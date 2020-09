Absurda consulta

“No hemos podido acabar con el

bandidaje oficial, admite AMLO”

Confesión

Nosotros consideramos como una ofensa a los mexicanos que se nos convoque a participar en una consulta pública para que le digamos al gobierno que encabeza el presidente López Obrador si enjuicia o no a los expresidentes de México, de Carlos Salinas de Gortari para acá, incluso al actual acusado de infinidad de pecados cometidos al amparo del poder del cual abusa un día sí y el otro también.No es posible que, para obedecer un mandato Constitucional, como es el de cumplir y hacer cumplir las leyes que emanan de nuestra Carta Magna, el presidente haya inventado una consulta, la cual hace creer a los ciudadanos que ellos también participarán, con su voto, en la decisión histórica de enjuiciar a los ladrones.Ya lo hemos preguntado y lo volvemos a hacer: ¿habrá algún mexicano, fuera de la familia de los expresidentes y sus cómplices, que no esté de acuerdo en que se les aplique la ley por tantas atrocidades cometidas estando en el poder, que afectaron grandemente la economía, la seguridad y la vida de los habitantes de este país?. Por supuesto que no, aunque no se esté de acuerdo con la forma de conducir el país del presidente López Obrador, en eso de castigar a los ex, estamos todos de acuerdo con él.Pero... ¿por qué la necedad de construir toda una estructura electoral en el país, que debió costar un dineral en tiempos de pandemia y miseria, para que los fanáticos de la 4T acudan a ratificar sus deseos justicieros a una urna, si todos queremos que eso se haga a la brevedad posible, con las pruebas que sobran para proceder de inmediato?¿Que se trata de una nueva forma de hacer las cosas?, pues que mal porque si la bandera para que llegaran al poder fue acabar con la corrupción, el primer paso que debieron dar era precisamente capturar a los pillos y encerrarlos para, así, con lo que se pudiera recuperar de lo robado, arrancar la reconstrucción del país, que es la esperanza de todos los mexicanos que aspiramos a tener una mejor forma de vida.Pero no, la pandemia, tal como lo dijo el presidente, les vino “como anillo al dedo”, la han usado para distraer de los problemas graves del país como es la inseguridad y la quebrada economía, y por despreciar sus efectos (del Covid-19) dejaron al país que se condujera a su libre albedrío sin siquiera organizar campañas de orientación sobre las medidas sanitarias que se requieren para evitar contagios, hoy ya las hacen porque estamos en la catástrofe de casi 65 mil muertes y medio país contagiado.Lo que se comenta entre amigos o en redes sociales sobre el proceder presidencial es que en efecto hay un pacto entre AMLO y Enrique Peña, para que Morena pudiera ganar la elección sin problemas, a cambio de impunidad, por eso es que los mafiosos dejaron a López Obrador pasar como en su casa, pero si esto fuera cierto, el presidente que encabeza la Cuarta Transformación se está perdiendo la oportunidad histórica de que se le reconozca como el gran estadista que llegó al poder, con el apoyo de todo un pueblo, para encabezar un verdadero cambio. Si ya está gobernando que se olvide de pactos y sandeces de esas y que anteponga los intereses de sus gobernados para hacer de esta nación un mejor país, lo que todos, morenos y no morenos, le aplaudiríamos.Pero no, la lista de frivolidades a las que dedica su valioso tiempo nuestro presidente es grande, y solo sus fanáticos justifican su comportamiento que nos ha llevado a vivir la peor tragedia de México en toda su historia, en solo dos años de gobierno... Pobres mexicanos, pobre país.Ante la terrible ola de violencia que azota al estado, urge que la señorita Verónica Hernández Giadáns se ponga a chambear y comience a dar resultados de su estancia en la importantísima dependencia donde la pusieron con calzador.Todo parece indicar que a Vero le importa un bledo lo que pase en la Fiscalía, y para muestra un botón: Hace ya un mes que renunció Martha Lidia Pérez a la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, por lo que esa área dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE) está acéfala, señaló Rosalía Castro del Colectivo Solecito."Con ella estábamos trabajando muy bien en cuestión de ver que todos los expedientes tuvieran ADN; teníamos una buena interlocución con ella". Y derivado de su renuncia, ahora los familiares de personas desaparecidas no tienen a quién acudir para darle seguimiento a los casos, pero a doña Verónica Hernández Giadáns, no la hemos escuchado pedir que se nombre a la nueva Fiscal Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, y diario en la entidad desaparecen más.La Fiscalía "está acéfala porque no han nombrado a la persona sustituta, y todo está estancado, no hay voluntad desde la Fiscalía General del Estado por solucionar este problema", dice doña Rosalía Castro.Cabe señalar que el 30 de agosto fue declarado el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), situación por la que este día se manifestaron familiares y colectivos de búsqueda en la "Plaza Lerdo" de la ciudad de Xalapa, justo enfrente de Palacio de Gobierno.Hoy veremos un segundo informe de nada. El mismo AMLO adelantó que la primera parte de su documento lo dedicará al combate a la corrupción de los ex funcionarios, nada del presente, obvio, y después a lo demás. Que obsesión pero, al mismo tiempo, cuánta impotencia presidencial para proceder. Así son los pactos entre mafiosos.