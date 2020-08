'De verdad', no hay censura, dice AMLO

No tuvo que ver con el caso de El Dictamen sino con un tuit de Felipe Calderón, pero la coincidencia sirvió para que el presidente Andrés Manuel López Obrador reiterara ayer que su administración es respetuosa, “de verdad, de manera auténtica, de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular”.



Como consecuencia de ello, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, repercutió en su cuenta de Twitter que el Gobierno de México “no censura a ningún medio ni a periodistas”.



El expresidente Felipe Calderón había publicado en su cuenta de Twitter su preocupación de que Carlos Loret de Mola fuera despedido de Radiópolis por el pleito entre sus propietarios. Dijo que si sucedía “se confirmará el perfil autoritario, antidemocrático e intolerante de este gobierno”.



De gira por Nuevo León, en Apodaca, en su conferencia de prensa matutina, el presidente aseveró que mienten quienes acusaban censura o represión en su gobierno, “como si ocurría antes”.



Dijo que antes sí había represalia y censura, “tan es así que desde el presidente Madero no se ataca a un presidente de la República como ahora, y no se persigue a nadie, no hay represión, se ejerce con libertad la libre manifestación de las ideas, y es importante que exista la oposición porque así es la democracia, son los contrapesos”.



Prefiere diferencias a pensamiento único



En su diálogo con los periodistas, hizo alusión a las diferencias que ha venido teniendo con el gobernador nuevoleonés, Jaime Rodríguez Calderón, y entonces expresó que son preferibles a tener un pensamiento único propio de las dictaduras.



De entrada, en su conferencia manifestó que la democracia es pluralidad con la oposición, con el derecho a disentir, con las libertades. "Entonces, sí puede ser que tengamos diferencias, pero también hay coincidencias, sobre todo en lo que tiene que ver con el interés general, lo que tiene que ver con el bienestar de nuestro pueblo".



Cisneros dice que no tiene problemas con El Dictamen



En Xalapa, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, declaró que no tiene problema con algún medio de comunicación, en clara referencia al diario El Dictamen que lo señaló de haber amenazado a su Directora Ejecutiva, Bertha Ahued Malpica.



Al asistir a una actividad en la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA) fue abordado por los reporteros, a los que dijo que siempre se ha conducido con respeto a la libertad de expresión.



Negó alguna agresión a El Decano de la Prensa Nacional “y menos a una mujer”.



Pero Finanzas inicia cobro requiriendo al periódico



El secretario de Gobierno aclaró y ya se deslindó, pero aunque el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Ricardo Rodríguez Díaz, dijo que no hay ninguna persecución contra el diario del puerto jarocho, no deja de causar recelo que haya iniciado un cobro de adeudos con el periódico y no con otro de los 1,500 contribuyentes pendientes de pago.



El funcionario anunció que este mes se inició el programa de recaudación de adeudos del Impuesto a la Nómina del ejercicio 2019 y anteriores, pero muy extrañamente no notificó al medio sino hasta que apareció una crítica al secretario Cisneros Burgos, lo que se interpretó como un acto de represalia.



“Y quiero recalcar que no hay dolo ni presión, hay un ejercicio responsable y transparente de la ley para evitar omisiones en la obligación de todos los contribuyentes y estos requerimientos tampoco significan una instancia final para el contribuyente, por el contrario, se hacen para que ellos puedan atender de manera oportuna y evitar problemas más grandes en el futuro”.



Que se cumpla la ley, sí, pero ojalá y no se tome como un arma de presión contra los medios, los cuales están incluidos en los requerimientos, según dijo. En Veracruz, desde diciembre de 2016 se dejó de contratar publicidad oficial con casi todos los medios del Estado, los que han venido sobreviviendo a duras penas y muchos enfrentan adeudos por falta de ingresos no porque no quieran pagar.



El recurso de Rodríguez Díaz podría servir para presionar a los medios a favorecer la causa política del gobierno, lo que atentaría contra la vida democrática del Estado y se afectaría la pluralidad política reflejo de la diversidad de Veracruz.



Adentro también guerrean a Eric



La coincidencia de la denuncia de El Dictamen contra Cisneros y “el apretón” de Finanzas contra el periódico puede ser parte de la lucha por el poder que se está dando dentro de la administración cuitlahuista.



Versiones de personas enteradas dicen que funcionarios cercanos al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, sostienen una lucha interna por desplazar a Eric Cisneros de la toma de decisiones y quitarle poder, pues lo señalan de causar problemas al titular del Ejecutivo tomando decisiones equivocadas o haciendo declaraciones que generan mucho ruido en contra.



Ellos habrían influido para presionar al medio con la notificación a fin de que se culpara al secretario de Gobierno de ser represor y debilitarlo políticamente.



El presidente López Obrador ya dejó claro: “De verdad”, no hay censura.



Retirar publicidad, otro tipo de represión



Sobre el tema, el portal alcalorpolitico.com publicó ayer un editorial que tituló “PRENSA: Libertad total” en el que señala otra forma de represión. Lo reproduzco:



“Cuando un político actúa fuera de la ley o inclusive, en contra de la ley, para no ser juzgado por los ciudadanos, intenta acallar a los medios de comunicación y lanza advertencias a los reporteros o a los directivos y, si no logra amedrentarlos, pasa a la represión retirando la publicidad que genera su oficina o las dependencias hasta donde alcanza su poder a fin de acallar al medio.



Cuando el funcionario es un político real, conocedor del servicio público, del bien común y del poder de la negociación, para empezar no actúa a espaldas de los intereses del pueblo y en esa ruta, nadie se equivoca, pero, hay ocasiones en que la opinión pública no entiende un proyecto o los verdaderos ‘adversarios’ quieren generar un clima adverso a los proyectos del Gobierno, entonces el político negocia, convence, logra su objetivo y el pueblo abre los ojos y reconoce a los eficaces, como los políticos sabios que ha tenido Veracruz en algunas ocasiones.



Quienes ejercemos el periodismo hace por lo menos medio siglo (y algunos más) ya nos sabemos todos los caminos de la represión y también hemos aprendido a ser cautos, a esperar a que aprendan los políticos pero los que llegan con alma de represor siempre existirán y creen que todos los periodistas son débiles y asustadizos pero no, ya hemos padecido a muchos y aprendido a ejercer la libertad de expresión, a pesar de advertencias, amenazas y recortes”.



Lector, pasa buen fin de semana. Recuerda que en las grandes ciudades cerrarán vialidades, que los contagios por la pandemia no ceden y que, por si faltara algo, están previstas fuertes lluvias.