero de sus familiares.Ahora sabemos que Emilio Lozoya Thalmann es compadre de Andrés Manuel López Obrador. AMLO es padrino de bautizo de Jesús, uno de los dos hijos de Emilio padre, de ahí que Emilio Lozoya Austin reciba el trato privilegiado que le dan y haya decidido traicionar a Peña y compañía. Entre compadres te veas.