1.- Así como declaró ayer por la mañana el presidente AMLO, en relación a la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, es como quiere escuchársele. Lo del César al César y lo de Dios a Dios. No otra cosa. Justicia a secas.



Ante la disputa por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados entre los partidos del Trabajo (PT) y Revolucionario Institucional (PRI), el presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó hoy a respetar las normas del Congreso de la Unión y rechazó las "maniobras por cargos".



Al ser cuestionado este lunes durante su conferencia de prensa matutina sobre el caso, “el mandatario advirtió que no se deben buscar “cargos a toda costa” ni hacer “cosas que a todas luces son indebidas”.



“Se debe actuar con rectitud, no estar maniobrando de última hora por los cargos. No es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Esto perjudica al partido que lo hace porque en este caso da argumentos al conservadurismo”, dijo el presidente.



En la pugna para presidir la Cámara en el año legislativo que empieza este martes, los petistas sumaron de última hora legisladores independientes y de otros partidos para tratar de convertirse en la tercera fuerza política en San Lázaro, violando con ello el acuerdo tomado al iniciarse las actividades camerales en el año 2018.



López Obrador indicó que, “...aunque es un asunto que corresponde al Poder Legislativo, sí puede opinar como ciudadano y como luchador social...”



“Creo que hay que respetar la legalidad y no hacer lo mismo de antes. Nada de maniobras por cargos, es decir, hacer cosas que a todas luces son indebidas. Se tiene que respetar la ley, el reglamento. Es como pasó hace un año y di mi opinión, y lo quiero y respeto mucho al licenciado (Porfirio) Muñoz Ledo, pero de acuerdo con el reglamento, el primer año la Presidencia del Congreso corresponde al partido que obtiene más votos o más escaños, que tiene más diputados”.



Agregó que “...el reglamento establece que la Presidencia en el segundo año legislativo es para el partido que obtuvo el segundo lugar en votos, y en este caso correspondió a Acción Nacional, pero recordó que “se quería modificar el reglamento, y como se tiene la mayoría, se puede, pero no se debe, porque la política es un imperativo ético”.



Recordó entonces que el tercer año, que es el que ahora se inicia, es para quien obtuvo el tercer lugar en votos (el PRI, de acuerdo con los resultados electorales). Insistió en que “así debe ser”.



Tras su exposición, López Obrador atajó que no se meterá más en este caso, y sentenció: “Yo creo que todo mundo entendió, fue claro” y remató que el colmo sería que la prensa le echara la culpa por el acomodo de los partidos políticos...”.



2.- Ya la hinchada del PRI reclamaba airada a su dirigencia y diputados. Al grito de “no se dejen pend..jos”, “péguenle en su ma...e al Noroña”, “tienen la razón y el derecho; les apoyaremos en todo lo que hagan, pero no se dejen...”



Y así respondieron los dirigentes y diputados priistas: Con el apoyo del PRD, sumaron cuatro diputados y llegaron a 50, a los que, seguramente, no llegarán los del PT de Noroña.



El coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, dijo que cuatro perredistas se les sumarían en su reclamo; ellos son “...son Antonio Ortega Martínez (hermano de Jesús Ortega Martínez), líder de la corriente perredista de Nueva Izquierda o de “Los Chuchos”; Guadalupe Almaguer, Abril Alcalá y Jesús Pool, quien apenas hace semanas dejó la bancada del Morena y volvió a su militancia perredista...”



La Mesa Directiva es el órgano desempeñará sus actividades en el periodo ordinario de sesiones que comienza el martes 1 de septiembre.



En los últimos días, el Partido del Trabajo (PT) ha pasado algunos legisladores a su bancada para superar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y así poder aspirar a la titularidad de la Mesa Directiva en la Cámara baja, algo que le correspondería al PRI pues en la elección de 2018, de cuyo resultado se tomaron los acuerdos: Primer año Morena; segundo año PAN, y tercero PRI, que se colocó como la tercera fuerza política del país en aquélla elección.



Con la adhesión de diputados que hizo el PT la semana pasada, creció de 43 a 47 diputados.



Según acuerdos firmados el 5 de septiembre de 2018 sobre la rotación y los turnos de la Presidencia de la Mesa Directiva, esta sería ocupada el primer año por la fuerza mayor, el cual fue Morena; el segundo año le toca a la segunda mayor fuerza (PAN), y este año le tocaría a la tercer fuerza, y al parecer, así será.



Y así fue: Dulce María Sauri Rianchi y Sara Rocha, a la Mesa Directiva...



3.- Durante muchos años, “los chicharrones” de Gerardo Sosa Castelán tronaban y duro, de manera tal, que siendo Rector de la Universidad Hidalguense, hasta llegó a considerarse aspirante a la gubernatura de aquélla entidad.



Era un “político consultable en Hidalgo”.



Pero nada ni nadie es eterno y ayer, de golpe “y porrazo” se le vino encima el mundo: Quien fuera presidente del Patronato de la Universidad Autónoma Hidalguense, el licenciado Sosa Castelán fue detenido por la FGR [Fiscalía General dela República] como presunto responsable de desvío de fondos federales por medio de contratos sin cumplimiento.



Sin embargo, el artífice de esta detención va a la cuenta de la UIF [Unidad de Inteligencia Financiera]



Se afirma que la base de la orden de aprehensión incluye presuntos delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y defraudación fiscal equiparada.



“...Desde el año pasado, la UIF anunció que estaba investigando a Sosa Castelán y al Patronato de la UAEH, que ahora dirige, luego de que detectó diversas operaciones financieras con bancos suizos.



Por ello, le aseguró 224 cuentas bancarias, ante lo cual el afectado promovió varios amparos, logrando solo desbloquear algunos fondos para permitir el funcionamiento regular de la universidad.



Sosa Castelán también promovió diversos amparos “buscadores”, para detectar si había alguna orden de aprehensión en su contra, sin embargo, esta estrategia no le sirvió para evitar su detención...”



Bueno, así están las cosas con don Gerardo...