¿Morena perderá la Jucopo en San Lázaro?

1.- Una cápsula de buen humor: En octubre del 2018, Víctor Beltri escribió [Nadando entre tiburones] “...Que partiendo de las ideas de Aristóteles, [Polibio, el griego que vivó hace más de dos mil años] elaboró una clasificación de las formas de gobierno, advirtiendo sobre sus posibles degradaciones de acuerdo con las estructuras de poder.



Monarquía, cuando el gobierno lo ejerce una sola persona; Tiranía, cuando el poder unitario degenera y se pone al servicio de quien se asume como su dueño. Aristocracia, cuando las funciones de gobierno las asumen unos cuantos, los mejores; Oligarquía, cuando el gobierno recae sobre un grupo que tan sólo responde a sus propios intereses. Democracia, cuando las decisiones de gobierno son tomadas por el pueblo que legitima al gobernante; Oclocracia, cuando las mismas decisiones no las toma el pueblo sino la muchedumbre, entendida por Polibio, como el populacho que, manipulado por algunos actores, decide sin información suficiente lo que cree que le conviene.



Polibio desarrolló la teoría de la anaciclosis, según la cual el ejercicio del poder en cualquier sociedad sigue un ciclo de seis fases, en el que —primero— la monarquía se convierte en tiranía, que es seguida por una aristocracia que se tornará en oligarquía, a la que sucede una democracia que se convierte en oclocracia, para volver a comenzar. La oclocracia es, según Polibio, el peor de los sistemas políticos, el último estado de la degradación del poder...”



2.- Personajes con interés en la política, no digieren [porque no es definitivo] que la Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral propondrá este viernes [hoy] al Consejo General en su reunión, que sólo dos de siete organizaciones que solicitaron su registro como partido político, “habrían logrado cumplir los requisitos de número de asambleas, y mínimo de militantes”.



Estas organizaciones serían México Libre [Felipe Calderón y Margarita Zavala] y Encuentro Solidario [antes PES]. Sobre esta importante decisión, el Consejo General del INE tendrá la última palabra.



Las organizaciones Fuerza Social, con fuerte relación con la CATEM de Pedro Haces [muy apegado a Morena], Grupo Social Promotor de México, antes con la camisa de Nueva Alianza, y Redes Sociales Progresistas, con patrocinio del yerno de la maestra Elba Esther Gordillo, el maestro Fernando González y su nieto, René Fujiwara, no cumplieron con uno de los dos requisitos de asambleas y número mínimo de afiliaciones válidas, por anulaciones relacionadas con irregularidades.



La Comisión se funda en lo anterior para la invalidación de asambleas debido a que se comprobó que sus asistentes recibieron promesa de dádiva, o la dádiva en sí, “por un criterio cualitativo al encontrarse integrantes del SNTE en asambleas y procedimiento de organización y/o por criterios de fiscalización...”.



Los consejeros integrantes de la Comisión consideraron “...que si de una muestra de asistentes a asambleas, el 50% reportaban que se les ofreció algún tipo de dádiva para asistir, se anularía tal asamblea...”



Otro criterio tomado por los consejeros en la comisión fue que si al menos el 20% de los presidentes, secretarios, y delegados de las asambleas, pertenecían a alguna central obrera o asociación religiosa, la asamblea se anularía.



También se propuso la anulación “...si el dinero aportado a las organizaciones provenía en más de 20% de afiliados a alguna central obrera o asociación prohibida por la ley...”



Debido a estos criterios, se propondrá negar el registro a Grupo Social Promotor de México, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social, según enterados de lo que podría suceder mañana en el Consejo General del INE.



Vaya, pareciera que son brujos... y no necesariamente de Catemaco.



3.- Está “espantando con el petate del muerto” para ver que pepena. Al tiempo. Manuel López Castillo, diputado federal por Morena, que fue miembro fundador de ese partido en el estado de Sonora y que se asume como representante del gremio magisterial, ha tirado su atarraya al Golfo de California para ver qué pez atrapa.



De nuevo tiene en un vilo a la bancada de ese partido porque, como se recordará, apenas el miércoles de esta falleciente semana amenazó con renunciar a esa membresía [morena], y brincar a la del Partido del Trabajo, donde ya participó en una reunión plenaria encabezada precisamente por Alberto Anaya, el líder eterno del Partido del Trabajo, dejando a los pupilos de Mario Delgado sin la mayoría que necesita para detentar la Junta de Coordinación en San Lázaro.



Hasta la noche de ayer, la coordinación morenista en San Lázaro, no había recibido notificación alguna, en la que manifieste el deseo de éste [López Castillo] por abandonar ese grupo legislativo.



Ya se verá si el petateo le sirve de algo al diputado “alambrista”. En el PAN esperan fumando...