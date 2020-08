El nuevo periodismo moreno

“Estamos tan mal que AMLO tiene

que dedicarse a vender cachitos de lotería”

Yo

Para quienes hemos ejercido el noble oficio del periodismo por muchos años, cuyos principios y el compromiso social que adquiere un periodista cuando ejerce la profesión nos enseñaron en la universidad o en un medio importante, resulta muy preocupante lo que el diputado local de Morena, Eleazar Rubio Aldarán, pidió a los periodistas: no indagar crímenes sino limitarse a informar los hallazgos de las autoridades ministeriales.El retrógrado señor no se quedó en una atolondrada recomendación, no, esa fue parte de los argumentos que presentó en una iniciativa para volver a crear la pena por difamación en la Ciudad de México. El diputado expuso que los periodistas no deben realizar investigaciones por su cuenta sobre hechos delictivos."Su labor es exclusiva de informar, no realizar investigaciones o diligencias para resolver una carpeta investigación", rebuznó Rubio Aldarán.El morenista señaló que el trabajo de los periodistas debe ser investigar y replicar lo que las autoridades encuentren derivado de sus investigaciones, no más.Según este señor, el trabajo de los periodistas consiste solo en “investigar lo que hace la representación social en la carpeta e informarlo, siempre y cuando no afecte la investigación, y la información debe ser veraz", dice la iniciativa."Eso no significa que se les coarte el derecho de informar, sino que deben ser cautelosos con lo que informan para que no le favorezca al imputado y sirva para enterarse que ya están cerca de él y con ello se sustraiga de la acción de la justicia"La iniciativa de Eleazar Rubio Aldarán, que fue turnada a comisiones, prevé una pena de 2 a 5 años de cárcel y una multa de hasta 86 mil pesos a quienes difundan noticias falsas.Un nuevo intento de crear una ley mordaza, que surge de la inspiración de un representante popular morenista que, seguramente, no tiene idea de lo que es el ejercicio de la libertad de expresión en una sociedad democrática, completamente distinto a lo que pregona su líder máximo el presidente Andrés Manuel López Obrador.Aquí en Veracruz estamos resintiendo un fenómeno muy semejante con intentos por acallar el trabajo periodístico que cumple con un compromiso social, que denuncia lo que está mal con la finalidad de que se componga y de que los líderes sociales, funcionarios públicos y representantes populares cumplan con sus obligaciones en forma honesta, pregonando esa honestidad con el ejemplo. No les parece que se ejerza la crítica y se escudan en algo que también es cierto, los intentos de extorsión de parte de delincuentes que se valen del periodismo para atracar.El gobernador Cuitláhuac García Jiménez asegura que hay medios de comunicación –y no le falta razón- que publican notas o columnas en su contra porque buscan presionarlos para tener convenios millonarios, una evidente extorsión. “Independientemente de cómo sean, nosotros tenemos que aguantar vara, y ser respetuosos; claro, algunos medios aprovechan esta libertad para presionarnos, insultarnos, decir mentiras, para que tengamos convenios más allá de lo que nosotros podemos, por encima de eso el respeto a todos los medios de comunicación, es una convicción personal”, comentó.Asegura que en su administración ya no hay trato preferencial hacia algún medio de comunicación, sino que a todos se les da un trato parejo, por más que nos presionen y nos exijan convenios millonarios. El gobernador volvió a aclarar que solo se contrata publicidad en medios de comunicación para dar a conocer las estrategias de gobierno.“Muchos se quedaron acostumbrados que golpeando al Gobierno iban a ver cómo se arreglaban con dinero, pero lo siento en este Gobierno no, no nos vamos a dejar extorsionar”.Le faltó a Cuitláhuac incluir a los que también se quedaron acostumbrados a extorsionar mediante el elogio, a los que explotan la vanidad de los políticos como fue el caso de Fidel Herrera Beltrán, quien hizo inmensamente ricos a pseudoperiodistas y a charlatanes, todo porque dedicaban ediciones completas a elogiar al señor, esos hoy también son francotiradores de muy baja estofa que tampoco deben ser considerados por los morenos, de esos que no faltan, arrogantes, vanidosos, amantes del elogio fácil.La libertad de expresión, el periodismo, es la herramienta con que cuenta la sociedad para externar sus inquietudes y para denunciar abusos, mentiras y corruptelas de los malos gobiernos.Directora del Centro de Estudios Superiores de Martínez de la Torre, la doctora Evelin Dugas Salcedo cuenta con un reconocimiento social que en este momento nadie más lo tiene. Su trabajo en el medio docente y su participación en tareas de la Cámara de Comercio así como su conducta de ciudadana ejemplar, la convierten en la candidata idónea para ganar en 2021 la presidencia municipal de su natal Martínez de la Torre, donde cuenta con el apoyo de los martinenses en general que desean ver un rostro nuevo al frente de los destinos de su municipio en el que, como en otros muchos más, el PRI y el PAN han impedido el desarrollo de toda una comunidad por anteponer sus intereses personales.Recientemente, la doctora Dugas Salcedo se reunió en Martínez de la Torre con los líderes del nuevo partido político PODEMOS, Francisco Garrido, Gonzalo Morgado y el doctor Hilario Ruiz Zurita, para intercambiar impresiones. La doctora fue afiliada de inmediato al nuevo partido y ahí se comprometieron a apoyarla en el proyecto político de PODEMOS, para llevarla a la silla municipal en las elecciones del 2021: candidata habemus en Martínez de la Torre.En lo que fue su reaparición formal en el terreno político de Xalapa, tras unos meses de ausencia, el exalcalde Américo Zúñiga Martínez afirmó que el llamado Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se alimentó de los priístas que renunciaron al partido por creer en una esperanza de cambio, sin embargo, hoy están molestos y decepcionados. El partido en el poder no ha cumplido con ninguna de las promesas de campaña y las utilizó como engaño para llevarse a muchos priistas, dijo el político a quien extrañan en la comuna xalapeña donde hizo un gran papel.“Cuando el PRI se desfonda la verdad es que el camino es otras fuerzas como en este caso Morena, que se alimentó mucho de esos priistas que se fueron. Tenemos que ir por ellos porque hoy están enojados, porque hoy están en el entendido de que se robaron la esperanza, de que estuvieron engañados y de que no se ha logrado concluir ni una sola de esas promesas vanas que se hicieron”Con la seguridad que le caracteriza al externar sus puntos de vista, Américo confía en que para 2021 el PRI estará fortalecido y buscará recuperar a los militantes que se marcharon en busca de una esperanza con Morena. Y confiando en que Morena no tendrá peso para contender en las siguientes elecciones, asegura que el PRI en Veracruz buscará posicionarse de nueva cuenta como la primera fuerza política.El joven politólogo Gibrán Ramírez, quien busca convertirse en el dirigente nacional del partido en el poder, irrumpe para confrontar a las avejentadas “castas” de la izquierda, y no duda: el partido del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un desastre y, en los hechos, no existe: “Morena es un membrete sin vida”.–¿Por qué un membrete?, le preguntan en entrevista con Proceso.–Porque ha dejado de tener una vida orgánica. Su única vida orgánica se ha concentrado en pocos cientos de personas a lo largo del país, que dependen orgánicamente de las burocracias de la Ciudad de México y reproducen las pugnas.Ha sido también la conducta “patrimonialista” de los grupos de Morena, la que ha impedido una mínima institucionalidad, señala, cuya falta de programa y de propuestas sólo garantiza mayor deterioro: “Hace falta una renovación de las élites de la izquierda”.Con toda su vitalidad y preparación académica, curtido también en la esgrima verbal con la oposición y seguidor de López Obrador desde que tenía 14 de sus 30 años de edad –la mitad de su vida–, ha decidido ir por la presidencia de Morena: “Si no hay partido, hay que construirlo”.Hasta ahora, salvo esfuerzos aislados como el Instituto de Formación Política, Morena está en parálisis y con toda su militancia abandonada: “La única dirección política que recibe son las mañaneras del presidente”.Gibrán Ramírez afirma que quiere presidir Morena para convertirlo un partido político abierto, democrático y de izquierda popular, que construya su programa de abajo hacia arriba con base en “los dolores de la gente”.Explica: “Decía Jorge Eliécer Gaitán que la cualidad del dirigente, y ahí entraría López Obrador, tiene que ser procesar los dolores de la gente y devolverlos en forma de demanda política, y el programa del obradorismo se construyó así. Yo creo que lo entiendo bien”.Y alerta sobre un mayor deterioro de Morena: “Es un riesgo grave, muy grave. De la elección de la dirigencia y de la gestión de 2021 depende que esos tres rasgos se establezcan y se haga viable al partido o que la perredización domine y acabe convirtiendo a Morena, sin querer, en un sucedáneo del PRD”.La intervención del diputado Héctor Yunes Landa en la apertura de la reunión plenaria de los diputados federales del PRI, es lo más congruente que hemos escuchado. Define como prioridad del grupo parlamentario proteger la salud y la economía de las familias en el contexto de la pandemia del Covid19. “Tenemos un país en crisis. La prioridad deben ser las familias. Vamos a trabajar por un Presupuesto de Egresos que reactive el sector productivo (MiPymes) y el ingreso de los trabajadores. Debe ser un presupuesto que siente las bases de la recuperación económica de los próximos años y no pensando en las próximas elecciones”, aseguró el legislador veracruzano durante los trabajos parlamentarios concluyeron este domingo.A propuesta del diputado Yunes Landa, se incluyó en la agenda del día el aumento a los fondos federales destinados a la seguridad pública para el fortalecimiento de las corporaciones en los estados y los municipios. “Hemos visto que la estrategia de ‘abrazos’ y ‘no balazos’ ha llevado al país al peor escenario de violencia de su historia, aún en medio de la pandemia por el Covid19. Según las estadísticas, estamos viviendo el que sería el año más violento en la historia del país por segundo año consecutivo”.“La situación de emergencia sanitaria no es un estado de excepción. Debemos fortalecer el estado de Derecho y a las instituciones. Si queremos que prevalezca el Estado mexicano frente a la delincuencia organizada, es momento de asignar los recursos necesario para recuperar las tareas que se han abandonado.”Ese es un representante popular comprometido y responsablePor lo que más quieran paisanos y compatriotas, no se dejen llevar por el espejismo que representa estar en semáforo amarillo, impuesto por el cómplice de López Obrador, el doctor muerte Hugo López Gatell, tenemos que continuar con las medidas de prevención que en otros países han dado resultados como es el uso del cubrebocas, guardar la sana distancia, lavarse las manos a cada rato, no tocarse la cara y no asistir a eventos multitudinarios, si no tienes que hacer en la calle no salgas. Sólo así, con nuestro esfuerzo, lograremos algún día liberarnos de esta maldición que le cayó “como anillo al dedo” a El Peje, para justificar sus torpezas.Escríbanos a [email protected] | formatosiet [email protected]