Encuestas al ojo del cubero

*Se incrementan reclamos

*Obispado y el daltonismo

*Cibernética inalcanzable



Presume el Presidente mexicano el que, en una encuesta internacional, fue considerado “como el segundo mejor presidente del mundo...” La primera interrogante surge si se puede otorgar valor a la opinión de un extranjero en torno al gobierno de una nación que obviamente no es su país, porque está claro que tales opiniones en favor o en contra, son el estilo “del buen cubero”, con la diferencia que la práctica del cantinero y la bebida van de la mano por años, mientras que los mandatarios en México sólo tienen a su alcance si acaso seis años y, sin que en la barra gubernamental prepare la misma receta día tras día.



Decir que un Presidente (de cualquier país) es el segundo mejor mandatario del mundo cuando el territorio donde gobierna, refiere escenarios demoniacos como es el ser una de las naciones de mayores índices delincuenciales en el mundo, así como de mayor número de secuestrados y desaparecidos, constituye el reflejo obviamente de calificaciones erráticas, las que no son extrañas en un mundo donde las noticias sensacionalistas, siempre han representado dividendos para grupos editoriales que viven (y muy bien) precisamente del sensacionalismo.



Es más, el creciente y cada día mayormente polémico reflejo del desplome en la economía, en la salud, e incluso en la estabilidad social, son referencias en parte de un mundo endémico que transita por circunstancias de elevado quebranto, pero es preciso señalar que el tema decreciente en los marcos de la economía de los mexicanos, ya se registraba “desde andenantes” de la presencia del Covid-19, las cifras se advierten en los propios expedientes de la estadísticas, tanto así que el año anterior lo cerramos en “menos dos” y, por lo mismo, en esos negativos panoramas iniciamos hacia la baja todas las proyecciones económicas en los inicios del pasado mes de enero, al tiempo que hoy ya nos acercamos al “menos 20”, o sea, iniciamos mal y en los meses siguientes las perspectivas económicas las seguimos incrementando pero en sentido adverso, o sea, en clara picada.



La verdad es que afrontamos hoy un país agudamente quebrantado en su economía, panorama socioeconómico negativo que se venía incrementando “desde andenantes” de la pandemia, tanto así que al arribar a México los efectos del coronavirus, en estos mismos espacios referí que pronto saldríamos de “guate-mala” para angustiantemente arribar al “guate-peor”.



Lo irrefutable es que los malos vientos sociales y económicos que hoy se pronostican sobre tierras mexicanas, ya se habían vislumbrado por especialistas tanto mexicanos como del exterior y, la verdad, desde enero ya se reflejaba que no sería un buen año para México, en esos marcos no contábamos con los demoledores efectos pandémicos, pero sí advertíamos la pandemia delincuencial, la tendencia improductiva y el impero de programas asistenciales en lugar recuperar y favorecer, en lo que fuera necesario, las rutas productivas.



Recuerdan aquella expresión de somos arquitectos de nuestro propio destino... A la que ahora podríamos sumar la de “cuando el destino nos alcance”.



Lo que se lee



1.- Todo Indica que los terrenos seleccionados por el actual Gobierno Federal donde se construye el nuevo aeropuerto de “Santa Lucía”, constituye en parte un área adoptada como cementerio por los ya extintos Mamuts, lo que podría o debería representar la posibilidad de un veto hacia la continuación de las obras, ello en opiniones de quienes son catedráticos y especialistas en la materia... No faltan quienes, en plan chusco por vía de las redes de internet, refieren que “de aeropuerto se convertirá en museo de dinosauros”.



2.- La reunión con integrantes de los medios de comunicación que sostuvo el ex diputado zongoliqueño Tomás López Landero, en donde llamó a la unidad de los cordobeses para afrontar los complejos panoramas que en lo económico castigan a la región central veracruzana, deja entrever la posibilidad o la intención del inversionista, de participar en la ya próxima contienda electoral para la renovación del Congreso de la Unión, ámbitos en los cuales todos los partidos políticos intentan arrebatarle el Control del Congreso al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y en el caso del Congreso veracruzano, al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez... Todo hace suponer la posible conformación de un solo bloque de varios partidos incluyendo posiblemente al PRI y al PAN, para contender en busca de un giro determinante que reduzca la fuerza de Morena en los ámbitos legislativos.



3.- Fuerte reclamo de los pescadores veracruzanos dirigido al Gobierno del Estado, por el nulo respaldo que el sector “de las redes que arrulla el mar” afrontan en estos duros tiempos pandémicos, que como agregado han convertido en “endémicos” a diversos y múltiples renglones de la economía veracruzana, al igual que prácticamente en todo el país y gran parte del mundo.



Es tiempo que ante el reclamo y para evitar efectos mayores, las autoridades estatales brinden especial atención a un sector de significativa importancia para la colectividad en lo general, no sólo de costas veracruzanas sino de amplia región del país, incluyendo la capital de los mexicanos, en donde existe reconocimiento hacia los productos marinos de orígenes jarochos.



Lo que se ve



Que en los templos y hogares se escuchan las expresiones del ameritado obispo de la diócesis orizabeña, Monseñor Eduardo Cervantes Merino, quien al dirigir un mensaje a la feligresía, externó que en esta época de la pandemia no se vaya a presentar el daltonismo y, bajo tales escenarios, se confundan los colores indicadores de niveles pandémicos, originando reacciones improcedentes por parte de la población.



Y la verdad sobre el tema, es que muchos mexicanos piensan que “las nuevas normalidades” últimamente se están aplicando en nuestro país, con más atención hacia la reactivación económica quebrantada por el aislamiento de la colectividad, que con el real y estricto apego a lo que expertos en ámbitos médicos recomiendan o podrían recomendar.



Es indudable que el “auto-aislamiento” ya identificado como: “Quédate en casa”, constituye una de las medidas más significativas para evitar contagios pandémicos, pero al detectarse que el aislamiento acrecentó el quebranto de la economía y, con ello extinguió las plazas laborales, en los ámbitos gubernamentales decidieron reducir las exigencias de calles solitarias, para ahora buscar otras alternativas que nos permitan el también desactivar la pandemia del desempleo y del quebranto económico... Al final de cuentas nos traen del dingo al tango y, lo que hoy estaba bien mañana podría ser calificado como error...



Es por todo ello que monseñor Eduardo Cervantes Patiño, fiel a los hábitos actuales de los pobladores de la hermosa Pluviosilla... Simplemente sonríe con optimismo, precisamente porque está en Orizaba.



Lo que se oye



Ahora resulta que al trasladar los programas educativos a los ámbitos cibernéticos, no sólo miles (¿o debería decir millones?) de niños no disponen de radios ni de computadoras, sino que también resulta significativo en los ámbitos del programa emergente, que de igual manera son muchos los maestros del sector público que no disponen de computadoras para preparar sus cursos apropiadamente.



Si Don Quijote de la Mancha y su inseparable Sancho, en las páginas de su extraordinaria historia toparon con la Iglesia, los maestros del sistema de educación pública de México, han “topado con la carencia de tecnología” tanto por parte de los alumnos como en los ámbitos magisteriales...



Ya se comenta que la primera transformación que debió aplicarse en los ámbitos magisteriales del sector público, debió de haber sido la tecnificación de los ámbitos educativos; hoy ante los efectos pandémicos que obligan a practicar la enseñanza por vía cibernética... Para hacer pan primero debe existir en las panaderías, harina, implementos y horno, si no la panadería no funciona y, lo mismo acontece con la educación cibernética, si en principio no se dispone de equipos, ni de la señal correspondiente, el proyecto inicia con agudas fracturas... Ahí la dejamos.