1.- Sacando fuerzas de su flaqueza, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional rompió la barrera del silencio y advirtió hoy que “no aceptará migajas: O presidimos el año completo de trabajo parlamentario [en el último tramo largo de los actuales diputados] o no [lo] presidimos; la dignidad y el honor está por encima de cualquier cargo”, [sopa en viernes] mientras que el coordinador de Morena, Mario Delgado, [haciéndose Lolo] sostuvo que a la alianza con PT, PVEM y PES “no la va a dividir ningún cargo” Y, agregamos, menos en tratándose de colaborar con el PRI.



Agregó, engallado con rumbo a la Presidencia de Morena: La alianza con esos tres partidos y Morena “está más fuerte y sólida que nunca”, expresó, en el contexto de la disputa por la presidencia de Mesa Directiva para el último año de la cámara.



Este jueves, al inaugurar la reunión plenaria del PRI el coordinador priísta en San Lázaro, René Juárez Cisneros, se refirió a comentarios que, explicaron fuentes de la bancada, “ha hecho informalmente la del PT [el impresentable Gerardo Fernández Noroña] respecto de que ambas bancadas compartan seis meses cada una la titularidad de la cámara."



Debe recordarse que el acuerdo fundacional [al inicio de sus funciones] de la 64 Legislatura, se definió que, en el primer año la mesa sería presidida por Morena, el segundo por el PAN y el tercero por el PRI y, además, René Juárez acotó que hasta hoy su bancada es la tercera fuerza en San Lázaro, y por lo tanto, le corresponde esa posición.



Lamentó que dos factores, impulsados por “ya saben quiénes, hayan influido de manera directa para dificultar que el tricolor presida la cámara: La maquinada animadversión y odio hacia su partido, por la cadena de corrupción develada por Emilio L., que ni siquiera es Priista, y la renovación de la presidencia de Morena ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación."



Y como se sabe, Mario Delgado, está adelante en las preferencias para presidir aquél partido y “no le suelta la cola al puerco”.



Abundó con seriedad y molestia: “Esto ha influido en las prioridades políticas de Mario, lo cual es natural y normal; sin embargo, les informo que he mantenido por mi lado y en coordinación y comunicación permanente con el presidente del partido, [el PRI] comunicación con Mario y con todos los personajes relacionados con ese proceso, dentro y fuera de los partidos.



El ex gobernador de Guerrero, René Juárez, sostuvo que el PRI es factor de reconciliación, no de confrontación, como ya lo ha demostrado.



“Lo cierto también es que para presidir la Mesa Directiva se requiere el voto de, bien se sabe que, en términos de ley, se necesitan las dos terceras partes de los votos de la Cámara de Diputados, y eso acontecerá el próximo 31 de agosto."



Dijo, sin poses ni risa alguna: “...que a su bancada no la espantan con el petate del muerto, de que ya tengo tantos, que ya vienen otros tantos, que ya compramos tantos más, que ya tenemos guardados, pero no los queremos dar a conocer otro bonche, que ya se me fue un tanto y al final no hay ningún tanto". Hoy seguimos siendo la tercera fuerza política.



2.- Y siguiendo con el PRI, en una nota perdida en medios, pero importante en el boletín del tricolor, anuncia: RENUEVA PRI COMISIÓN NACIONAL DE PROCESOS INTERNOS



La Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se reunió esta tarde [ayer], para dar a conocer la propuesta para renovar a los integrantes y la presidencia de la Comisión Nacional de Procesos Internos de este instituto político para el periodo estatutario 2020-2023.



El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno, reconoció la labor destacada de Augusto Gómez Villanueva [con quien coincidí alguna vez en San Lázaro] y agradeció aceptara la titularidad de la Comisión Nacional de Procesos Internos, en sustitución de Rubén Escajeda Jiménez.



Además, informó que dicha Comisión “quedará integrada por once propietarios, de los cuales seis son mujeres. Y de los seis suplentes, cuatro son mujeres. Observando con claridad, compromiso y convicción el principio de paridad de género”.



Recordó que están por iniciar, en los próximos días, las elecciones del 2020; los procesos electorales en los estados de Coahuila e Hidalgo, a las que calificó como “inéditas y marcadas por el contexto extraordinario que hoy, nos impone la pandemia, la crisis sanitaria”.



P.D.-¿Quién decide en Morena?