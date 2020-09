... México está dejando de ser el país del presidencialismo castrense, aquel en el que lo dicho por el presidente de la república era Vox Dei, o voz de Dios, en torno a lo cual existe una anécdota que ilustra el hecho, la cual se le atribuye a Luis Echeverría Álvarez, quien al preguntar a sus colaboradores “¿qué hora es?”, al unísono le respondieron “la que usted diga señor presidente”.Así era el presidencialismo en México y lo decimos en tiempo pasado, porque la cuidadanización de los mexicanos ha avanzado a grado tal, sobre todo en los dos últimos años, que ahora todo lo que diga el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, puede ser usado en su contra.Botones que sirvan de muestra “negrean” como se dice en la Cuenca del Papaloapan, sin embargo en esta ocasión mencionaremos el ejemplo de lo que Andrés Manuel López Obrador dijo en su rueda de prensa “mañanera” del viernes 15 de mayo, cuando una periodista le planteó que: “de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia contra la mujer pasaron de 19 mil 183 en enero a 26 mil 171 durante marzo” y que por ello le preguntaba la cuantía de los recursos económicos que el gobierno federal destinó para los programas de prevención de este tipo de violencias contra las mujeres.Con esa espontaneidad que le caracteriza, el presidente de la república respondió: “(...) El 90 por ciento de esas llamadas que te sirven a ti de base, son falsas, está demostrado y esto no es sólo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres, esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, sobre bombas. La mayor parte son falsas, pero esto dicho, informado por las mujeres del gobierno federal, la secretaria de Gobernación, la encargada del Instituto de Atención a las Mujeres, Nadine, que están preocupadas constantemente por este tema y atendiendo este tema”.Así, de botepronto, López Obrador quien siempre tiene otros datos, descalificó las cifras de su propio gobierno, las de la Secretaría de Gobernación y aseguró tajante que el 90 por ciento de las llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia contra la mujer eran falsas.... El decir del presidente se dio como bueno por haberlo expresado él, sin embargo, las integrantes de la organización civil “Equis Justicia para las Mujeres”, https://equis.org.mx/ presentó a través de la plataforma del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), una solicitud de información para que presidencia de la república les diera a conocer los documentos y las fuentes de información en las que se basó el titular del Poder Ejecutivo Nacional, Andrés Manuel López Obrador, para asegurar que el 90 por ciento de las llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia contra la mujer, eran falsas.... ¿Pero qué cree amable lector?, ante la petición de la organización civil “Equis Justicia para las Mujeres”, la presidencia de la república respondió en junio que no tenía la competencia para dar esa respuesta, o lo que es lo mismo, se declaró no competente para atender esa solicitud de acceso a la información.Al viejo estilo gubernamental, presidencia de la república “bateó” la solicitud argumentando en su respuesta que: “los sujetos obligados” para el caso, podrían ser: la Secretaría de Gobernación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, (SESNSP) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).... Pero que creen amables lectores, antes que finalizara el mes de agosto, por unanimidad, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales revocó la respuesta de la Presidencia de la República de declararse no competente para dar la respuesta a la organización civil “Equis Justicia para las Mujeres”, dándole 10 días de plazo para responder. ¿Qué tal?Por lo anterior amables lectores, es que abordamos en esta ocasión el tema del avance de la ciudadanización en nuestro país que está descontinuando el presidencialismo aquel de que los decires del señor presidente eran Vox Dei o voz de Dios.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar