No puede haber chanchullo en la UV

Desde que el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval) se encarga de la elaboración, aplicación y evaluación de resultados del examen de admisión de los aspirantes a ingresar a una de las carreras que ofrece la Universidad Veracruzana, automáticamente desapareció el ingreso por recomendaciones, de todo tipo, o la venta de lugares como se hizo durante muchos años.Eso nos tocó vivirlo desde la Coordinación General de Comunicación Social de nuestra Alma Mater, hasta donde hacían llegar listas de recomendados de los más destacados comunicadores o dueños de medios, a quienes se acostumbraba atender en esa deleznable petición de admitir a sus recomendados, a los que por cierto cobraban una fuerte suma de dinero a cambio de garantizarles el ingreso a la UV... cosas de lo que fue el “cuarto poder”.Eran tiempos en que recomendaban para ingreso a la UV, aparte de periodistas, diputados, funcionarios del gobierno, líderes sindicales, líderes estudiantiles (porros) y, obviamente, los mismos integrantes del equipo de colaboradores del rector en turno. Sin temor a equivocarme, eran más los que entraban por esa vía, la de la recomendación, que los que por méritos propios aprobaban el examen.Por cierto, en esos tiempos los reactivos de cada carrera los preparaban los propios maestros, coordinados por catedráticos de Pedagogía, y se encargaban de aplicar el examen alumnos del último año de la misma carrera, Pedagogía. Todos, maestros y alumnos que participaban en este proceso eran personas honestas, bien intencionadas, que ponían todo su conocimiento y experiencia al servicio de la Universidad Veracruzana para tener en las aulas a los mejores estudiantes, la corrupción se daba en otros espacios hasta que esos vicios tan destructivos para la calidad académica de la institución fueron retirados a instancias del rector Emilio Gidi Villarreal, con la contratación de los servicios del Ceneval, cuyo sistema de evaluación en la actualidad hace imposible que uno, uno solo de los aspirantes logre colarse porque lo recomendaron o porque, como se dice torpemente hoy, haya conseguido el examen antes de su aplicación; los candados de la institución son tan rígidos que es imposible pensar en una filtración previa.Para quienes no lo saben, el Centro Nacional Para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval) aparece en México desde que las políticas educativas planteadas en el marco de las reformas de modernización del Sistema Educativo Nacional que tuvieron su origen desde finales de los setentas y bastante evidentes en la década de los noventas. En México​, su función es principalmente la de elaborar exámenes y pruebas de conocimientos y habilidades. El Ceneval resulta del acuerdo gestado entre "los rectores y directores de más de cien universidades e instituciones de educación superior –tanto públicas como particulares- que integran la ANUIES y la FIMPES han tomado acuerdos y hecho recomendaciones que han ido conformando diversos organismos con miras a constituir un sistema de evaluación y acreditación de programas de educación superior, lo que consiguieron con la participación de los más destacados educadores del país, lo que le dio un prestigio académico de primer nivel y una garantía al cien por ciento en su desempeño como la más importante institución de evaluación académica del país. ​Los instrumentos de medición que elabora el Centro proceden de procesos estandarizados de diseño y construcción, apegados a las normas internacionales; en su elaboración participan numerosos cuerpos colegiados, integrados por especialistas provenientes de las instituciones educativas más representativas del país y organizaciones de profesionales con reconocimiento nacional.Con todo y las circunstancias en que nos encontramos en la actualidad, de una pandemia que impide la aplicación de los exámenes de la manera tradicional, un total de cinco mil 391 jóvenes optaron por participar y tratar de resolver el examen de ingreso a la Universidad Veracruzana (UV) de forma virtual el pasado 31 de agosto, quienes desarrollaron este proceso sin mayores contratiempos, según nos informó el doctor Héctor Coronel Brizio, titular de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).Cabe destacar que esta es la primera vez que esta casa de estudios, en sus cinco regiones, ofrece la opción de resolver la evaluación en línea. La primera jornada tuvo lugar entre las 14:00 y las 17:00 horas, lo que también sucede en estos días, hasta el 4 de septiembre que concluya la aplicación. En esta modalidad, que es coordinada por la DGAE y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), cada día se aplicarán versiones y exámenes distintos con el fin de evitar alguna irregularidad o contratiempo.Asimismo, durante el lunes 31 de agosto fueron registradas alrededor de 50 intermitencias derivadas de fallas en las redes de Internet. Pese a ello, todo funcionó de manera razonable, como lo informó oportunamente el doctor Coronel Brizio, quien explicó que esta situación ya había sido anticipada; sin embargo, las mismas reglas de aplicación de Ceneval especifican que si la intermitencia dura más de 30 minutos hay una reprogramación del examen, y en casos menores se les recompensa el tiempo.Agregó que los resultados de este examen también serán generados el próximo 15 de septiembre... El día “D”.Cuando nos equivocamos en esto de comentar el acontecer diario, consideramos que lo más correcto, profesional o ético es enmendar el error previa disculpa. Resulta que el predio “La Loma” ubicado en la colonia Buena Vista de Xalapa, es propiedad del gobierno del estado, no del ayuntamiento, según nos informan en el Registro Público de la Propiedad. Por eso el secretario de Gobierno, Eric Burgos Cisneros, declaró: “Nosotros hicimos lo que nos correspondía”. Ese predio lo solicitaron para la construcción de un cuartel donde permanecieran elementos de la Guardia Nacional. El procedimiento estuvo bien, siendo propiedad del estado fue donado de inmediato, por lo que solicitamos una disculpa al funcionario estatal, a quien tildamos de autoritario y de pasar por encima de la autonomía municipal.Hay que recordar que las protestas realizadas por vecinos de la colonia Buena Vista sirvieron para evitar la edificación de un cuartel de la Guardia Nacional en el parque de La Loma, en el total abandono.El Ayuntamiento de Xalapa, mediante comunicado oficial, confirmó ayer que la obra cambiará de sede ante el reclamo de los habitantes inconformes, quienes a lo largo de los últimos días manifestaron su rechazo por el daño ecológico. La verdad al parecer llevarán este importante cuartel a otro sitio, también propiedad del estado, como es Lomas del Seminario, donde urge que haya presencia de guardias de seguridad para acabar con las pandillas de adictos que por ahí abundan y que han llegado a sacrificar personas (jovencitas) que se atreven a cruzar por ese parque para llegar a sus domicilios.Total que en predios que no pertenecen al municipio nada tienen que hacer, si son del estado, la dirección de Patrimonio a través del secretario de Gobierno, dará a conocer el resultado final de este entuerto y ojalá alguien le informe al alcalde Hipólito, cuáles son las propiedades del ayuntamiento que preside y cuáles no... Ya va de salida y no se la ha aprendido.Movimiento Ciudadano presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una segunda acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al código electoral de Veracruz, cambios que ponen en riesgo el sano desarrollo de las elecciones en 2021.El coordinador, Sergio Gil Rullán explicó que se interpuso la inconformidad por las modificaciones a las leyes secundarias que eliminan consejos electorales municipales, modifican tiempos y debilitan la autonomía y capacidad operativa del OPLE.Declaró que la segunda acción de inconstitucionalidad se basó en el hecho de que, en su conjunto, las reformas electorales de Veracruz hacen cambios bruscos e innecesarios, por lo que a su consideración, es una violación de la Constitución.Advirtió que Morena pretende impedir la vinculación de una revocación de mandato al querer eliminar que una consulta pueda remover a un funcionario electo.“Mientras que Veracruz enfrenta la peor crisis sanitaria, Morena piensa en elecciones más que en la salud e ingresos de los veracruzanos, ellos vulneran la democracia, nosotros pedimos un ingreso vital para los ciudadanos”.El coordinador estatal asistió a la reunión plenaria de senadores donde tuvo el respaldo del Senador Dante Delgado, la senadora Patricia Mercado, la Senadora Verónica Delgadillo, el Senador Noé Castañón Ramírez, el Senador Juan Zepeda.El secretario de Acuerdos de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez; el abogado Juan Manuel Ramírez Velasco; así como el Presidente de la Comisión Nacional de Transparencia, el Dr. Roberto Mancilla y el senador suplente, Alberto Galarza Villaseñor.Finalmente, la expresidenta del CEN del PRI y ex gobernadora de su natal estado, Yucatán, Dulce María Sauri Riancho, fue confirmada como presidenta de la mesa directiva del Congreso, a la que no pudo acceder el lunes por la traición que le jugó Mario Delgado a su jefe Andrés Manuel López Obrador. El PRI poco a poco se va filtrando, con sus mejores cuadros, en el gobierno morenista con el que se alió... Que bonito PRIMOR.