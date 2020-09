Morena recluta traidores

Después de haber sido alcalde suplente de Alvarado en 2010, postulado por el PRI, Octavio “Tavo” Ruiz Barroso llegó tres años después a la presidencia municipal de La Generosa abanderado por el PRD, ya que de última hora su compadre, el entonces gobernador priista Javier Duarte de Ochoa, tuvo que mandarlo por el partido del sol azteca debido a que el almirante Francisco Saynez Mendoza, a la sazón secretario de Marina y protector político del mandatario veracruzano por la antigua amistad que le unía con don Javier Duarte Franco –padre del gobernante jarocho fallecido en el terremoto de septiembre de 1985 que sacudió a la Ciudad de México–, se le ocurrió apadrinar al notario público alvaradeño David Francisco García Luna para ser nominado por la coalición “Veracruz para adelante”, del tricolor y el PVEM.



Inclusive cuentan la anécdota de que ante el reclamo de Tavo Ruiz a Duarte por un evento priista realizado en Alvarado y al cual no había sido invitado, el gobernador le habría respondido entre carcajadas a su director de Pesca de la Sedarpa: “¡Acuérdate que tú eres del PRD!”.



Y, en efecto, Ruiz Barroso fue registrado por el partido del sol azteca y oficialmente ganó la elección que fue impugnada por los demás partidos que, entre otras irregularidades, acusaron la existencia de boletas falsas. Sin embargo, en octubre de 2013, el Tribunal Estatal Electoral validó la elección tras el recuento de ocho paquetes electorales en los que el candidato perredista obtuvo 100 votos más, sacándole en total una ventaja de 1,813 sufragios al segundo lugar.



En la sucesión municipal de 2017, Tavo Ruiz impulsó a su esposa Marliz Platas Luna por la coalición “Por Veracruz al frente”, del PAN-PRD, que al año siguiente nominaría a Miguel Ángel Yunes Márquez a la gubernatura de Veracruz. Fue la segunda derrota electoral consecutiva de la señora Platas, pues luego de ser regidora priista en el cuatrienio 2010-2013 contendió en 2016 por la diputación local y perdió frente al panista Juan Manuel Unanue, quien llevaba como suplente a Bogar Ruiz, ex candidato a alcalde de Alternativa Veracruzana (AVE) derrotado tres años antes por su esposo Ruiz Barroso.



Bogar volvió a contender por la alcaldía en 2017, postulado por el PVEM, y le ganó a Marliz.



En 2018, en plena contienda por la gubernatura del estado y la Presidencia de la República, Bogar auditó a su antecesor y presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por un faltante de más de 414 millones de pesos. Sin contar los 20 millones de pesos de fondos federales que aportó la Secretaría de Economía al Ayuntamiento de Alvarado para rehabilitar el mercado municipal, inmueble al que Tavo Ruiz no le puso ni un mosaico siquiera, según acusó el actual presidente alvaradeño.



Sin embargo, dicen que el ex alcalde duartista anda muy tranquilo y que lo han visto frecuentar el Palacio Legislativo de Xalapa, desde donde lo estarían apadrinando para competir... ¡como candidato de Morena! en los comicios de 2021.



Y lo que parece corroborar esta versión que circula desde hace siete meses es que recientemente le concedieron a dos de sus incondicionales las oficinas de la Comisión del Agua y del Registro Civil en Alvarado, lo que tiene echando chispas a Bogar, quien presumía ser muy cercano del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, y hasta a punto estuvo de constituirle una asociación estatal de alcaldes a su regreso de un viaje con él por el estado de Baja California Sur.



ACUSAN CORRUPCIÓN EN

HOSPITAL DE RÍO BLANCO



En plena pandemia por el Covid-19 empiezan a cundir denuncias y quejas en el hospital de Río Blanco en contra del jefe de Recursos Materiales, Domingo Flores Lezama, herencia del anterior administrador de dicho hospital, Jesús Viveros Caballero, ex funcionario de Sesver en el bienio del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares y administrador del hospital Río Blanco al inicio del sexenio de Morena, quién solo duró tres meses al detectársele diversos actos de corrupción, pero dejó incrustado al actual jefe de Recursos materiales, el cual sigue procurando a la mayoría de proveedores con nexos con el PAN, quienes presuntamente se “mochan” con Flores Lezama y éste, a su vez, con su anterior jefe y protector Jesús Viveros Caballero.



En una carta que empleados de ese nosocomio nos hicieron llegar –los cuales, por razones obvias, nos piden conservar sus nombres en el anonimato–, nos expresan también diversas quejas en contra de personal del Área Médica por su prepotencia y, sobre todo, por no proveerles los insumos médicos a tiempo a pesar de que los tiene en el almacén.



Igualmente nos dicen que este tipo suele presumir mucho su cercano parentesco con José Antonio Lezama Flores, su primo hermano y actual director de la Policía Municipal de Ciudad Mendoza –municipio gobernador por la alianza PRD-PAN–, al cual le atribuyen fuertes nexos con el excomandante Omar Escalona Morales, padre del ex policía municipal Manuel Escalona Barradas, alias “El Cachorro”, quien fuera presunto jefe de plaza de Los Zetas en la región Córdoba-Orizaba y sospechoso del asesinato de la periodista Anabel Flores.



Según nos refieren, “El Cachorro” lideró en 2018 el amotinamiento de internos del Penal La Toma, de Amatlán, Ver., con saldo de varios muertos y heridos, motivo por el cual fue trasladado al CEFERESO de Durango.



De igual manera, señalan que algunos proveedores que no son afines a su partido, se quejan de que les pide “mochadas” muy altas con el fin de no comprarles y así seguir beneficiando a sus cómplices y correligionarios; así mismo, acusan que este individuo habría hecho mancuerna con el jefe de mantenimiento, Roberto Campos Rodríguez, de muy triste memoria entre el personal del hospital por sus presuntos actos de corrupción.



Servidos. Ojalá las autoridades del Sector Salud atiendan esta denuncia pública.



BECAS PARA ¡PODEMOS!



Este miércoles, la dirigencia estatal del partido político estatal ¡Podemos! suscribieron no sólo un importante convenio con el rector de la Universidad de Xalapa (UX), Carlos García Méndez, para apoyar con becas de estudios superiores a jóvenes veracruzanos y militantes de este instituto político, sino que también habrían logrado convencer al ex secretario de Desarrollo Económico del estado de participar en las filas de esta organización partidista que encabezan Francisco Garrido Sánchez, presidente del Comité Central Ejecutivo, y Gonzalo Morgado Huesca, del Consejo Político Estatal.



¿Acaso veremos a don Carlos en campaña en la sucesión municipal de 2021? Nadie ignora que desde hace años García Méndez siempre ha aspirado a la alcaldía de la capital veracruzana y que forma parte también del llamado Grupo Xalapa, en el que coinciden ciudadanos xalapeños, académicos, empresarios, intelectuales, artistas y ex servidores públicos de diversas ideologías y militancias partidistas.