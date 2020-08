Cisneros advierte 'traiciones'

En su desafortunada confrontación con el diario El Dictamen, el secretario de Gobierno Eric Cisneros trató de sacudirse el estigma de “traidor” que en una columna política del periódico porteño le endilgaron, pero en la respuesta que el funcionario dio por WhatsApp a la directora ejecutiva Bertha Ahued Malpica advirtió sobre las traiciones que provendrán de algunos militantes de Morena.



“El tiempo dirá quién es traidor”, reviró Cisneros Burgos, de quien el diario porteño dijo que “ya desde hace un rato” habría roto “con su madrina Rocío Nahle García, secretaria de Energía”, a la que supuestamente ya “ni le contestaba las llamadas ni los mensajes”, y que además “estaría fingiendo estar peleado con los Yunes, pero en realidad tiene alianza con ellos.”



El aparente distanciamiento de Cisneros con Nahle comenzó a percibirse por el supuesto maltrato que el secretario de Gobierno ha dado a los aliados políticos de la fuerte aspirante a la gubernatura de Veracruz para 2024.



El pasado 14 de agosto, por ejemplo, Cisneros tuvo un ríspido encuentro con el diputado federal porteño Ricardo Exsome durante una reunión con directivos de la planta cementera “Moctezuma”, en Apazapan.



Exsome, a quien Nahle apoya para la alcaldía de Veracruz que actualmente detenta el panista Fernando Yunes Márquez –hijo del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien según la versión de El Dictamen pretendería reelegirse el año próximo en la presidencia municipal–, fue “borrado” de las fotografías que difundió Cisneros en sus redes sociales, según publicó en su edición del 15 de agosto el diario porteño Notiver, el cual señaló que el funcionario destacó su visita a la cementera pero sin mencionar al legislador federal de su partido.



“Fuentes consultadas indican que la molestia del secretario derivó porque el diputado no estaba invitado a la reunión y llegó de último momento con una encomienda ordenada desde la Ciudad de México.



“Se desconoce cuál era la intención de la PMA (Procuraduría del Medio Ambiente) y de Cisneros en esa planta cementera, pero con la llegada de Exsome todo quedó en una visita de cortesía para ‘el cuidado del medio ambiente’”, publicó el periódico jarocho.



A principios de agosto, Nahle viajó a Veracruz para reunirse con el gobernador, conversar con empresarios locales de la industria de la construcción acerca de los proyectos de la SENER, y para tirar línea a favor de Exsome para la alcaldía porteña, quien casualmente comenzó a difundir un video en el que aparece con un monigote del presidente López Obrador, cuya voz, idéntica a la de AMLO, expresa lo siguiente: “Ya están reunidos los asesores, los siete magníficos, que están trabajando ya en las coordinaciones aquí en Veracruz. Por cierto, quiero decirte Cuitláhuac, ya estamos aquí trabajando con Ricardo. Y a ver cuándo me das unos minutos, te traemos varias ideas, cómo reforzar la campaña. Esta vez se los digo: ‘los Yunes nos la van a pelar’. Saludos. Échenle ganas y pórtense bien, los estoy vigilando.”



SEFIPLAN: ‘FAVORCITO’ A CISNEROS



Vaya “favor” que la Secretaría de Finanzas y Planeación le hizo al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, pues en pleno escándalo mediático por la supuesta “amenaza” que el hombre fuerte de la administración del gobernador Cuitláhuac García hizo a la Directora Ejecutiva del diario El Dictamen, Bertha Ahued Malpica, coincidentemente este mismo miércoles a la Dirección de Recaudación dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Sefiplan que encabeza José Luis Lima Franco se le ocurrió requerir para una diligencia fiscal a doña Bertha Malpica Martínez, representante legal de esta empresa periodística y madre de Ahued Malpica.



El citatorio número MI-ISE-0361-2020 está firmado por Darío Hernández Zamudio, director de Recaudación.



¿Mera coincidencia o a poco tratan de amedrentar a las ejecutivas del periódico porteño?



Por lo mientras, los diligentes subordinados de Lima Franco ya pusieron en duda las palabras del titular de la SEGOB, quien a raíz de este incidente publicó en sus redes sociales que “en el desempeño del servicio público siempre me he conducido con respeto a la libertad de expresión y de información, entendiendo que son derechos humanos inalienables de todas y todos, de periodistas y directivos de medios de comunicación, aun cuando califican sin atino (sic)”.