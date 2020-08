No hay persecución a medios: Sefiplan

“Por el bien de todos, primero

el PRI; son los mejores aliados”

AMLO

La controversia que armó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, con la directora del periódico El Dictamen, Bertha Ahued Malpica, a quien en su burdo lenguaje y con su escaso tacto el funcionario advirtió: “El que se lleva se aguanta así es esto saludos”, lo que a todas luces es una amenaza directa a una dama y a la libertad de expresión, se concatenó con otro asunto de tipo fiscal que generó la percepción de una venganza oficial en contra de un medio de comunicación.Este vergonzoso suceso (la clara amenaza del secretario Cisneros a la directora de El Dictamen, Bertha Ahued Malpica) coincidió, de manera desafortunada, con el inicio del programa de recaudación sobre adeudos del impuesto a la nómina de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la cual había enviado, desde antes de la amenaza del secretario a la propietaria del mencionado medio de comunicación, requerimientos a mil 500 contribuyentes entre ellos al Decano de la Prensa Nacional, invitándolos a que se pongan al corriente.El Subsecretario de Ingresos de la Sefiplan, Ricardo Rodríguez Díaz, nos explicó que la dependencia había iniciado este mes de agosto un programa de recaudación de adeudos del impuesto a la nómina del ejercicio 2019 y anteriores, pero la cita al mencionado medio de comunicación no tiene nada que ver con las actitudes del secretario hacia los medios.Rodríguez Díaz negó que se trate de una persecución en contra de un medio de comunicación, como lo planteó un diario del Puerto de Veracruz que se vio requerido del pago por adeudos del impuesto a la nómina.“No va dirigido a ningún contribuyente en específico, es un requerimiento a un universo de mil 500 contribuyentes morosos, que no hayan presentado sus declaraciones o no hayan hecho el pago de sus impuestos sobre nómina del periodo 2019 hacia atrás”, dejó en claro el Subsecretario de Ingresos.Se nos hacía muy raro que una dependencia como es la Sefiplan, con un titular que ha mantenido una actitud respetuosa, seria, responsable con los representantes de los medios de comunicación, con todos en general, como es José Luis Lima Franco, se prestara a hacerle un favor de este tamaño a quien ha hecho todo lo contrario con los periodistas a los que abiertamente detesta, dando siempre motivos para la crítica por su falta de oficio político, excesiva arrogancia y torpeza.Volviendo a la rectificación que hizo Rodríguez Díaz sobre la supuesta venganza del gobierno por la crítica que le publicó El Dictamen a Eric Cisneros, se nos aclaró que el representante de ese medio de comunicación fue requerido para ponerse al corriente en el pago del impuesto sobre la nómina, como se hizo con otros contribuyentes y que en estos mismos días están siendo notificados.“Estamos haciendo un programa de recaudación –insisitó el Subsecretario. Este programa está dirigido y consta principalmente de impuestos estatales, del impuesto sobre nómina en específico; estos programas se hacen una o dos veces al año. En este año, derivado de la contingencia sanitaria, no lo habíamos hecho; este programa consta de mil 500 requerimientos de declaraciones omisas del año 2019 hacia atrás, de contribuyentes que no declararon o no hicieron el pago del impuesto sobre nómina. Pudiera ser que se notifique algún requerimiento a quienes tengan estas inconsistencias en los próximos días, dentro de estos mil 500 requerimientos que vamos hacer de manera mensual”.El programa de recaudación que inició este mes de agosto y concluye en el mes de diciembre, continuará y se prevé que notifiquen de manera mensual mil 500 contribuyentes estatales que enfrentan adeudos.En este sentido, el funcionario de Sefiplan fue muy claro al definir: “la Ley se aplica a todos por igual y no está sujeta a posibles conflictos entre el contribuyente y un servidor público, sea quien sea y del nivel que sea, el requerimiento es parte del programa de mil 500 más que están siendo notificados”.Con el mingo... ¡a la buchaca!, la bola ocho.No puede ser de otra manera, ante la indiferencia de las autoridades policíacas y en ocasiones con su complicidad, por todo el territorio veracruzano se cometen a cada rato y todos los días, delitos en contra de los ciudadanos quienes desesperados optan por la última alternativa: armarse y enfrentar ellos mismos a la delincuencia que les viene robando lo poco que tienen, que secuestran, que los ejecutan si no pagan lo que les piden y que los hacen sus víctimas gracias a la impunidad de que disfrutan.Esa es una triste realidad que no se puede ocultar queriendo hacer creer que los grupos de ciudadanos organizados en autodefensas son organizaciones delictivas.Este fenómeno se viene presentando en los municipios que se encuentran alrededor del Pico de Orizaba, como Calcahualco, donde nuevamente decenas de personas en camionetas, con el rostro cubierto y con mantas identificándose como autodefensas, volvieron a aparecer, provenientes de las comunidades de Vaquería y Nuevo Jacal donde han sido asoladas por la delincuencia.Calcahualco es un municipio de más de 12 mil habitantes, en la zona alta del estado; los pobladores de esas comunidades se dedican a la tala de árboles. Desde hace unos meses, las familias Sandoval y Marín mantuvieron una disputa por la actividad de la tala, lo que ha generado diversos enfrentamientos en donde la autoridad municipal y estatal fue rebasada.Nuevo Jacal y Vaqueria se encuentran cerca de reservas importantes de árboles maderables. Las personas identificadas como autodefensas argumentan que los delitos no cesan en su territorio por lo que harán justicia por su propia mano para cuidar a sus familias y sus tierras de cultivo. La autoridad estatal los tiene en el abandono.Y tienen razón, están desesperados porque, como dicen, sus vidas y las de sus familiares están en peligro, las autoridades no hacen nada por combatir la delincuencia que los acosa y ante eso no hay de otra sino armarse y defenderse.Hace unos días, en un recorrido realizado en la cabecera municipal de Aculzingo, el controvertido secretario de gobierno Eric Cisneros, aseguró que no se permitirá que grupos se denominen autodefensas.El funcionario estatal acudió al sitio, Acultzingo, donde un grupo de autodefensas sostuvo una reunión que resultó contraria a lo que manifestó en su momento el secretario de gobierno, quien había descartado por completo la presencia de estos grupos. El secretario realizó su visita a la cabecera municipal y recorrió algunas vialidades del municipio de Acultzingo y se pronunció respecto a la aparición de las autodefensas que se videograbaron y subieron a las redes ese material que probaba su existencia.Eric Cisneros lanzó su perorata: “Lo que yo quiero decirle a todos nuestros paisanos veracruzanos, que no vamos a permitir ni aquí ni en ningún lugar que alguien se denomine autodefensa, en Veracruz vamos hacer cumplir la Ley para todos”.Advirtió que si se encuentra a algún grupo en posesión de armas, drogas, municiones o que se promocionen, serán detenidos y presentados ante las autoridades e insistió que el tiempo de impunidad terminó.“Hay leyes, autoridades y por lo tanto vamos hacer cumplir la Ley para todos, vamos a seguir caminando para que toda la población, los Veracruzanos vean que en Acultzingo y en todas las regiones de Veracruz se hace cumplir la Ley”.A pesar de esto, hay que destacar que en esta zona, en la Sierra de Zongolica, en municipios como Soledad Atzompa las autodefensas han existido como una forma de organización comunitaria; como tal, los pobladores no se denominan autodefensas pero se mantienen alertas para actuar en caso de presentarse alguna situación.En los pueblos serranos, las autodefensas no cuentan con armamento de alto calibre, sus armas pueden ser incluso palos y rocas, más aún la unidad que existe entre los habitantes para frenar la violencia que alcanza a los pueblos indígenas.Las campanas de la iglesia, los chiflidos en la montaña y su lengua materna, son los medios que utilizan para buscar la justicia ante robos, extorsiones, secuestros y otros delitos de los que han sido víctimas los habitantes de la Sierra.Qué necedad perder el tiempo preguntando si se quiere, o no, que se enjuicie a expresidentes: ¡Adelante!, todos aplaudiremos que los enjuicien pero que no nos quieran dar atole con el dedo mientras llega la elección. AMLO tiene que cumplir con su compromiso de hacer justicia sin andar preguntado nada.Escríbanos a [email protected]